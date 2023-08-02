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Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео
Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео - 02.08.2023 Украина.ру
Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео
Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 02.08.2023
2023-08-02T10:54
2023-08-02T10:54
2023-08-02T10:55
сергей марков
россия
украина
сво
всу
москва
москва-сити
бпла
госпереворот
африка
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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал очередные атаки БПЛА по башне Москва-Сити, а также рассказал о планах Запада после завершающей фазы украинского наступления: 00:40 - Об очередной атаке БПЛА по зданию Москва-Сити; 02:58 - Кто вместо Владимира Зеленского? 05:29 - О завершающей фазе украинского наступления; 08:36 - О тенденции к мирному урегулированию украинского конфликта; 11:42 - Что демонстрирует госпереворот в Нигере?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей марков, россия, украина, сво, всу, москва, москва-сити, бпла, госпереворот, африка, владимир зеленский, удары, наступление, видео
Сергей Марков, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Москва, Москва-Сити, БПЛА, госпереворот, Африка, Владимир Зеленский, удары, наступление
Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео
10:54 02.08.2023 (обновлено: 10:55 02.08.2023)
Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал очередные атаки БПЛА по башне Москва-Сити, а также рассказал о планах Запада после завершающей фазы украинского наступления:
00:40 - Об очередной атаке БПЛА по зданию Москва-Сити;
02:58 - Кто вместо Владимира Зеленского?
05:29 - О завершающей фазе украинского наступления;
08:36 - О тенденции к мирному урегулированию украинского конфликта;
11:42 - Что демонстрирует госпереворот в Нигере?