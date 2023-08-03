https://ukraina.ru/20230803/1048444829.html

Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны

Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны - 03.08.2023 Украина.ру

Жозеп Боррель обвинил Россию в развязывании продовольственной войны

Боррель призвал развивающиеся страны отказаться от российского дешевого зерна и потребовать выполнения зерновой сделки

2023-08-03T10:32

2023-08-03T10:32

2023-08-03T10:32

новости

зерновая сделка

жозеп боррель

россия

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Россия предлагает дешевое зерно развивающимся странам для того, чтобы сделать из зависимыми от ее поставок. Об этом говорится в письме, которое глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и "Группе 20".По мнению европейского дипломата, это лишь "усугубит экономическую уязвимость и глобальную продовольственную незащищенность".Вместо того, чтобы соглашаться на российское предложение, Боррель в письме призвал развивающиеся страны выступить "ясным и единым голосом" и призвать Москву вернуться к соглашению, которое позволило бы безопасно экспортировать украинское зерно по Черному морю."В то время как мир сталкивается с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, делая вид, что решает проблему, которую сама же и создала", - процитировало 3 августа агентство Reuters слова Борреля.Глава европейской дипломатии обвинил Москву в использовании продовольствия в качестве оружия.Как сообщало издание Украина.ру, Черноморская сделка была заключена при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года. За это время обязательства перед Россией никак не выполнялись.Президент Путин неоднократно подчеркивал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а нуждающиеся страны его не получали. Это обессмыслило данную инициативу, которая предпринималась для того, чтобы ослабить продовольственный кризис, возникший после начала специальной военной операции России на Украине.

https://ukraina.ru/20230730/1048356443.html

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новости, зерновая сделка, жозеп боррель, россия