Британская разведка: русским помогают деревья и кусты
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, стихийно отрастающие на полях сражений. Такое заявление 3 августа сделала британская разведка на своем сайте
"Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей. Хотя подлесок может также служить прикрытием и для небольших скрытных атак украинской пехоты, в целом он усложняет продвижение", - говорится в сообщении.
Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.
Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".
Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
Ранее в Киеве и на Западе оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.
В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".
Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку работать украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ.
"У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".
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К слову, 3 августа, в интервью ТСН секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что на территории, которую нужно преодолеть ВСУ для наступления огромное число мин. По его данным, в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.