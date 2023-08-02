https://ukraina.ru/20230802/1048434379.html

Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада

Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада - 02.08.2023 Украина.ру

Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада

Западные эксперты считают, что это перестанет срабатывать

2023-08-02T16:34

2023-08-02T16:34

2023-08-02T16:35

новости

украина

владимир зеленский

пиар

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Пиарщики Зеленского среди лучших в мире, но им пора сменить тактику, когда речь идет об обращениях к Западу о помощи. Об этом изданию центральных органов исполнительной власти Украины "Правительственный курьер" рассказал научный сотрудник независимого аналитического центра GLOBSEC Роджер Хилтон.По его словам, украинской стороне надо научиться понимать, когда нужно сделать шаг назад, а когда нужно быть более настойчивым."Я думаю, что уровень того, что Украина может получить от Запада все еще достаточно высок. Вспомните: все началось с патронов и "Джавелинов", и дошло до артиллерийских систем "Хаймарс". В скором будущем Украина получит истребители F-16. Но, если Украина и дальше будет постоянно просить, это перестанет срабатывать", - рассказах Роджер Хилтон.Как сообщало издание Украина.ру, американские СМИ сообщили о намерении Байдена попросить у Конгресса направить часть дополнительной помощи, выделенной для Украины на финансирование покупки вооружения для Тайваня.

https://ukraina.ru/20230728/1048325505.html

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новости, украина, владимир зеленский, пиар