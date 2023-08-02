Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео - 02.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230802/1048425804.html
Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео - 02.08.2023 Украина.ру
Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 02.08.2023
2023-08-02T13:39
2023-08-02T13:39
видео
ростислав ищенко
россия
украина
сво
китай
капитализм
ссср
нато
восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048425448_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_625ba5c793e50fd605b6e5afb0902023.jpg
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей: 00:55 - О состоянии ВПК западных стран; 01:25 - О жизни после капитализма и о равенстве; 12:20 - Как Ростислав Ищенко оценивает свою работу в качестве советника вице-премьера? 12:55 - Требования России к США по гарантиям безопасности в конце 2021 года: спустя полтора года стала ли Россия ближе к возможному принятию этих условий или же напротив? 15:00 – Когда США начали пренебрегать международным правом? 19:47 - Можно ли прогнозировать позитивное будущее для БРИКС? 23:30 - Где брать ресурсы на штурм и последующее содержание будущих регионов России? 26:28 - Почему США вторглись в Ирак? 28:20 – Какой процент может вернуться на Украину по окончании активных боевых действий? 39:45 - Может ли Харьков стать следующим освобождённым регионом? 41:00 – Что будет, если США и ЕС в преддверии решения тайваньского вопроса введут экономические санкции в отношении Китая? 44:30 - Что мешает США жить в мире со всеми странами? 47:15 - Почему империя Николая 1-го потерпела поражение в Крымской войне? 55:45 - Почему Россия в случае с госпереворотом в Нигере не использует риторику запада? 59:15 – Об информационных спекуляциях.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/02/1048425448_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb37ec025f010a11bda4f56791885706.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, ростислав ищенко, россия, украина, сво, китай, капитализм, ссср, нато, восток, сша, ирак, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Россия, Украина, СВО, Китай, капитализм, СССР, НАТО, Восток, США, Ирак

Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео

13:39 02.08.2023
 
Читать в
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:55 - О состоянии ВПК западных стран;
01:25 - О жизни после капитализма и о равенстве;
12:20 - Как Ростислав Ищенко оценивает свою работу в качестве советника вице-премьера?
12:55 - Требования России к США по гарантиям безопасности в конце 2021 года: спустя полтора года стала ли Россия ближе к возможному принятию этих условий или же напротив?
15:00 – Когда США начали пренебрегать международным правом?
19:47 - Можно ли прогнозировать позитивное будущее для БРИКС?
23:30 - Где брать ресурсы на штурм и последующее содержание будущих регионов России?
26:28 - Почему США вторглись в Ирак?
28:20 – Какой процент может вернуться на Украину по окончании активных боевых действий?
39:45 - Может ли Харьков стать следующим освобождённым регионом?
41:00 – Что будет, если США и ЕС в преддверии решения тайваньского вопроса введут экономические санкции в отношении Китая?
44:30 - Что мешает США жить в мире со всеми странами?
47:15 - Почему империя Николая 1-го потерпела поражение в Крымской войне?
55:45 - Почему Россия в случае с госпереворотом в Нигере не использует риторику запада?
59:15 – Об информационных спекуляциях.
 
ВидеоРостислав ИщенкоРоссияУкраинаСВОКитайкапитализмСССРНАТОВостокСШАИрак
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Эксперт GLOBSEC указал место Украине в мировых СМИ: после жары в Европе и наводнении в США
14:25Мэра Одессы и его подчиненных подозревают в создании ОПГ
14:22Немцы и ирландцы не идут служить в армию, бессильна даже пропаганда Украины - СМИ
13:58Зачистка на будущее. Зачем Зеленский организовал "дело военкомов"
13:52Полиция Майами подарила Киеву оружие, изъятое на улицах города
13:42Встречи по "формуле мира" Зеленского созываются для создания антироссийской коалиции - Захарова
13:41Репетиция погромов? Зачем в Скандинавии снова сожгли Коран
13:41Немецкий концерн Rheinmetall купил испанскую компанию Expal Systems для расширения производства
13:40"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
13:39"Мы через окошечко залезли". На Украине раскольники захватили еще один храм УПЦ
13:39Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
13:37Песков объяснил необходимость вооружения отрядов самообороны на приграничных территориях
13:36Канцелярия Эрдогана: Путин согласился приехать с визитом в Турцию
13:35"Действуют как международные террористы". Главное на Украине на 13.00 2 августа
13:15Андрей Клинцевич: России и Белоруссии придется бить Польшу возле Львова, чтобы не драться за Калининград
13:00Байден попросит Конгресс профинансировать покупку оружия для Тайваня из бюджета для Киева
12:50Die Welt: под давлением Запада Киев может пойти на переговоры уже этой зимой
12:50Украинского посла вызвали в МИД Польши из-за "неуместных заявлений" Киева
12:47В Сети опубликовали "План Виммера" по урегулированию конфликта на Украине
12:47Это уже было в истории. Что ждёт Украину, если она продолжит воевать до последнего украинца
Лента новостейМолния