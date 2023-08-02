https://ukraina.ru/20230802/1048412407.html

Служащие тьмы. Почему при любом исходе спецоперации Запад из Украины сделает террористический полигон

Служащие тьмы. Почему при любом исходе спецоперации Запад из Украины сделает террористический полигон - 02.08.2023 Украина.ру

Служащие тьмы. Почему при любом исходе спецоперации Запад из Украины сделает террористический полигон

Когда на заседании Совбеза ООН 1 августа 2023 года зампостпреда России в этой организации Дмитрий Полянский заявил, что Украина ведет себя как страна террорист, причем смертник, президент Украины Владимир Зеленский его не опровергал

2023-08-02T09:02

2023-08-02T09:02

2023-08-02T11:01

эксклюзив

владимир скачко

украина

россия

запад

терроризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102879/02/1028790287_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_4b47940c9791b86463ff5cf0f05a0b9f.jpg.webp

«С легкой руки своих кураторов вся Украина превратилась в коллективного террориста-смертника, готового отстаивать заокеанские геополитические интересы до последнего украинца», — сказал Полянский. А Зеленский тогда же в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России. «Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова — оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — заявил президент Украины.И это после того, как в ночь на тот же день случились повторные попытки атаки украинских БПЛА на "Москва-Сити". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз", поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Удары действительно не нанесли серьезного материального ущерба даже той башне в IQ-квартале, где находятся некоторые российские министерства.И, конечно, это хорошо, что пока нет пострадавших и ущерба. Плохо то, что дроны долетают до визитной карточки Москвы. Равно как и плохо то, что Зеленский не врал – его страну уже сейчас готовят к тому, что, если она в каком-то виде сохранится и после окончания спецвоенной операции (СВО), то все равно будет выполнять террористические задания коллективного Запада.Ситуация сегодня складывается, так, что Украина не может поступать по-другому, а Россия должна только побеждать в СВО, чтобы все наезды и атаки со стороны Украины прекратились. В боксе это называется "клинч". С той только разницей, что рефери может развести клинчующихся, но матч на этом не закончится. Одного обязательно, повторяю, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны вынести за канаты так, чтобы он больше не мечтал о боксе. И Россия хочет и может это сделать, а Украина, разумеется, сопротивляется, подпитываясь всевозможным "допингом" со стороны коллективного Запада – кредитами, займами, оружием, военной техникой, кадрами для войны и т. д. и т. п.Характерно и то, что, во-первых, в Киеве и не скрывают, что данные атаки преследуют давно знакомые цели:а) показать своим спонсорам, что ВСУ и вся Украина хоть что-то может в военном плане. Не на полях сражений СВО, так в мирных городах России;б) поддерживать боевой дух в своих частях, а также среди населения в отсутствие серьезных результатов от так называемого "контрнаступа";в) стремление психологически посеять страх и панику среди россиян и заставить их пойти свергать "путинский режим".Во-вторых, удары по "Москва-Сити", по мирным населенным пунктам ЛДНР, Крыму, областям "материковой" России говорят, что Киев продолжает курс на войну сейчас. И на терроризм после того, что с Украиной может быть уже в недалеком будущем. И полностью подтверждается это недавней информацией британской газеты Daily Express, которая со ссылкой на свои источники сообщила, что Великобритания готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества."Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск. В других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии", — сказано в публикации.И если верить британцам, то операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск.Другое англосаксонское издание Sunday Express разъясняет: чтобы подготовиться к прорыву в Крым, за парты и учебные столы в Великобритании сели две тысячи украинских боевиков. По информации британских журналистов, якобы в Дартмуре из украинцев сделают "острые копья" для атаки на полуостров. Вот так вот пафосно. Плюс, конечно же, лыком в строку ложится вся информация о десятках тысяч украинских военных, которые прошли или проходят обучение смерти на западных тренировочных базах и таких же центрах.Буквально 15 июля сего года Минобороны Великобритании сообщило через Twitter, что на данный момент в рамках операции "Интерфлекс" подготовлено 18 тысяч украинских военных на территории королевства. "Запущенная 26 июня 2022 года операция "Интерфлекс" учит украинцев выживать и быть смертоносными", -- радостно рассказало Минобороны Британии, дополнив слова видеозаписью тренировочного процесса украинских военных.