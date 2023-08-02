Служащие тьмы. Почему при любом исходе спецоперации Запад из Украины сделает террористический полигон
09:02 02.08.2023 (обновлено: 11:01 02.08.2023)
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Когда на заседании Совбеза ООН 1 августа 2023 года зампостпреда России в этой организации Дмитрий Полянский заявил, что Украина ведет себя как страна террорист, причем смертник, президент Украины Владимир Зеленский его не опровергал
«С легкой руки своих кураторов вся Украина превратилась в коллективного террориста-смертника, готового отстаивать заокеанские геополитические интересы до последнего украинца», — сказал Полянский. А Зеленский тогда же в своем вечернем видеообращении заявил о подготовке новых ударов по территории России.
«Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства... Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова — оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют», — заявил президент Украины.
И это после того, как в ночь на тот же день случились повторные попытки атаки украинских БПЛА на "Москва-Сити". По словам мэра Москвы Сергея Собянина, этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз", поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет. Удары действительно не нанесли серьезного материального ущерба даже той башне в IQ-квартале, где находятся некоторые российские министерства.
И, конечно, это хорошо, что пока нет пострадавших и ущерба. Плохо то, что дроны долетают до визитной карточки Москвы. Равно как и плохо то, что Зеленский не врал – его страну уже сейчас готовят к тому, что, если она в каком-то виде сохранится и после окончания спецвоенной операции (СВО), то все равно будет выполнять террористические задания коллективного Запада.
Ситуация сегодня складывается, так, что Украина не может поступать по-другому, а Россия должна только побеждать в СВО, чтобы все наезды и атаки со стороны Украины прекратились. В боксе это называется "клинч". С той только разницей, что рефери может развести клинчующихся, но матч на этом не закончится. Одного обязательно, повторяю, ОБЯЗАТЕЛЬНО должны вынести за канаты так, чтобы он больше не мечтал о боксе. И Россия хочет и может это сделать, а Украина, разумеется, сопротивляется, подпитываясь всевозможным "допингом" со стороны коллективного Запада – кредитами, займами, оружием, военной техникой, кадрами для войны и т. д. и т. п.
Характерно и то, что, во-первых, в Киеве и не скрывают, что данные атаки преследуют давно знакомые цели:
а) показать своим спонсорам, что ВСУ и вся Украина хоть что-то может в военном плане. Не на полях сражений СВО, так в мирных городах России;
б) поддерживать боевой дух в своих частях, а также среди населения в отсутствие серьезных результатов от так называемого "контрнаступа";
в) стремление психологически посеять страх и панику среди россиян и заставить их пойти свергать "путинский режим".
Во-вторых, удары по "Москва-Сити", по мирным населенным пунктам ЛДНР, Крыму, областям "материковой" России говорят, что Киев продолжает курс на войну сейчас. И на терроризм после того, что с Украиной может быть уже в недалеком будущем. И полностью подтверждается это недавней информацией британской газеты Daily Express, которая со ссылкой на свои источники сообщила, что Великобритания готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.
"Операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск. В других местах бронетанковые подразделения будут пробивать оборону, а операция будет поддерживаться новым запасом ракет большой дальности, поставляемых из Великобритании, США и Германии", — сказано в публикации.
И если верить британцам, то операция будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря, при этом украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск.
Другое англосаксонское издание Sunday Express разъясняет: чтобы подготовиться к прорыву в Крым, за парты и учебные столы в Великобритании сели две тысячи украинских боевиков. По информации британских журналистов, якобы в Дартмуре из украинцев сделают "острые копья" для атаки на полуостров. Вот так вот пафосно. Плюс, конечно же, лыком в строку ложится вся информация о десятках тысяч украинских военных, которые прошли или проходят обучение смерти на западных тренировочных базах и таких же центрах.
Буквально 15 июля сего года Минобороны Великобритании сообщило через Twitter, что на данный момент в рамках операции "Интерфлекс" подготовлено 18 тысяч украинских военных на территории королевства. "Запущенная 26 июня 2022 года операция "Интерфлекс" учит украинцев выживать и быть смертоносными", -- радостно рассказало Минобороны Британии, дополнив слова видеозаписью тренировочного процесса украинских военных.
