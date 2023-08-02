https://ukraina.ru/20230802/1048436324.html

В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения

В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения - 02.08.2023 Украина.ру

В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения

В школы новых регионов РФ направили 7,5 миллионов книг, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства

2023-08-02T17:36

2023-08-02T17:36

2023-08-02T17:36

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В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.Президент России Владимир Путин на совещании также отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, любят произведения выдающихся соотечественников.

https://ukraina.ru/20230802/1048435979.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, новые регионы, владимир путин, минпросвещения, сергей кравцов