https://ukraina.ru/20230802/1048432608.html

Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников

Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников - 02.08.2023 Украина.ру

Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили сайт с вакансиями ведомства. На ресурсе можно не только ознакомиться с разнообразием профессий и требований к ним, но узнать зарплату. Редакция издания Украина.ру изучила, кого не хватает ВСУ

2023-08-02T16:01

2023-08-02T16:01

2023-08-02T16:01

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На сайте действительно оказалось огромное количество вакансий. Однако примечательно, что среди саперов, программистов РЭБ, санитаров, наводчиков и военных медиков, есть например, и такие направления как графический дизайн.В объявлении о наборе графических дизайнеров информационного ресурса значится, что такие сотрудники должны будут создавать визуальные материалы: инфографику, презентации, диаграммы и тому подобное. Довольствие - от 25 тысяч гривен (примерно 63 тысячи рублей), место службы - Киев.Также в списке SMM-менеджеры, корреспонденты, фотографы и даже главные редакторы. Зарплата - от 20 до 30 тысяч гривен (50-75 тысяч рублей), место дислокации то же - Киев.Отдельную категорию вакансий ВСУ занимают психологи и психиатры.У первых в числе профессиональных обязанностей указано "определение критериев отбора для определенных должностей в соответствии с заданием". Оклад - 20 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей), работа в Киеве.Для психиатров условия совсем другие - официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.Заработок - 50 тысяч гривен (чуть более 126 тысяч рублей). За эти деньги, как следует из объявления, нужно будет "лечить военнослужащих 67 отдельной механизированной бригады во время стационарного пребывания в медицинской роте".Отдельная категория вакансий представлена должностями с модными названиями на английском языке. Например, BUSINESS ANALYST, RESEARCHER и DESKTOP DEVELOPER.Первый должен будет производить анализ существующих бизнес-процессов, лучших практик и стандартов ЕС в доменной сфере, второй - анализировать оперативные данные, полученные средствами технической разведки, а третий - заниматься "разработкой, дизайном и поддержкой Windows (в будущем также macOS и Linux) программы".Ни в одной из этих вакансий зарплата не указана, указано лишь, что работать придется в офисе 6/1. При этом мобилизация или контракт обязательны.Наконец, отдельное внимание стоит уделить вакансии менеджер грантов. Уровень вознаграждения тут также не уточняется, однако говорится что предложение действует исключительно для действующих военнослужащих.В числе обязанностей - поиск фондов-партнеров и ведение соответствующих проектов."Вакансия предусматривает службу в Офисе поддержки изменений Министерства обороны Украины (ОПЗ МОУ), в том числе в направлении реформы закупок. Глобальная цель реформы – сделать армию способной закупать весь спектр необходимых средств для выполнения ее задач в нужном количестве, с соответствующим качеством, своевременно и по разумной цене", - говорится в объявлении.

https://ukraina.ru/20230802/1048426060.html

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