28 июля, 06:15"Откровенно отбитые люди". Военкор рассказал, зачем иностранные наёмники едут на Украину Иностранные наемники появились на Украине еще задолго до начала СВО. Их процент постоянно колеблется. Об этом изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент информационного агентства News Front Георгий Медведев
А несколькими днями раньше Минобороны России сообщило, что на фоне срыва планов по мобилизации и для сокрытия больших потерь ВСУ в СВО Киев усилил вербовку наемников в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Плюс, конечно же, при помощи спецслужб Запада, прежде всего ЦРУ, в подконтрольных американцам районах Сирии и в самих США и Канаде.
А еще раньше об этом предупреждал глава МИД РФ Сергей Лавров: мол, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Так что всё и всем известно, и выглядит этот процесс кроваво и страшно, потому что общая ситуация на Украине по-любому заставляет неонацистский режим президента Владимира Зеленского обращаться к террору от военно-политической безысходности. И "виноваты" Россия и Запад. Первая – потому что долбит все, что поставляется Украине. А вторая – потому что поставляет недостаточно. Такая вот закавыка.
Daily Express так и пишет о том, что в поощрении терроризма виноват Запад: "Реальная же причина — отсутствие у Украины авиации и ракет большой дальности — скорее неудобна для западных правительств. Они так долго уклонялись от их поставок".
В свою очередь, по сообщениям CNN, несмотря на западную подготовку, украинские войска все равно с трудом справляются с общевойсковыми операциями, усугубляя свое же плачевное состояние. Вторит телеканалу и аналитик Института изучения войны Джордж Баррос, который считает: "Российская авиация использует слабые места в ПВО, чтобы наносить удары. Провести такие операции при наличии у противника превосходства в воздухе крайне сложно. Украинские солдаты понимают причины того, почему не добиваются прогресса. Это плохая тактика, отсутствие координации, бюрократия и советское военное мышление".
Однако Зеленский, напоминаю, обещает новые удары по России, а советник руководителя его Офиса (ОПУ) Михаил Подоляк после новой атаки БПЛА на Москву пообещал, что "неустановленных дронов" будет больше, фактически признав ответственность за эту атаку. "Больше неустановленных дронов... больше войны", — написал он в своем аккаунте в Twitter.
И все это свидетельствует о том, что, несмотря на этот информационный шум о начале переговоров о мире между Киевом и Москвой, коллективный Запад продолжает курс на продолжение войны с Россией руками украинцев. До бесконечности. До пресловутого последнего украинца. До возможного уничтожения Украины с карты мира. И Украина с этим соглашается.
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И даже если предположить, что удастся установить мир, а Украина (какая-то ее часть) сохранится и даже будет типа независимым государством, то Запад и его кураторы сделают все, чтобы эта территория работала как террористический анклав-полигон, ориентированный на подрывную войну с Россией.
Все эти ветераны СВО, оставшиеся без войны как единственного источника заработка, подготовленные, но использованные по назначению или оставшиеся в живых после авантюры спецназовцы из Британии и прочих добровольных помощников-стран, которые клепали кадры для ВСУ времён спецоперации, подрастающая молодёжь, для которой в условиях нищеты и разрухи в государстве террор останется самым легким занятием для выживания — вот, кто станет тем горючим материалом, которым будет живиться террор на украинской земле. Под присмотром Запада, цели которого в отношении России останутся неизменными — уничтожить, а если не удастся, то ослабить и истощить нашу страну.
Потому-то официальный представитель МИД России Мария Захарова и заявила, что киевский режим является террористическим и имеет все признаки международной организованной преступной группировки. С подачи Запада и при его молчаливом попустительстве.
А зампостпреда Полянский четко указал и на виноватых, и на то, что им за это обязательно, как сейчас говорят, прилетит: "…Западные самозваные поборники демократических ценностей и прав человека, похоже, пребывают в иллюзии, что, если поручить всю грязную работу, включая откровенный терроризм, Зеленскому и его подельникам – можно сохранить собственные руки чистыми. Так не выйдет".
Захарова параллельно дополнила: "Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием "страна-спонсор терроризма". Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей "помощи". Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. А вот зачем это Байдену, летящей походкой вступающему в предвыборный период? Тема терроризма будет все плотнее ассоциироваться с американским либерализмом. Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический".
Да-да хирургически -- срезали непокорные вихры на непослушной голове вместе с головой. Чтобы следы замести и параллельно ответственность с себя снять.
Зеленский этого не хочет понимать или ему уже не дают понимать, и у него нет другого выхода. Но Украине от этого не легче.