https://ukraina.ru/20230802/1048434924.html

Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина

Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина - 02.08.2023 Украина.ру

Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина

ИТ-гиганты не устают от сотрудничества в Украиной - там непаханое поле для проявления их креативности

2023-08-02T17:07

2023-08-02T17:07

2023-08-02T17:07

новости

украина

google

microsoft

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Западные компании не устали от Украины - это связано как с выгодой, которую они могут получить от ведения бизнеса с украинской военной промышленности, так и с тем, что эта страна является отличным полигоном для проявления креативности. Об этом 2 августа изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" рассказал научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон."Они хотят проявить свою креативность, способность переориентировать технологии и разрабатывать новые приложения. Компании Google и Microsoft и дальше будут предоставлять бесплатно свои продукты украинским ведомствам. Они хотят сотрудничать с Украиной, потому что она имеет уникальные данные с поля боя", - рассказал Хилтон.По словам эксперта, западные компании заинтересованы в сотрудничестве с Украиной в области тяжелой промышленности, новейших технологиях и энергетики.Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины опубликовали на своем сайте о наборе ряда специалистов, в том числе графических дизайнеров, которые должны будут создавать визуальные материалы - инфографику, презентации, диаграммы и тому подобное.

https://ukraina.ru/20230802/1048434379.html

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новости, украина, google, microsoft