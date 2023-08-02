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Министр просвещения рассказал об учебнике новейшей истории для 11 класса
Министр просвещения рассказал об учебнике новейшей истории для 11 класса - 02.08.2023 Украина.ру
Министр просвещения рассказал об учебнике новейшей истории для 11 класса
В новый учебник для 11 класса по новейшей истории включены события присоединения Крыма, причины начала СВО, а также вхождение новых регионов в состав России, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
2023-08-02T17:59
2023-08-02T17:59
2023-08-02T17:59
новости
россия
новые регионы
сергей кравцов
минпросвещения
учебники
сво
крым
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Министр просвещения заявил, что новый учебник успешно прошёл апробацию и уже включен в федеральный перечень.Тираж осуществляется издательством "Просвещение". Стоимость нового учебника на 20% ниже предыдущего варианта издания, подчеркнул министр.Уже с 1 сентября 2023 года все 11-классники страны, это 650 тысяч школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории.Также министр заявил, что в школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг.В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.
https://ukraina.ru/20230802/1048436324.html
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Украина.ру
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новости, россия, новые регионы, сергей кравцов, минпросвещения, учебники, сво, крым
Новости, Россия, Новые регионы, Сергей Кравцов, Минпросвещения, учебники, СВО, Крым
Министр просвещения рассказал об учебнике новейшей истории для 11 класса
В новый учебник для 11 класса по новейшей истории включены события присоединения Крыма, причины начала СВО, а также вхождение новых регионов в состав России, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
"В учебнике 11 класса отражены важнейшие события, связанные с воссоединением Крыма и Севастополя, причинами и ходом специальной военной операции, вхождение в состав РФ новых регионов, рассказано о подвиге наших новых героев Отечества", - заявил Кравцов.
Министр просвещения заявил, что новый учебник успешно прошёл апробацию и уже включен в федеральный перечень.
Тираж осуществляется издательством "Просвещение". Стоимость нового учебника на 20% ниже предыдущего варианта издания, подчеркнул министр.
Уже с 1 сентября 2023 года все 11-классники страны, это 650 тысяч школьников, будут учиться по учебнику новейшей истории.
Также министр заявил, что в школы новых регионов РФ полностью обеспечены учебниками и учебной литературой, туда было направлено 7,5 миллиона книг.
В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.