А несколькими днями раньше Минобороны России сообщило, что на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ в СВО Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Плюс, конечно же, при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, в подконтрольных американцам районах Сирии и в самих США и Канаде.А еще раньше об этом предупреждал глава МИД РФ Сергей Лавров: мол, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Так что всё и всем известно, и выглядит этот процесс кроваво и страшно, потому что общая ситуация на Украине по-любому заставляет неонацистский режим президента Владимира Зеленского обращаться к террору от военно-политической безысходности. И "виноваты" Россия и Запад. Первая – потому что долбит все, что поставляется Украине. А вторая – потому что поставляет недостаточно. Такая вот закавыка.Daily Express так и пишет о том, что в поощрении терроризма виноват Запад: "Реальная же причина — отсутствие у Украины авиации и ракет большой дальности — скорее неудобна для западных правительств. Они так долго уклонялись от их поставок".В свою очередь, по сообщениям CNN, несмотря на западную подготовку, украинские войска все равно с трудом справляются с общевойсковыми операциями, усугубляя свое же плачевное состояние. Вторит телеканалу и аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, который считает: "Российская авиация использует слабые места в ПВО, чтобы наносить удары. Провести такие операции при наличии у противника превосходства в воздухе крайне сложно. Украинские солдаты понимают причины того, почему не добиваются прогресса. Это плохая тактика, отсутствие координации, бюрократия и советское военное мышление".Однако Зеленский, напоминаю, обещает новые удары по России, а советник руководителя его Офиса (ОПУ) Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву пообещал, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. "Больше неустановленных дронов... больше войны", — написал он в своем аккаунте в Twitter.И все это свидетельствует о том, что, несмотря на этот информационный шум о начале переговоров о мире между Киевом и Москвой, коллективный Запад продолжает курс на продолжение войны с Россией руками украинцев. До бесконечности. До пресловутого последнего украинца. До возможного уничтожения Украины с карты мира. И Украина с этим соглашается.И даже если предположить, что удастся установить мир, а Украина (какая-то ее часть) сохранится и даже будет типа независимым государством, то Запад и его кураторы сделают все, чтобы эта территория работала как террористический анклав-полигон, ориентированный на подрывную войну с Россией.Все эти ветераны СВО, оставшиеся без войны как единственного источника заработка, подготовленные, но использованные по назначению или оставшиеся в живых после авантюры спецназовцы из Британии и прочих добровольных помощников-стран, которые клепали кадры для ВСУ времён спецоперации, подрастающая молодёжь, для которой в условиях нищеты и разрухи в государстве террор останется самым легким занятием для выживания — вот, кто станет тем горючим материалом, которым будет живиться террор на украинской земле. Под присмотром Запада, цели которого в отношении России останутся неизменными — уничтожить, а если не удастся, то ослабить и истощить нашу страну.Потому-то официальный представитель МИД России Мария Захарова и заявила, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. С подачи Запада и при его молчаливом попустительстве.А зампостпреда Полянский четко указал и на виноватых, и на то, что им за это обязательно, как сейчас говорят, прилетит: "…Западные самозваные поборники демократических ценностей и прав человека, похоже, пребывают в иллюзии, что, если поручить всю грязную работу, включая откровенный терроризм, Зеленскому и его подельникам – можно сохранить собственные руки чистыми. Так не выйдет".Захарова параллельно дополнила: "Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна-спонсор терроризма". Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей "помощи". Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. А вот зачем это Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период? Тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический".Да-да хирургически -- срезали непокорные вихры на непослушной голове вместе с головой. Чтобы следы замести и параллельно ответственность с себя снять.Зеленский этого не хочет понимать или ему уже не дают понимать, и у него нет другого выхода. Но Украине от этого не легче.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html

https://ukraina.ru/20230728/1048306042.html

https://ukraina.ru/20230801/1048389786.html

https://ukraina.ru/20230329/1044815033.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

эксклюзив, владимир скачко, украина, россия, запад, терроризм