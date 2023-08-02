Как международная политика стала жидкостью и можно ли создать справедливое общество - Ищенко. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:55 - О состоянии ВПК западных стран;
01:25 - О жизни после капитализма и о равенстве;
12:20 - Как Ростислав Ищенко оценивает свою работу в качестве советника вице-премьера?
12:55 - Требования России к США по гарантиям безопасности в конце 2021 года: спустя полтора года стала ли Россия ближе к возможному принятию этих условий или же напротив?
15:00 – Когда США начали пренебрегать международным правом?
19:47 - Можно ли прогнозировать позитивное будущее для БРИКС?
23:30 - Где брать ресурсы на штурм и последующее содержание будущих регионов России?
26:28 - Почему США вторглись в Ирак?
28:20 – Какой процент может вернуться на Украину по окончании активных боевых действий?
39:45 - Может ли Харьков стать следующим освобождённым регионом?
41:00 – Что будет, если США и ЕС в преддверии решения тайваньского вопроса введут экономические санкции в отношении Китая?
44:30 - Что мешает США жить в мире со всеми странами?
47:15 - Почему империя Николая 1-го потерпела поражение в Крымской войне?
55:45 - Почему Россия в случае с госпереворотом в Нигере не использует риторику запада?
59:15 – Об информационных спекуляциях.
01:25 - О жизни после капитализма и о равенстве;
12:20 - Как Ростислав Ищенко оценивает свою работу в качестве советника вице-премьера?
12:55 - Требования России к США по гарантиям безопасности в конце 2021 года: спустя полтора года стала ли Россия ближе к возможному принятию этих условий или же напротив?
15:00 – Когда США начали пренебрегать международным правом?
19:47 - Можно ли прогнозировать позитивное будущее для БРИКС?
23:30 - Где брать ресурсы на штурм и последующее содержание будущих регионов России?
26:28 - Почему США вторглись в Ирак?
28:20 – Какой процент может вернуться на Украину по окончании активных боевых действий?
39:45 - Может ли Харьков стать следующим освобождённым регионом?
41:00 – Что будет, если США и ЕС в преддверии решения тайваньского вопроса введут экономические санкции в отношении Китая?
44:30 - Что мешает США жить в мире со всеми странами?
47:15 - Почему империя Николая 1-го потерпела поражение в Крымской войне?
55:45 - Почему Россия в случае с госпереворотом в Нигере не использует риторику запада?
59:15 – Об информационных спекуляциях.