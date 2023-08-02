"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО - 02.08.2023 Украина.ру
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"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО
"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО - 02.08.2023 Украина.ру
"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО
Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции
2023-08-02T15:54
2023-08-02T16:22
новости
россия
владимир путин
сво
госнаграды
герой россии
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Президент России Владимир Путин вручил золотые звёзды Героя России и ордена Мужества большой группе участников специальной военной операции.Глава государства поблагодарил участников СВО за преданную службу России.Также российский лидер обратился к семьям тех "товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами". Путин призвал представителей разных уровней власти относиться к их семьям и детям, как к своим."Это наши семьи. И их дети – наши дети. И относиться нужно именно так не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца!" - добавил Путин.
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новости, россия, владимир путин, сво, госнаграды, герой россии
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, госнаграды, Герой России

"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО

15:54 02.08.2023 (обновлено: 16:22 02.08.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград
Президент РФ В. Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции
Президент России Владимир Путин вручил золотые звёзды Героя России и ордена Мужества большой группе участников специальной военной операции.
Глава государства поблагодарил участников СВО за преданную службу России.
"Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", - сказал Путин.
Также российский лидер обратился к семьям тех "товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами". Путин призвал представителей разных уровней власти относиться к их семьям и детям, как к своим.
"Это наши семьи. И их дети – наши дети. И относиться нужно именно так не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца!" - добавил Путин.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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