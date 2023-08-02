Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПограничные сторожевые корабли береговой охраны России
Киевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотный катер был уничтожен, сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.
Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, добавили в ведомстве.
1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".
25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".