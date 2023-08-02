"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО - 02.08.2023 Украина.ру
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"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО
"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО - 02.08.2023 Украина.ру
"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО
Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных - военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщило агентство РИА Новости
2023-08-02T15:10
2023-08-02T15:11
новости
владимир путин
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Звание Героя России посмертно получили капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов.Звездами Героев Российской Федерации награждены младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов, гвардии полковник Тимур Курилкин, командир казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Олег Ликонцев, подполковник Ирек Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков.Орден Мужества получили старший лейтенант Инал Гериев, заместители командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Алексей Кайгородов и Сергей Мерзеликин, майор Сергей Кулагин, полковник Дмитрий Макаров, капитан Эльдар Сайфутдинов, прокурор ЛНР Глеб Михайлов, старшина Валерий Хертухев, старший лейтенант Шахин Рафик оглы Шарифзада, военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова.Медали "За отвагу" вручили рядовому Дмитрию Фирсину и прапорщику Денису Хайло.Подполковник полиции Тимур Мирзоходжаев и полковник полиции Виктор Прядкин получили медаль "За храбрость" II степени.Вручил президент и другие государственные награды и почетные звания:- Руководитель партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Сергей Миронов - Орден "За заслуги перед отечеством" II степени;- Заместитель начальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антон Шкаплеров - Орден Гагарина;- Президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни, — Орден Почета;- Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил Орден "За заслуги перед отечеством" I степени.Получив награду из рук Путина, Винокур сказал, что рад видеть российского президента в хорошей физической форме: по трапу путин поднимается не спотыкаясь, и людей узнает.
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новости, владимир путин, награды, герои, сво
Новости, Владимир Путин, награды, герои, СВО

"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО

15:10 02.08.2023 (обновлено: 15:11 02.08.2023)
 
© РИА Новости . Александр Казаков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля. Среди награжденных - военные, проявившие себя в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 2 августа сообщило агентство РИА Новости
"Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью: быть в трудную минуту с Отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность всё сделать во имя любимой страны", - сказал президент.
Звание Героя России посмертно получили капитан Роман Воробьев и полковник Денис Иванов.
Звездами Героев Российской Федерации награждены младший лейтенант Алексей Афанасьев, младший лейтенант Данияр Джартанов, гвардии полковник Тимур Курилкин, командир казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Олег Ликонцев, подполковник Ирек Магасумов, капитан Жумагельды Нурахметов, младший лейтенант Сергей Пятин, майор Иван Редкокашин, старший сержант Сергей Рябов, старший лейтенант Алексей Хименков.
Орден Мужества получили старший лейтенант Инал Гериев, заместители командира добровольческого казачьего экспедиционного батальона "Сибирь" Алексей Кайгородов и Сергей Мерзеликин, майор Сергей Кулагин, полковник Дмитрий Макаров, капитан Эльдар Сайфутдинов, прокурор ЛНР Глеб Михайлов, старшина Валерий Хертухев, старший лейтенант Шахин Рафик оглы Шарифзада, военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова.
Медали "За отвагу" вручили рядовому Дмитрию Фирсину и прапорщику Денису Хайло.
Подполковник полиции Тимур Мирзоходжаев и полковник полиции Виктор Прядкин получили медаль "За храбрость" II степени.
Вручил президент и другие государственные награды и почетные звания:
- Руководитель партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Сергей Миронов - Орден "За заслуги перед отечеством" II степени;
- Заместитель начальника управления ФГБУ Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтом им. Гагарина Антон Шкаплеров - Орден Гагарина;
- Президент Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, мать главы Чечни, — Орден Почета;
- Народный артист РСФСР Владимир Винокур получил Орден "За заслуги перед отечеством" I степени.
Получив награду из рук Путина, Винокур сказал, что рад видеть российского президента в хорошей физической форме: по трапу путин поднимается не спотыкаясь, и людей узнает.
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