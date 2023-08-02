В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения - 02.08.2023 Украина.ру
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В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения - 02.08.2023 Украина.ру
В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
В школы новых регионов РФ направили 7,5 миллионов книг, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
2023-08-02T17:36
2023-08-02T17:36
новости
россия
новые регионы
владимир путин
минпросвещения
сергей кравцов
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В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.Президент России Владимир Путин на совещании также отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, любят произведения выдающихся соотечественников.
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новости, россия, новые регионы, владимир путин, минпросвещения, сергей кравцов
Новости, Россия, Новые регионы, Владимир Путин, Минпросвещения, Сергей Кравцов

В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения

17:36 02.08.2023
 
© culture.ruНеделя детской книги
Неделя детской книги
© culture.ru
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В школы новых регионов РФ направили 7,5 миллионов книг, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
"Для начала нового учебного года направили в новые регионы 7,5 миллиона учебников и учебной литературы, то есть полностью обеспечили все школы уже с 1 сентября 2022 года", - сказал Кравцов.
В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.
Президент России Владимир Путин на совещании также отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, любят произведения выдающихся соотечественников.
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У киевского режима нет будущего - ПутинаНынешние украинские власти пытаются запретить книги русских классиков и даже уничтожить. У такой политики нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ
 
НовостиРоссияНовые регионыВладимир ПутинМинпросвещенияСергей Кравцов
 
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17:49Великобритания пришлет в Россию нового посла
17:36В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
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