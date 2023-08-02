Великобритания пришлет в Россию нового посла
На эту должность назначен Найджел Кейси, который имеет опыт работы в Боснии и Южной Африке
Великобритания решила сменить посла в России – вместо Деборы Броннерт дипломатическую миссию в Москве возглавит кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом 2 августа сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании.
Найджел Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года. Его предшественница Дебора Броннерт перейдет на другую дипломатическую службу, уточняется в сообщении ведомства.
В настоящее время Кейси занимает пост директора МИД Великобритании по Афганистану и специального представителя премьер-министра по Афганистану и Пакистану. В прошлом дипломат занимал пост верховного комиссара Великобритании в Южной Африке с апреля 2017 по апрель 2021 года и посла Великобритании в Боснии и Герцеговине с сентября 2011 по 2013 год.
26 июля, 15:33Великобритания призналась в передаче военных технологий УкраинеС начала российской спецоперации британская Лаборатория оборонной науки и техники (Dstl) играет ключевую роль в усилиях Великобритании по оказанию помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 26 июля сообщили на сайте правительства Великобритании