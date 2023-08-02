https://ukraina.ru/20230802/1048425804.html

Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео

Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео - 02.08.2023 Украина.ру

Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 02.08.2023

2023-08-02T13:39

2023-08-02T13:39

2023-08-02T13:39

видео

ростислав ищенко

россия

украина

сво

китай

капитализм

ссср

нато

восток

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:55 - О состоянии ВПК западных стран; 01:25 - О жизни после капитализма и о равенстве; 12:20 - Как Ростислав Ищенко оценивает свою работу в качестве советника вице-премьера? 12:55 - Требования России к США по гарантиям безопасности в конце 2021 года: спустя полтора года стала ли Россия ближе к возможному принятию этих условий или же напротив? 15:00 – Когда США начали пренебрегать международным правом? 19:47 - Можно ли прогнозировать позитивное будущее для БРИКС? 23:30 - Где брать ресурсы на штурм и последующее содержание будущих регионов России? 26:28 - Почему США вторглись в Ирак? 28:20 – Какой процент может вернуться на Украину по окончании активных боевых действий? 39:45 - Может ли Харьков стать следующим освобождённым регионом? 41:00 – Что будет, если США и ЕС в преддверии решения тайваньского вопроса введут экономические санкции в отношении Китая? 44:30 - Что мешает США жить в мире со всеми странами? 47:15 - Почему империя Николая 1-го потерпела поражение в Крымской войне? 55:45 - Почему Россия в случае с госпереворотом в Нигере не использует риторику запада? 59:15 – Об информационных спекуляциях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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