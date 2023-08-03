Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками - 03.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230803/1048444685.html
Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками
Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками - 03.08.2023 Украина.ру
Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ наносят удары безэкипажными катерами по российским объектам. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа
2023-08-03T10:33
2023-08-03T10:33
новости
украина
россия
снбо
алексей данилов
катер
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_0:352:7255:4433_1920x0_80_0_0_ea9cdf9cc9e0a2cec6e8c64688f065e1.jpg
Данилов отметил, что речь идёт ещё и о качестве морских дронов, так как они должны не просто передвигаться, "они должны быть в соответствующем месте в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать".Секретарь СНБО заявил, что украинские безэкипажные катера и делают периодически "на отлично".Накануне, 2 августа, в Минобороны РФ заявили о попытке киевского режима атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший граждански морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Катер был своевременно уничтожен, отметили в ведомстве.1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".
https://ukraina.ru/20230802/1048433754.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103318/90/1033189090_434:0:6849:4811_1920x0_80_0_0_967cf74991e7d6ac06ae5f1f6c9ac10a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, снбо, алексей данилов, катер, беспилотники
Новости, Украина, Россия, СНБО, Алексей Данилов, катер, беспилотники

Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками

10:33 03.08.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ наносят удары безэкипажными катерами по российским объектам. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа

"Я хочу сказать, что у нас есть определённые достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал глава СНБО Данилов.

Данилов отметил, что речь идёт ещё и о качестве морских дронов, так как они должны не просто передвигаться, "они должны быть в соответствующем месте в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать".
Секретарь СНБО заявил, что украинские безэкипажные катера и делают периодически "на отлично".
Накануне, 2 августа, в Минобороны РФ заявили о попытке киевского режима атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший граждански морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Катер был своевременно уничтожен, отметили в ведомстве.
1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".
25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".
Пограничные сторожевые корабли береговой охраны России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Вчера, 16:22
Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФКиевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотный катер был уничтожен, сообщили в Минобороны РФ
 
НовостиУкраинаРоссияСНБОАлексей Даниловкатербеспилотники
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36Шмыгаль предположил, что Запад перестанет помогать Украине после окончания конфликта
13:21Песков опроверг слова Борреля о российском зерне
13:20Украинское зерно не попадёт в Польшу - министр сельского хозяйства Телус
13:17"Политика гиен и шакалов": экс-глава МИД Польши охарактеризовал отношение страны к Украине
13:15Цифровой рубль: есть ли в нём смысл - Дудчак. Видео
13:05В Латвии – новый президент. И новая русофобия
13:01Опасные кусты, беспилотники над Калужской областью, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 августа
13:00Леонид Хазанов о двойных стандартах металлургов-олигархов: Арест активов "Метинвеста" был вполне ожидаем
12:34"Подайте, кто сколько сможет". Обама пообещал Байдену помочь переизбраться - WP
12:31"Кремль знал": Песков о признании Киева в причастности к атакам на Крымский мост
12:30В Калужской области сбили седьмой беспилотник - губернатор
12:07"Хуже, чем смоленская катастрофа": МВД Польши обвинило Лукашенко в подыгрывании Туску
12:01Обама предупредил Байдена о политической силе Трампа – WP
11:58Выезжал за границу: СБУ проводит обыски у депутата Рады из-за подделки документов
11:47"Чудовищные преступления": Володин призвал Запад компенсировать ущерб африканским государствам
11:41В Минобороны Украины объяснили выбор нового спикера-трансгендера
11:37Новые указания Зеленского послам, забытые раненые и черная траспланталогия. Что происходит в Закарпатье
11:37Песков предрек России быстрое развитие
11:34Евгений Балицкий: ВС РФ этой ночью отразили атаки противника в Запорожской области
11:31Данилов подтвердил причастность СБУ к атакам на Крымский мост
Лента новостейМолния