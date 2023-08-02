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Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка - 02.08.2023 Украина.ру
Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
Украина готовится к тотальной мобилизации зимой. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 августа в своем YouTube-канале
2023-08-02T15:33
2023-08-02T15:33
2023-08-02T15:33
мобилизация
дубинский
новости
михаил подоляк
алексей арестович
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По его словам, военное положение, которое на прошлой неделе продлили до 15 ноября, будут продлевать и дальше, как минимум до конца года. При этом следующая зима будет сложнее для Украины, чем минувшая.Депутат заверил, что затянувшееся контрнаступление потребует большого количества военнослужащих. Кроме того, по его мнению, "чистка" военкоматов также означает подготовку к большой мобилизации.*Включен в перечень террористов и экстремистов
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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мобилизация, дубинский, новости, михаил подоляк, алексей арестович
мобилизация, Дубинский, Новости, Михаил Подоляк, Алексей Арестович
Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка
Украина готовится к тотальной мобилизации зимой. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 августа в своем YouTube-канале
По его словам, военное положение, которое на прошлой неделе продлили до 15 ноября, будут продлевать и дальше, как минимум до конца года. При этом следующая зима будет сложнее для Украины, чем минувшая.
Депутат заверил, что затянувшееся контрнаступление потребует большого количества военнослужащих. Кроме того, по его мнению, "чистка" военкоматов также означает подготовку к большой мобилизации.
"Тотальную мобилизацию, безусловно, нужно начать с говорящих голов, которые убеждали и убеждают нас о том, что победа будет достигнута за 2 -3 недели/весной/летом/до конца года. Начать с [бывшего советника Офиса президента Украины Алексея] Арестовича*, [советника главы ОП Михаила] Подоляка, и далее по списку. В первых рядах", - написал Дубинский в своем телеграм-канале.
*Включен в перечень террористов и экстремистов