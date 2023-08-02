https://ukraina.ru/20230802/1048436324.html
В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения - 02.08.2023 Украина.ру
В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
В школы новых регионов РФ направили 7,5 миллионов книг, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
2023-08-02T17:36
2023-08-02T17:36
2023-08-02T17:36
новости
россия
новые регионы
владимир путин
минпросвещения
сергей кравцов
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В детские сады, по словам министра, было передано 300 тысяч экземпляров развивающей литературы.Президент России Владимир Путин на совещании также отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, любят произведения выдающихся соотечественников.
https://ukraina.ru/20230802/1048435979.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, владимир путин, минпросвещения, сергей кравцов
Новости, Россия, Новые регионы, Владимир Путин, Минпросвещения, Сергей Кравцов
В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
В школы новых регионов РФ направили 7,5 миллионов книг, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства