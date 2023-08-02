https://ukraina.ru/20230802/1048419026.html

Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео

Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео - 02.08.2023 Украина.ру

Кто и откуда запускает беспилотники на Москву: Марков о главных версиях. Видео

Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 02.08.2023

2023-08-02T10:54

2023-08-02T10:54

2023-08-02T10:55

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Директор Института политических исследований, депутат Государственной думы Российской Федерации V созыва Сергей Марков в эфире Украина.ру прокомментировал очередные атаки БПЛА по башне Москва-Сити, а также рассказал о планах Запада после завершающей фазы украинского наступления: 00:40 - Об очередной атаке БПЛА по зданию Москва-Сити; 02:58 - Кто вместо Владимира Зеленского? 05:29 - О завершающей фазе украинского наступления; 08:36 - О тенденции к мирному урегулированию украинского конфликта; 11:42 - Что демонстрирует госпереворот в Нигере?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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