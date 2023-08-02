https://ukraina.ru/20230802/1048438678.html

Сценарии войны Польши с Белоруссией, превосходство России над ВСУ. О чём говорили эксперты 2 августа

Сценарии войны Польши с Белоруссией, превосходство России над ВСУ. О чём говорили эксперты 2 августа - 02.08.2023 Украина.ру

Сценарии войны Польши с Белоруссией, превосходство России над ВСУ. О чём говорили эксперты 2 августа

Украина.ру, 02.08.2023

2023-08-02T19:57

2023-08-02T19:57

2023-08-02T19:57

эксклюзив

польша

белоруссия

калининград

клинцевич

россия

украина

"вагнеровцы"

пропаганда

всу

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Моральный дух ВС РФРанее президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент серьезных изменений на фронте нет. По мнению главы государства, это связано с тем, что ВСУ отвели свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности.Социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин отмечает, что изменений на фронте нет в том числе потому, что наша армия не дает противнику произвести эти изменения. Мы сдерживаем "контрнаступ", бойцы стоят насмерть."Ни их командиры, ни натовские инструкторы не ожидали, что наши будут стоять насмерть, как стояли в Великую Отечественную войну.Противник нагружал российское общество и бойцов пропагандой, что "это не наша война", но русский воин понимает, что он сражается на своей земле. И он понимает, за что он сражается", – сообщил Алехин.По его словам, в прежние времена всегда были дуэли и поединки. В большинстве случаях в них побеждал тот, кто был прав. И мы уверены в своей правоте гораздо сильнее, чем противник. Поэтому мы не даем ВСУ развить их наступление. Мы и дальше будем стоять насмерть."Разница между ВСУ и ВС РФ в том, что у них – дух ненависти, а у нас – дух защиты русской земли. Мы транслируем позитивные эмоции, а они – негативные. В русской душе нет агрессии к инородцам. Россия во всех своих войнах побеждала из чувства справедливости и убежденности в своей правоте. Поэтому мы и сейчас готовы биться до конца.Вы же видите, что в зоне СВО у нас гораздо меньше сил, чем у противника. На Украине против нас сражаются все развитые государства мира. Вся лучшая техника Европы и США там. "Абрамсов" еще нет, а "Патриоты" уже есть. Но мы побеждаем. И потерь у нас в разы меньше", – заявил волонтер.Польша и её планыРанее Польша заявила, что Белоруссия двумя вертолётами нарушила ее воздушное пространство. До этого в Варшаве говорили, что сто вагнеровцев были переброшены к границам Польши возле Сувалкского коридора, который разделяет основную территорию России и Калининградскую область.К тому же представитель США в ООН заявила, что нападение "Вагнера" на Польшу будет рассматриваться как агрессия России.Мы уже давно наблюдаем за гипертрофированной милитаризацией Польши, которая по скорости опережает милитаризацию Украины, считает глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич. По его словам, Польша становится крупнейшей державой Европы по числу личного состава и техники.Также Польша вынашивает планы по увеличению своей территории если не до границ Речи Посполитой, то до границ 1939 года с западной Украиной и западной Белоруссией."А чтобы ввести свои войска на эти территории, Польше нужен какой-то повод, который якобы легализует эти действия. Судя по всему, последовательные провокации Польши преследуют именно эту цель – создать предпосылки для возможного сценария боевых действий.Не просто так Россия и Белоруссия создали совместную группировку войск. Она нужна не для защиты от Украины, а для защиты от Польши.Не просто так Россия переместила туда ядерное оружие и официально заявила, что агрессия Польши против Белоруссии будет расцениваться как нападение на Россию, вследствие чего Москва рассмотрит вопрос о применении ТЯО", – сообщил Клинцевич.Он уверен, что НАТО вынашивает серьезные планы. В частности, формируется американская кадрированная дивизия, когда тяжелая техника уже находится в определенном месте, гражданские самолеты перевозят к ней солдат, и соединение готово к боевым действиям.При этом, считает Клинцевич, в Польше не считают, что им придется воевать на три фронта."В Варшаве полагают, что к осени потенциал Украины будет исчерпан, из-за чего она не сможет удерживать западные территории, а оставшиеся войска Киев перебросит на юго-восток. В этом случае Польша может ввести войска якобы для защиты своих граждан. Открытых боевых действий не будет. Это будет интервенция в ослабленную страну.Максимум, что видит Польша – боевые столкновения с Белоруссией.Что касается Калининграда, Варшава может разыграть сценарий в следующем варианте: если Россия будет воевать с ней за Белоруссию, то она нападет или блокирует Калининград. То есть в Польше видят Калининград разменной монетой для сдерживания Москвы по выполнению своих союзнических обязательств", – сообщил эксперт.

https://ukraina.ru/20230802/1048407202.html

https://ukraina.ru/20230802/1048422886.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, польша, белоруссия, калининград, клинцевич, россия, украина, "вагнеровцы", пропаганда, всу, владимир путин