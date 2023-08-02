Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048428665.html
Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка - 02.08.2023 Украина.ру
Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
Украина готовится к тотальной мобилизации зимой. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 августа в своем YouTube-канале
2023-08-02T15:33
2023-08-02T15:33
мобилизация
дубинский
новости
михаил подоляк
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4ce1e8c7931707b1bf995b365609c3eb.jpg.webp
По его словам, военное положение, которое на прошлой неделе продлили до 15 ноября, будут продлевать и дальше, как минимум до конца года. При этом следующая зима будет сложнее для Украины, чем минувшая.Депутат заверил, что затянувшееся контрнаступление потребует большого количества военнослужащих. Кроме того, по его мнению, "чистка" военкоматов также означает подготовку к большой мобилизации.*Включен в перечень террористов и экстремистов
https://ukraina.ru/20230726/1048267139.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103042/32/1030423230_35:0:935:675_1920x0_80_0_0_a823bf95520585f485f654fce47bef75.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мобилизация, дубинский, новости, михаил подоляк, алексей арестович
мобилизация, Дубинский, Новости, Михаил Подоляк, Алексей Арестович

Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка

15:33 02.08.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.uaАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 112.ua
Читать в
Украина готовится к тотальной мобилизации зимой. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 августа в своем YouTube-канале
По его словам, военное положение, которое на прошлой неделе продлили до 15 ноября, будут продлевать и дальше, как минимум до конца года. При этом следующая зима будет сложнее для Украины, чем минувшая.
Депутат заверил, что затянувшееся контрнаступление потребует большого количества военнослужащих. Кроме того, по его мнению, "чистка" военкоматов также означает подготовку к большой мобилизации.

"Тотальную мобилизацию, безусловно, нужно начать с говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас о том, что победа будет достигнута за 2 -3 недели/весной/летом/до конца года. Начать с [бывшего советника Офиса президента Украины Алексея] Арестовича*, [советника главы ОП Михаила] Подоляка, и далее по списку. В первых рядах", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.

*Включен в перечень террористов и экстремистов
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
26 июля, 12:36
Рада продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации на Украине Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале
 
мобилизацияДубинскийНовостиМихаил ПодолякАлексей Арестович
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:49Великобритания пришлет в Россию нового посла
17:36В школы новых регионов РФ завезли 7,5 млн книг - министр просвещения
17:32У киевского режима нет будущего - Путина
17:14Почему африканцы называют детей Путиным и как Европа грабит Чёрный континент - Морозов
17:11Зеленский вызывает у США и НАТО злость и раздражение: что говорили об Украине в мире 2 августа
17:10Война компроматов Трампа и Байдена: выборы в США могут пойти по сценарию хаоса
17:07Google и Microsoft интересуются уникальными данным с поля боя, которыми обладает Украина
17:06На Украине школьников будут учить управлять дронами - министр образования
16:34Пиарщикам Зеленского посоветовали поменять тактику и перестать выпрашивать помощь у Запада
16:22Беспилотный катер пытался атаковать корабль ВМФ, его уничтожили – Минобороны РФ
16:11Пир вовремя чумы: внучка секретаря СНБО Данилова выпускает новый клип о красивой жизни
16:01Графические дизайнеры, психиатры и менеджеры грантов: ВСУ объявили набор сотрудников
15:54"В трудную минуту с Отечеством!" Путин вручил госнаграды участникам СВО
15:49Олег Неменский: ЧВК "Вагнер" стала большим ужасом для Польши, чем тактическое ядерное оружие России
15:33Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
15:31Зеленскому лучше помалкивать - украинское зерно у Польши и Румынии вызывает головную боль
15:10"Поставили во главу угла всей своей жизни служение Родине": Путин наградил героев СВО
15:08Из ВДВ в минометчики: бывших десантников не бывает. Видео
15:04Немец против саудитов. Арийские предложения противостоят аравийской инициативе
14:53"Стоит закрыть свой неблагодарный рот": польские власти намекнули Киеву на недостойное помощи поведение
Лента новостейМолния