https://ukraina.ru/20230802/1048431109.html

"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО

"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО - 02.08.2023 Украина.ру

"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды участникам специальной военной операции

2023-08-02T15:54

2023-08-02T15:54

2023-08-02T16:22

новости

россия

владимир путин

сво

госнаграды

герой россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048433983_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_087fedc1eb22a09da554edec18968e95.jpg

Президент России Владимир Путин вручил золотые звёзды Героя России и ордена Мужества большой группе участников специальной военной операции.Глава государства поблагодарил участников СВО за преданную службу России.Также российский лидер обратился к семьям тех "товарищей, которые уже никогда лично не придут за высокими государственными наградами". Путин призвал представителей разных уровней власти относиться к их семьям и детям, как к своим."Это наши семьи. И их дети – наши дети. И относиться нужно именно так не потому что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца!" - добавил Путин.

https://ukraina.ru/20230727/1048309265.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир путин, сво, госнаграды, герой россии