https://ukraina.ru/20230802/1048409244.html

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США - 02.08.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США

ВСУ перебрасывают на Купянское направление сапёров из США, Польши и Великобритании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин

2023-08-02T20:00

2023-08-02T20:00

2023-08-02T20:00

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тероборона

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Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска, рассказал эксперт.ВС РФ расширили плацдарм, а Украина бросает все силы на оборону Купянска. Если раньше тероборонщиков массово загоняли на фронт, то сейчас их используют для рытья окопов и постройки фортификационных сооружений, отметил эксперт.Поэтому на Купянском направлении в ближайшее время произойдут большие события. Пока неизвестно, когда и как российские подразделения овладеют этим городам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html

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новости, всу, купянск, саперы, оборона, тероборона