https://ukraina.ru/20230802/1048415623.html

"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником - 02.08.2023 Украина.ру

"Никогда не подведёте": Путин поздравил десантников с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин 2 августа поздравил десантников и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск. Обращение опубликовали на сайте Кремля

2023-08-02T09:58

2023-08-02T09:58

2023-08-02T09:58

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Президент России Владимир Путин отметил десантников, участвующих в специальной военной операции. Он пожелал десантникам успехов, здоровья и всего наилучшего.

https://ukraina.ru/20230403/1044938539.html

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2023

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вдв, новости, владимир путин, праздники, поздравление, президент