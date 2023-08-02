https://ukraina.ru/20230802/1048429665.html

Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео

Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео - 02.08.2023 Украина.ру

Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео

Командир минометного взвода добровольческого отряда №33 имени основателя Воздушно-десантных войск Василия Маргелова (позывной "Альпинист") в юности прошел... Украина.ру, 02.08.2023

2023-08-02T15:08

2023-08-02T15:08

2023-08-02T15:08

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Командир минометного взвода добровольческого отряда №33 имени основателя Воздушно-десантных войск Василия Маргелова (позывной "Альпинист") в юности прошел срочную службу в ВДВ, а уже в зрелом возрасте отправился добровольцем бить украинских фашистов, с которыми и сражается с 2015 года. Он поздравил всех с днём ВДВ – ведь первое место службы не забывается - десантник остается десантником навсегда!

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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