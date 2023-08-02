У киевского режима нет будущего - Путина - 02.08.2023 Украина.ру
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У киевского режима нет будущего - Путина
У киевского режима нет будущего - Путина - 02.08.2023 Украина.ру
У киевского режима нет будущего - Путина
Нынешние украинские власти пытаются запретить книги русских классиков и даже уничтожить. У такой политики нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ
2023-08-02T17:32
2023-08-02T17:32
новости
россия
новые регионы
украина
русская литература
владимир путин
киевский режим
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Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе.Российскому лидеру известно также, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей любят произведения выдающихся соотечественников.Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, новые регионы, украина, русская литература, владимир путин, киевский режим
Новости, Россия, Новые регионы, Украина, русская литература, Владимир Путин, киевский режим

У киевского режима нет будущего - Путина

17:32 02.08.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
Встреча президента РФ В. Путина с военнослужащими
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Нынешние украинские власти пытаются запретить книги русских классиков и даже уничтожить. У такой политики нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе.
Российскому лидеру известно также, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей любят произведения выдающихся соотечественников.
"И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того – уничтожить. У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего", - заявил Путин.
Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов.
Мартин Харрис
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"Назвал котов Толстым и Пушкиным". Ценителя русской культуры назначили британским послом на УкраинеМартин Харрис был назначен послом Великобритании на Украине. Об этом сообщили 6 июля на сайте правительства Великобритании
 
НовостиРоссияНовые регионыУкраинарусская литератураВладимир Путинкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
17:49Великобритания пришлет в Россию нового посла
17:36В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
17:32У киевского режима нет будущего - Путина
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