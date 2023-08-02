"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил десантников и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение опубликовали на сайте Кремля
Президент России Владимир Путин отметил десантников, участвующих в специальной военной операции.
"Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов государства", - написал российский лидер.
Он пожелал десантникам успехов, здоровья и всего наилучшего.
3 апреля, 07:28ВДВ России усилили тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек" - МинобороныПодразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, усиливают тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". Об этом говорится в распространенном 3 апреля сообщении Министерства обороны РФ