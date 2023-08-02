https://ukraina.ru/20230802/1048435979.html
У киевского режима нет будущего - Путина
У киевского режима нет будущего - Путина - 02.08.2023 Украина.ру
У киевского режима нет будущего - Путина
Нынешние украинские власти пытаются запретить книги русских классиков и даже уничтожить. У такой политики нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ
2023-08-02T17:32
2023-08-02T17:32
2023-08-02T17:32
новости
россия
новые регионы
украина
русская литература
владимир путин
киевский режим
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Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе.Российскому лидеру известно также, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей любят произведения выдающихся соотечественников.Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, новые регионы, украина, русская литература, владимир путин, киевский режим
Новости, Россия, Новые регионы, Украина, русская литература, Владимир Путин, киевский режим
У киевского режима нет будущего - Путина
Нынешние украинские власти пытаются запретить книги русских классиков и даже уничтожить. У такой политики нет будущего, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ
Президент России Владимир Путин отметил, что жители новых регионов бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе.
Российскому лидеру известно также, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей любят произведения выдающихся соотечественников.
"И это несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того – уничтожить. У подобной политики никогда не было и, уверен, не будет никакого будущего", - заявил Путин.
Министерство культуры и информационной политики Украины 2 августа прошлого года опубликовало список исторических и культурных деятелей, которые, по их мнению, "не имеют никакого отношения к Украине" и являются наследием "тоталитаризма". Среди таких деятелей оказались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой, Антон Чехов.