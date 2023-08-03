https://ukraina.ru/20230803/1048445088.html

Британская разведка: русским помогают деревья и кусты

Британская разведка: русским помогают деревья и кусты - 03.08.2023 Украина.ру

Британская разведка: русским помогают деревья и кусты

Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, стихийно отрастающие на полях сражений. Такое заявление 3 августа сделала британская разведка на своем сайте

2023-08-03T10:30

2023-08-03T10:30

2023-08-03T10:30

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Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.Ранее в Киеве и на Западе оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку работать украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ."У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".К слову, 3 августа, в интервью ТСН секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что на территории, которую нужно преодолеть ВСУ для наступления огромное число мин. По его данным, в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.

https://ukraina.ru/20230602/1046842504.html

https://ukraina.ru/20230731/1048388924.html

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новости, британия, разведка, деревья, кусты, русские