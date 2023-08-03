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Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками

Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками - 03.08.2023 Украина.ру

Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ наносят удары безэкипажными катерами по российским объектам. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа

2023-08-03T10:33

2023-08-03T10:33

2023-08-03T10:33

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Данилов отметил, что речь идёт ещё и о качестве морских дронов, так как они должны не просто передвигаться, "они должны быть в соответствующем месте в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать".Секретарь СНБО заявил, что украинские безэкипажные катера и делают периодически "на отлично".Накануне, 2 августа, в Минобороны РФ заявили о попытке киевского режима атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший граждански морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Катер был своевременно уничтожен, отметили в ведомстве.1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".

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новости, украина, россия, снбо, алексей данилов, катер, беспилотники