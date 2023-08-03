Британская разведка: русским помогают деревья и кусты - 03.08.2023 Украина.ру
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Британская разведка: русским помогают деревья и кусты
Британская разведка: русским помогают деревья и кусты - 03.08.2023 Украина.ру
Британская разведка: русским помогают деревья и кусты
Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, стихийно отрастающие на полях сражений. Такое заявление 3 августа сделала британская разведка на своем сайте
2023-08-03T10:30
2023-08-03T10:30
новости
британия
разведка
деревья
кусты
русские
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Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.Ранее в Киеве и на Западе оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку работать украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ."У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".К слову, 3 августа, в интервью ТСН секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что на территории, которую нужно преодолеть ВСУ для наступления огромное число мин. По его данным, в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.
https://ukraina.ru/20230602/1046842504.html
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новости, британия, разведка, деревья, кусты, русские
Новости, Британия, разведка, деревья, кусты, русские

Британская разведка: русским помогают деревья и кусты

10:30 03.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации
Подготовка штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Еще один фактор, сдерживающий продвижение ВСУ на юге, это кустарники и мелкие деревья, стихийно отрастающие на полях сражений. Такое заявление 3 августа сделала британская разведка на своем сайте
"Преимущественно пахотные земли в зоне боевых действий уже 18 месяцев остаются невспаханными, а рост сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета. Растительность становится дополнительным укрытием, которое помогает замаскировать российские оборонительные позиции и затрудняет обезвреживание минных полей. Хотя подлесок может также служить прикрытием и для небольших скрытных атак украинской пехоты, в целом он усложняет продвижение", - говорится в сообщении.
Параллельно газета The New York Times написала о том, что ВСУ отказываются от американской тактики из-за неудач в наступлении, связанных с заминированными территориями.
Авторы статьи отметили, что подготовленные Западом украинские военные не смогли справиться с минными полями, оставленными русскими, и теперь ВСУ возвращаются к прежней тактике "изматывания российских сил ударами артиллерии и ракет большой дальности".
Правда, уточняется в публикации, в Вашингтоне опасаются, что это может сыграть только на руку России.
- РИА Новости, 1920, 02.06.2023
2 июня, 13:10
Washington Post: до начала контрнаступления ВСУ должны обезвредить собственные минные поляПрежде, чем Киев сможет пойти в "давно разрекламированную контратаку" ему нужно преодолеть свою собственную оборону - минные рубежи. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post
Ранее в Киеве и на Западе оправдывали неудачу украинского контрнаступления именно невозможностью быстро пройти минные поля.
В частности, американская газета Washington Post писала, что "Украина установила вдоль линии фронта тысячи мин, а чтобы продвинуться вперед, ее войскам теперь нужно пройти через эти рубежи".
Издание уточняло, что эта работа ведется, но медленно, поскольку работать украинцам приходится вручную и в темное время суток, чтобы не быть замеченными ВС РФ.
"У всех трясутся руки", - привела газета слова 42-летнего командира инженеров 1-й танковой бригады ВСУ с позывным "Климат".
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля, 18:37
Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?Правительство Хорватии 31 июля пожертвовало миллион евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. На эти деньги планируют в том числе разминировать территории, чтобы "помочь производителям продуктов питания возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных пережитков войны", говорится на сайте ООН
К слову, 3 августа, в интервью ТСН секретарь совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что на территории, которую нужно преодолеть ВСУ для наступления огромное число мин. По его данным, в среднем по 3-5 снарядов на один квадратный метр.
 
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