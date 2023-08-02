Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников - 02.08.2023 Украина.ру
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Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников
Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников - 02.08.2023 Украина.ру
Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили сайт с вакансиями ведомства. На ресурсе можно не только ознакомиться с разнообразием профессий и требований к ним, но узнать зарплату. Редакция издания Украина.ру изучила, кого не хватает ВСУ
2023-08-02T16:01
2023-08-02T16:01
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На сайте действительно оказалось огромное количество вакансий. Однако примечательно, что среди саперов, программистов РЭБ, санитаров, наводчиков и военных медиков, есть например, и такие направления как графический дизайн.В объявлении о наборе графических дизайнеров информационного ресурса значится, что такие сотрудники должны будут создавать визуальные материалы: инфографику, презентации, диаграммы и тому подобное. Довольствие - от 25 тысяч гривен (примерно 63 тысячи рублей), место службы - Киев.Также в списке SMM-менеджеры, корреспонденты, фотографы и даже главные редакторы. Зарплата - от 20 до 30 тысяч гривен (50-75 тысяч рублей), место дислокации то же - Киев.Отдельную категорию вакансий ВСУ занимают психологи и психиатры.У первых в числе профессиональных обязанностей указано "определение критериев отбора для определенных должностей в соответствии с заданием". Оклад - 20 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей), работа в Киеве.Для психиатров условия совсем другие - официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.Заработок - 50 тысяч гривен (чуть более 126 тысяч рублей). За эти деньги, как следует из объявления, нужно будет "лечить военнослужащих 67 отдельной механизированной бригады во время стационарного пребывания в медицинской роте".Отдельная категория вакансий представлена должностями с модными названиями на английском языке. Например, BUSINESS ANALYST, RESEARCHER и DESKTOP DEVELOPER.Первый должен будет производить анализ существующих бизнес-процессов, лучших практик и стандартов ЕС в доменной сфере, второй - анализировать оперативные данные, полученные средствами технической разведки, а третий - заниматься "разработкой, дизайном и поддержкой Windows (в будущем также macOS и Linux) программы".Ни в одной из этих вакансий зарплата не указана, указано лишь, что работать придется в офисе 6/1. При этом мобилизация или контракт обязательны.Наконец, отдельное внимание стоит уделить вакансии менеджер грантов. Уровень вознаграждения тут также не уточняется, однако говорится что предложение действует исключительно для действующих военнослужащих.В числе обязанностей - поиск фондов-партнеров и ведение соответствующих проектов."Вакансия предусматривает службу в Офисе поддержки изменений Министерства обороны Украины (ОПЗ МОУ), в том числе в направлении реформы закупок. Глобальная цель реформы – сделать армию способной закупать весь спектр необходимых средств для выполнения ее задач в нужном количестве, с соответствующим качеством, своевременно и по разумной цене", - говорится в объявлении.
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Новости, Новости Украины, Украина, ВСУ, сотрудники

Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников

16:01 02.08.2023
 
© AP / Mykola Tys
- РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© AP / Mykola Tys
Читать в
Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили сайт с вакансиями ведомства. На ресурсе можно не только ознакомиться с разнообразием профессий и требований к ним, но узнать зарплату. Редакция издания Украина.ру изучила, кого не хватает ВСУ
На сайте действительно оказалось огромное количество вакансий. Однако примечательно, что среди саперов, программистов РЭБ, санитаров, наводчиков и военных медиков, есть например, и такие направления как графический дизайн.
В объявлении о наборе графических дизайнеров информационного ресурса значится, что такие сотрудники должны будут создавать визуальные материалы: инфографику, презентации, диаграммы и тому подобное. Довольствие - от 25 тысяч гривен (примерно 63 тысячи рублей), место службы - Киев.
Также в списке SMM-менеджеры, корреспонденты, фотографы и даже главные редакторы. Зарплата - от 20 до 30 тысяч гривен (50-75 тысяч рублей), место дислокации то же - Киев.
Отдельную категорию вакансий ВСУ занимают психологи и психиатры.
У первых в числе профессиональных обязанностей указано "определение критериев отбора для определенных должностей в соответствии с заданием". Оклад - 20 тысяч гривен (около 50 тысяч рублей), работа в Киеве.
Для психиатров условия совсем другие - официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.
Заработок - 50 тысяч гривен (чуть более 126 тысяч рублей). За эти деньги, как следует из объявления, нужно будет "лечить военнослужащих 67 отдельной механизированной бригады во время стационарного пребывания в медицинской роте".
Отдельная категория вакансий представлена должностями с модными названиями на английском языке. Например, BUSINESS ANALYST, RESEARCHER и DESKTOP DEVELOPER.
Первый должен будет производить анализ существующих бизнес-процессов, лучших практик и стандартов ЕС в доменной сфере, второй - анализировать оперативные данные, полученные средствами технической разведки, а третий - заниматься "разработкой, дизайном и поддержкой Windows (в будущем также macOS и Linux) программы".
Ни в одной из этих вакансий зарплата не указана, указано лишь, что работать придется в офисе 6/1. При этом мобилизация или контракт обязательны.
Наконец, отдельное внимание стоит уделить вакансии менеджер грантов. Уровень вознаграждения тут также не уточняется, однако говорится что предложение действует исключительно для действующих военнослужащих.
В числе обязанностей - поиск фондов-партнеров и ведение соответствующих проектов.
"Вакансия предусматривает службу в Офисе поддержки изменений Министерства обороны Украины (ОПЗ МОУ), в том числе в направлении реформы закупок. Глобальная цель реформы – сделать армию способной закупать весь спектр необходимых средств для выполнения ее задач в нужном количестве, с соответствующим качеством, своевременно и по разумной цене", - говорится в объявлении.
13:52
Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах городаСтрелковое оружие, включая 82 штурмовые винтовки и 20 пистолетов, было передано в дар Украине Департаментом полиции Майами. Об этом 2 августа написало американское издание Forces.net
 
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