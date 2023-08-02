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Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ

Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ - 02.08.2023 Украина.ру

Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ

Киевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотный катер был уничтожен, сообщили в Минобороны РФ

2023-08-02T16:22

2023-08-02T16:22

2023-08-02T16:22

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Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, добавили в ведомстве.1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".

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2023

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новости, россия, украина, вмф, минобороны рф, киевский режим