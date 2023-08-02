Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048433754.html
Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ
Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ - 02.08.2023 Украина.ру
Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ
Киевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотный катер был уничтожен, сообщили в Минобороны РФ
2023-08-02T16:22
2023-08-02T16:22
новости
россия
украина
вмф
минобороны рф
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102102/08/1021020822_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_416f946d1f8eec558fffec5647e7ef7f.jpg
Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, добавили в ведомстве.1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".
https://ukraina.ru/20230801/1048393598.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102102/08/1021020822_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_b3a75463b13b7348be764782b55a71d9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, вмф, минобороны рф, киевский режим
Новости, Россия, Украина, ВМФ, Минобороны РФ, киевский режим

Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ

16:22 02.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПограничные сторожевые корабли береговой охраны России
Пограничные сторожевые корабли береговой охраны России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
Киевский режим попытался атаковать морским беспилотником корабль ВМФ, который сопровождал гражданский морской транспорт. Беспилотный катер был уничтожен, сообщили в Минобороны РФ
"Сегодня ночью киевским режимом предпринята очередная попытка атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-Морского Флота России, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сообщили в Минобороны РФ.
Профессиональными действиями экипажа российского корабля украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен, добавили в ведомстве.
1 августа российское военное ведомство сообщало об украинской атаке тремя беспилотными катерами патрульных кораблей Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков".
25 июля украинские морские дроны попытались атаковать корабль "Сергей Котов".
Празднование Дня ВМФ в регионах России - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Вчера, 09:33
Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерамиКиев попытался атаковать патрульные корабли Черноморского флота "Сергей Котов" и "Василий Быков" тремя беспилотными катерами. Об этом 1 августа сообщило Минобороны России
 
НовостиРоссияУкраинаВМФМинобороны РФкиевский режим
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Великобритания пришлет в Россию нового посла
17:36В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
17:32У киевского режима нет будущего - Путина
17:14Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов
17:11Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа
17:10Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаоса
17:07Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина
17:06На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования
16:34Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада
16:22Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ
16:11Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
16:01Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников
15:54"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО
15:49Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России
15:33Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
15:31Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль
15:10"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО
15:08Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео
15:04Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе
14:53"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведение
Лента новостейМолния