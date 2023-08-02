https://ukraina.ru/20230802/1048428665.html

Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка

Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка - 02.08.2023 Украина.ру

Дубинский предрек тотальную мобилизацию на Украине и предложил отправить воевать Арестовича* и Подоляка

Украина готовится к тотальной мобилизации зимой. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский 2 августа в своем YouTube-канале

2023-08-02T15:33

2023-08-02T15:33

2023-08-02T15:33

мобилизация

дубинский

новости

михаил подоляк

алексей арестович

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По его словам, военное положение, которое на прошлой неделе продлили до 15 ноября, будут продлевать и дальше, как минимум до конца года. При этом следующая зима будет сложнее для Украины, чем минувшая.Депутат заверил, что затянувшееся контрнаступление потребует большого количества военнослужащих. Кроме того, по его мнению, "чистка" военкоматов также означает подготовку к большой мобилизации.*Включен в перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20230726/1048267139.html

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2023

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мобилизация, дубинский, новости, михаил подоляк, алексей арестович