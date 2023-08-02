"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО
15:54 02.08.2023 (обновлено: 16:22 02.08.2023)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции
Президент России Владимир Путин вручил золотые звёзды Героя России и ордена Мужества большой группе участников специальной военной операции.
Глава государства поблагодарил участников СВО за преданную службу России.
"Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", - сказал Путин.
Также российский лидер обратился к семьям тех "товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами". Путин призвал представителей разных уровней власти относиться к их семьям и детям, как к своим.
"Это наши семьи. И их дети – наши дети. И относиться нужно именно так не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца!" - добавил Путин.
27 июля, 16:44"Противник успеха не имел".Путин заявил об активизации ВСУ и отметил героизм российских военныхВСУ активизировались на Запорожском направлении, но были отброшены. Потери личного состава противника в 10 раз превышают российские, заявил президент России Владимир Путин. Комментарий главы государства опубликовала пресс-служба Кремля