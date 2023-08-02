Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
ВСУ перебрасывают на Купянское направление сапёров из США, Польши и Великобритании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска, рассказал эксперт.
ВС РФ расширили плацдарм, а Украина бросает все силы на оборону Купянска. Если раньше тероборонщиков массово загоняли на фронт, то сейчас их используют для рытья окопов и постройки фортификационных сооружений, отметил эксперт.
"ВСУ также перебрасывают туда (на Купянское направление. - Ред.) специалистов по саперному делу из США, Польши и Великобритании. Еще противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне", - подчеркнул Алёхин.
Поэтому на Купянском направлении в ближайшее время произойдут большие события. Пока неизвестно, когда и как российские подразделения овладеют этим городам, заключил собеседник издания.
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