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Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками
Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками - 03.08.2023 Украина.ру
Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ наносят удары безэкипажными катерами по российским объектам. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа
2023-08-03T10:33
2023-08-03T10:33
2023-08-03T10:33
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алексей данилов
катер
беспилотники
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Данилов отметил, что речь идёт ещё и о качестве морских дронов, так как они должны не просто передвигаться, "они должны быть в соответствующем месте в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать".Секретарь СНБО заявил, что украинские безэкипажные катера и делают периодически "на отлично".Накануне, 2 августа, в Минобороны РФ заявили о попытке киевского режима атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший граждански морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Катер был своевременно уничтожен, отметили в ведомстве.1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".
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новости, украина, россия, снбо, алексей данилов, катер, беспилотники
Новости, Украина, Россия, СНБО, Алексей Данилов, катер, беспилотники
Глава СНБО признал, что Киев атакует российские судна морскими беспилотниками
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что ВСУ наносят удары безэкипажными катерами по российским объектам. Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ТСН 3 августа
"Я хочу сказать, что у нас есть определённые достижения в этом. И не все можно рассказывать, но по крайней мере то, что узнали представители CNN относительно морских дронов – ну это вообще вещи, которые имеет очень ограниченное количество стран", – сказал глава СНБО Данилов.
Данилов отметил, что речь идёт ещё и о качестве морских дронов, так как они должны не просто передвигаться, "они должны быть в соответствующем месте в соответствующее время и сделать то, что они должны сделать".
Секретарь СНБО заявил, что украинские безэкипажные катера и делают периодически "на отлично".
Накануне, 2 августа, в Минобороны РФ заявили о попытке киевского режима атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ России, сопровождавший граждански морской транспорт в юго-западной части Черного моря. Катер был своевременно уничтожен, отметили в ведомстве.
1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".
25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".