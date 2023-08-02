https://ukraina.ru/20230802/1048435224.html

На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования

На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования - 02.08.2023 Украина.ру

На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования

Украинских школьников с начала нового учебного года будут учить управлению беспилотниками, написал министр образования Украины Оксен Лисовой в Facebook*

2023-08-02T17:06

2023-08-02T17:06

2023-08-02T17:06

новости

украина

министр образования

дроны

беспилотники

школьники

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Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что у украинских школьников появятся новые дисциплины, в частности, управление дронами. Лисовой уточнил, что пилотный проект по вышеупомянутым дисциплинам заработает уже в новом учебном году. До запуска проекта необходимые знания передадут украинским педагогам.Лисовой рассчитывает на поддержку международных и общественных структур и надеется привлечь специалистов по работе с симуляторами дронов, топографии и оказании первой помощи.Под публикацией министра началось обсуждения "нововведения"."Немного смешно, единицы кто и так преподавал качественно — сегодня на фронте. Другим-давно пора на пенсию. Остались совки и ватники", - написал один из пользователей под постом Лисового."Как этот навык защитит моих детей во время учебы, если в их школе, где учатся более 1000 детей, до сих пор нет бомбоубежища?" - задался вопросом другой."Это уже было в 14 году, и что? А надо чтобы этот предмет преподавали практики, а не просто "кому дадут", - прокомментировал пользователь соцсети.*соцсеть Facebook запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20230801/1048390194.html

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новости, украина, министр образования, дроны, беспилотники, школьники