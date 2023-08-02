https://ukraina.ru/20230802/1048426060.html
Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города - 02.08.2023 Украина.ру
Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
Стрелковое оружие, включая 82 штурмовые винтовки и 20 пистолетов, было передано в дар Украине Департаментом полиции Майами. Об этом 2 августа написало американское издание Forces.net
2023-08-02T13:52
2023-08-02T13:52
2023-08-02T13:52
новости
майами
полиция
киев
оружие
подарок
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В статье отмечалось, что речь идет об оружии, конфискованном полицейскими на улицах Майами, а его доставка на Украину была организована организацией "Украинский арсенал свободы", основанной депутатом Рады Марьяном Заболоцким.Примечательно, что на заглавной фотографии новости позирует тот самый Заболоцкий. С улыбкой и конфискованным оружием."Имеет место первый в истории случай передачи стрелкового оружия, конфискованного в США, 101 единица уже в Киеве. Это подарок от полиции города Майами, которая первой решилась на такой шаг. Замечательный донор пожертвовал и 148 000 патронов", - цитирует издание слова Заболоцкого."Наше мероприятие Guns 4 Ukraine (с англ. - "Оружие для Украины") по выкупу оружия прошло успешно", - такой комментарий появился на сайте полиции Майами в Твиттере.Эта новость не успела провисеть на сайте Forces.net и нескольких часов, как издание удалило ее.Программу добровольного выкупа оружия Guns4Ukraine город Майами запустил 27 августа 2022 года. Гражданам предлагали $50 (чуть более 4,5 тыс. руб.) за огнестрельное оружие, $100 (9 тыс.руб.) за винтовки и дробовики, $150 (почти 14 тыс. руб.) - за AR-15 и AK-47.
https://ukraina.ru/20230802/1048422738.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, майами, полиция, киев, оружие, подарок
Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
Стрелковое оружие, включая 82 штурмовые винтовки и 20 пистолетов, было передано в дар Украине Департаментом полиции Майами. Об этом 2 августа написало американское издание Forces.net
В статье отмечалось, что речь идет об оружии, конфискованном полицейскими на улицах Майами, а его доставка на Украину была организована организацией "Украинский арсенал свободы", основанной депутатом Рады Марьяном Заболоцким.
Примечательно, что на заглавной фотографии новости позирует тот самый Заболоцкий. С улыбкой и конфискованным оружием.
"Имеет место первый в истории случай передачи стрелкового оружия, конфискованного в США, 101 единица уже в Киеве. Это подарок от полиции города Майами, которая первой решилась на такой шаг. Замечательный донор пожертвовал и 148 000 патронов", - цитирует издание слова Заболоцкого.
"Наше мероприятие Guns 4 Ukraine (с англ. - "Оружие для Украины") по выкупу оружия прошло успешно", - такой комментарий появился на сайте полиции Майами в Твиттере.
Эта новость не успела провисеть на сайте Forces.net и нескольких часов, как издание удалило ее.
Программу добровольного выкупа оружия Guns4Ukraine город Майами запустил 27 августа 2022 года. Гражданам предлагали $50 (чуть более 4,5 тыс. руб.) за огнестрельное оружие, $100 (9 тыс.руб.) за винтовки и дробовики, $150 (почти 14 тыс. руб.) - за AR-15 и AK-47.