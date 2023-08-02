Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео - 02.08.2023 Украина.ру
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Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео
Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео - 02.08.2023 Украина.ру
Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео
Командир минометного взвода добровольческого отряда №33 имени основателя Воздушно-десантных войск Василия Маргелова (позывной "Альпинист") в юности прошел... Украина.ру, 02.08.2023
2023-08-02T15:08
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видео
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украина
сво
вдв
праздники
минометы
добровольцы
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Командир минометного взвода добровольческого отряда №33 имени основателя Воздушно-десантных войск Василия Маргелова (позывной "Альпинист") в юности прошел срочную службу в ВДВ, а уже в зрелом возрасте отправился добровольцем бить украинских фашистов, с которыми и сражается с 2015 года. Он поздравил всех с днём ВДВ – ведь первое место службы не забывается - десантник остается десантником навсегда!
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видео, россия, украина, сво, вдв, праздники, минометы, добровольцы, видео
Видео, Россия, Украина, СВО, ВДВ, праздники, минометы, добровольцы

Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео

15:08 02.08.2023
 
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Командир минометного взвода добровольческого отряда №33 имени основателя Воздушно-десантных войск Василия Маргелова (позывной "Альпинист") в юности прошел срочную службу в ВДВ, а уже в зрелом возрасте отправился добровольцем бить украинских фашистов, с которыми и сражается с 2015 года.
Он поздравил всех с днём ВДВ – ведь первое место службы не забывается - десантник остается десантником навсегда!
 
ВидеоРоссияУкраинаСВОВДВпраздникиминометыдобровольцы
 
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