https://ukraina.ru/20230802/1048435979.html

У киевского режима нет будущего - Путина

У киевского режима нет будущего - Путина - 02.08.2023 Украина.ру

У киевского режима нет будущего - Путина

Нынешние украинские власти пытаются запретить книги русских классиков и даже уничтожить. У такой политики нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ

2023-08-02T17:32

2023-08-02T17:32

2023-08-02T17:32

новости

россия

новые регионы

украина

русская литература

владимир путин

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1b/1047607677_0:0:2127:1196_1920x0_80_0_0_a5378db320d4d6125d0855ef06b2ba16.jpg.webp

Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе.Российскому лидеру известно также, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей любят произведения выдающихся соотечественников.Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов.

https://ukraina.ru/20230706/1047850335.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, новые регионы, украина, русская литература, владимир путин, киевский режим