https://ukraina.ru/20230802/1048434379.html
Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада
Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада - 02.08.2023 Украина.ру
Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада
Западные эксперты считают, что это перестанет срабатывать
2023-08-02T16:34
2023-08-02T16:34
2023-08-02T16:35
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владимир зеленский
пиар
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Пиарщики Зеленского среди лучших в мире, но им пора сменить тактику, когда речь идет об обращениях к Западу о помощи. Об этом изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" рассказал научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.По его словам, украинской стороне надо научиться понимать, когда нужно сделать шаг назад, а когда нужно быть более настойчивым."Я думаю, что уровень того, что Украина может получить от Запада все еще достаточно высок. Вспомните: все началось с патронов и "Джавелинов", и дошло до артиллерийских систем "Хаймарс". В скором будущем Украина получит истребители F-16. Но, если Украина и дальше будет постоянно просить, это перестанет срабатывать", - рассказах Роджер Хилтон.Как сообщало издание Украина.ру, американские СМИ сообщили о намерении Байдена попросить у Конгресса направить часть дополнительной помощи, выделенной для Украины на финансирование покупки вооружения для Тайваня.
https://ukraina.ru/20230728/1048325505.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, пиар
Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада
16:34 02.08.2023 (обновлено: 16:35 02.08.2023)
Западные эксперты считают, что это перестанет срабатывать
Пиарщики Зеленского среди лучших в мире, но им пора сменить тактику, когда речь идет об обращениях к Западу о помощи. Об этом изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" рассказал научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.
По его словам, украинской стороне надо научиться понимать, когда нужно сделать шаг назад, а когда нужно быть более настойчивым.
"Я думаю, что уровень того, что Украина может получить от Запада все еще достаточно высок. Вспомните: все началось с патронов и "Джавелинов", и дошло до артиллерийских систем "Хаймарс". В скором будущем Украина получит истребители F-16. Но, если Украина и дальше будет постоянно просить, это перестанет срабатывать", - рассказах Роджер Хилтон.
Как сообщало издание Украина.ру, американские СМИ сообщили о намерении Байдена попросить у Конгресса направить часть дополнительной помощи, выделенной для Украины на финансирование покупки вооружения для Тайваня.