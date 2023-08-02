https://ukraina.ru/20230802/1048434924.html
Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина
Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина - 02.08.2023 Украина.ру
Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина
ИТ-гиганты не устают от сотрудничества в Украиной - там непаханое поле для проявления их креативности
2023-08-02T17:07
2023-08-02T17:07
2023-08-02T17:07
новости
украина
google
microsoft
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102969/75/1029697524_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_ae2076e6b07559b37bf1ba2b95e0a9bc.jpg.webp
Западные компании не устали от Украины - это связано как с выгодой, которую они могут получить от ведения бизнеса с украинской военной промышленности, так и с тем, что эта страна является отличным полигоном для проявления креативности. Об этом 2 августа изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" рассказал научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон."Они хотят проявить свою креативность, способность переориентировать технологии и разрабатывать новые приложения. Компании Google и Microsoft и дальше будут предоставлять бесплатно свои продукты украинским ведомствам. Они хотят сотрудничать с Украиной, потому что она имеет уникальные данные с поля боя", - рассказал Хилтон.По словам эксперта, западные компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области тяжелой промышленности, новейших технологиях и энергетики.Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины опубликовали на своем сайте о наборе ряда специалистов, в том числе графических дизайнеров, которые должны будут создавать визуальные материалы - инфографику, презентации, диаграммы и тому подобное.
https://ukraina.ru/20230802/1048434379.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102969/75/1029697524_93:0:1793:1275_1920x0_80_0_0_f267ae88b598b308660d52daedb1346e.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, google, microsoft
Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина
ИТ-гиганты не устают от сотрудничества в Украиной - там непаханое поле для проявления их креативности
Западные компании не устали от Украины - это связано как с выгодой, которую они могут получить от ведения бизнеса с украинской военной промышленности, так и с тем, что эта страна является отличным полигоном для проявления креативности. Об этом 2 августа изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" рассказал научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.
"Они хотят проявить свою креативность, способность переориентировать технологии и разрабатывать новые приложения. Компании Google и Microsoft и дальше будут предоставлять бесплатно свои продукты украинским ведомствам. Они хотят сотрудничать с Украиной, потому что она имеет уникальные данные с поля боя", - рассказал Хилтон.
По словам эксперта, западные компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области тяжелой промышленности, новейших технологиях и энергетики.
Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины опубликовали на своем сайте о наборе ряда специалистов, в том числе графических дизайнеров, которые должны будут создавать визуальные материалы - инфографику, презентации, диаграммы и тому подобное.