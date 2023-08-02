На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования - 02.08.2023 Украина.ру
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На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования
На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования - 02.08.2023 Украина.ру
На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования
Украинских школьников с начала нового учебного года будут учить управлению беспилотниками, написал министр образования Украины Оксен Лисовой в Facebook*
2023-08-02T17:06
2023-08-02T17:06
новости
украина
министр образования
дроны
беспилотники
школьники
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Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что у украинских школьников появятся новые дисциплины, в частности, управление дронами. Лисовой уточнил, что пилотный проект по вышеупомянутым дисциплинам заработает уже в новом учебном году. До запуска проекта необходимые знания передадут украинским педагогам.Лисовой рассчитывает на поддержку международных и общественных структур и надеется привлечь специалистов по работе с симуляторами дронов, топографии и оказании первой помощи.Под публикацией министра началось обсуждения "нововведения"."Немного смешно, единицы кто и так преподавал качественно — сегодня на фронте. Другим-давно пора на пенсию. Остались совки и ватники", - написал один из пользователей под постом Лисового."Как этот навык защитит моих детей во время учебы, если в их школе, где учатся более 1000 детей, до сих пор нет бомбоубежища?" - задался вопросом другой."Это уже было в 14 году, и что? А надо чтобы этот предмет преподавали практики, а не просто "кому дадут", - прокомментировал пользователь соцсети.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
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новости, украина, министр образования, дроны, беспилотники, школьники
Новости, Украина, министр образования, дроны, беспилотники, школьники

На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования

17:06 02.08.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Украинских школьников с начала нового учебного года будут учить управлению беспилотниками, написал министр образования Украины Оксен Лисовой в Facebook*
Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что у украинских школьников появятся новые дисциплины, в частности, управление дронами.

"Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности - то, на что сегодня есть запрос (и у учеников, и у учениц)", - отметил министр.

Лисовой уточнил, что пилотный проект по вышеупомянутым дисциплинам заработает уже в новом учебном году. До запуска проекта необходимые знания передадут украинским педагогам.
Лисовой рассчитывает на поддержку международных и общественных структур и надеется привлечь специалистов по работе с симуляторами дронов, топографии и оказании первой помощи.
Под публикацией министра началось обсуждения "нововведения".
"Немного смешно, единицы кто и так преподавал качественно — сегодня на фронте. Другим-давно пора на пенсию. Остались совки и ватники", - написал один из пользователей под постом Лисового.
"Как этот навык защитит моих детей во время учебы, если в их школе, где учатся более 1000 детей, до сих пор нет бомбоубежища?" - задался вопросом другой.
"Это уже было в 14 году, и что? А надо чтобы этот предмет преподавали практики, а не просто "кому дадут", - прокомментировал пользователь соцсети.
*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.
украинский правопис
Вчера, 13:54История
Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскомуЧто бы там ни говорили о вкладе в построение украинской нации австрийского генштаба, режимов Петлюры и Скоропадского, пионерами административной украинизации были всё же большевики. Прошло 100 лет, большевики сурово осуждены декоммунизаторами, но большевистские повадки остались в неприкосновенности
 
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