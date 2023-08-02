"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником - 02.08.2023 Украина.ру
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"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником - 02.08.2023 Украина.ру
"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил десантников и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение опубликовали на сайте Кремля
2023-08-02T09:58
2023-08-02T09:58
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праздники
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Президент России Владимир Путин отметил десантников, участвующих в специальной военной операции. Он пожелал десантникам успехов, здоровья и всего наилучшего.
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вдв, новости, владимир путин, праздники, поздравление, президент
ВДВ, Новости, Владимир Путин, праздники, поздравление, президент

"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

09:58 02.08.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил десантников и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение опубликовали на сайте Кремля
Президент России Владимир Путин отметил десантников, участвующих в специальной военной операции.
"Они с честью решают поставленные задачи, проявляют мужество и отвагу, силу духа и несгибаемый характер, плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Убеждён, вы никогда не подведёте, будете и впредь твёрдо стоять на страже национальных интересов государства", - написал российский лидер.
Он пожелал десантникам успехов, здоровья и всего наилучшего.
ТОС-1А Солнцепек
3 апреля, 07:28
ВДВ России усилили тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек" - МинобороныПодразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые направляют в зону специальной военной операции (СВО) на Украине, усиливают тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек". Об этом говорится в распространенном 3 апреля сообщении Министерства обороны РФ
 
ВДВНовостиВладимир Путинпраздникипоздравлениепрезидент
 
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