Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны - 03.08.2023 Украина.ру
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Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны
Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны - 03.08.2023 Украина.ру
Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны
Боррель призвал развивающиеся страны отказаться от российского дешевого зерна и потребовать выполнения зерновой сделки
2023-08-03T10:32
2023-08-03T10:32
новости
зерновая сделка
жозеп боррель
россия
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Россия предлагает дешевое зерно развивающимся странам для того, чтобы сделать из зависимыми от ее поставок. Об этом говорится в письме, которое глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и "Группе 20".По мнению европейского дипломата, это лишь "усугубит экономическую уязвимость и глобальную продовольственную незащищенность".Вместо того, чтобы соглашаться на российское предложение, Боррель в письме призвал развивающиеся страны выступить "ясным и единым голосом" и призвать Москву вернуться к соглашению, которое позволило бы безопасно экспортировать украинское зерно по Черному морю."В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала", - процитировало 3 августа агентство Reuters слова Борреля.Глава европейской дипломатии обвинил Москву в использовании продовольствия в качестве оружия.Как сообщало издание Украина.ру, Черноморская сделка была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. За это время обязательства перед Россией никак не выполнялись.Президент Путин неоднократно подчеркивал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а нуждающиеся страны его не получали. Это обессмыслило данную инициативу, которая предпринималась для того, чтобы ослабить продовольственный кризис, возникший после начала специальной военной операции России на Украине.
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новости, зерновая сделка, жозеп боррель, россия
Новости, зерновая сделка, Жозеп Боррель, Россия

Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны

10:32 03.08.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Боррель призвал развивающиеся страны отказаться от российского дешевого зерна и потребовать выполнения зерновой сделки
Россия предлагает дешевое зерно развивающимся странам для того, чтобы сделать из зависимыми от ее поставок. Об этом говорится в письме, которое глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и "Группе 20".
По мнению европейского дипломата, это лишь "усугубит экономическую уязвимость и глобальную продовольственную незащищенность".
Вместо того, чтобы соглашаться на российское предложение, Боррель в письме призвал развивающиеся страны выступить "ясным и единым голосом" и призвать Москву вернуться к соглашению, которое позволило бы безопасно экспортировать украинское зерно по Черному морю.
"В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала", - процитировало 3 августа агентство Reuters слова Борреля.
Глава европейской дипломатии обвинил Москву в использовании продовольствия в качестве оружия.
Как сообщало издание Украина.ру, Черноморская сделка была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. За это время обязательства перед Россией никак не выполнялись.
Президент Путин неоднократно подчеркивал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а нуждающиеся страны его не получали. Это обессмыслило данную инициативу, которая предпринималась для того, чтобы ослабить продовольственный кризис, возникший после начала специальной военной операции России на Украине.
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