https://ukraina.ru/20230802/1048436608.html

Великобритания пришлет в Россию нового посла

Великобритания пришлет в Россию нового посла - 02.08.2023 Украина.ру

Великобритания пришлет в Россию нового посла

На эту должность назначен Найджел Кейси, который имеет опыт работы в Боснии и Южной Африке

2023-08-02T17:49

2023-08-02T17:49

2023-08-02T17:49

новости

великобритания

посол

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Великобритания решила сменить посла в России – вместо Деборы Броннерт дипломатическую миссию в Москве возглавит кадровый дипломат Найджел Кейси. Об этом 2 августа сообщили в министерстве иностранных дел Великобритании.Найджел Кейси вступит в должность в ноябре 2023 года. Его предшественница Дебора Броннерт перейдет на другую дипломатическую службу, уточняется в сообщении ведомства.В настоящее время Кейси занимает пост директора МИД Великобритании по Афганистану и специального представителя премьер-министра по Афганистану и Пакистану. В прошлом дипломат занимал пост верховного комиссара Великобритании в Южной Африке с апреля 2017 по апрель 2021 года и посла Великобритании в Боснии и Герцеговине с сентября 2011 по 2013 год.

https://ukraina.ru/20230726/1048273652.html

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новости, великобритания, посол