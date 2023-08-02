Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США - 02.08.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США - 02.08.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США
ВСУ перебрасывают на Купянское направление сапёров из США, Польши и Великобритании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
2023-08-02T20:00
2023-08-02T20:00
новости
всу
купянск
саперы
оборона
тероборона
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Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска, рассказал эксперт.ВС РФ расширили плацдарм, а Украина бросает все силы на оборону Купянска. Если раньше тероборонщиков массово загоняли на фронт, то сейчас их используют для рытья окопов и постройки фортификационных сооружений, отметил эксперт.Поэтому на Купянском направлении в ближайшее время произойдут большие события. Пока неизвестно, когда и как российские подразделения овладеют этим городам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, купянск, саперы, оборона, тероборона
Новости, ВСУ, Купянск, саперы, оборона, тероборона

Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США

20:00 02.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ перебрасывают на Купянское направление сапёров из США, Польши и Великобритании. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин
Российские войска прорвали первую линию ВСУ и противник в спешном порядке пытается организовать оборону Купянска, рассказал эксперт.
ВС РФ расширили плацдарм, а Украина бросает все силы на оборону Купянска. Если раньше тероборонщиков массово загоняли на фронт, то сейчас их используют для рытья окопов и постройки фортификационных сооружений, отметил эксперт.
"ВСУ также перебрасывают туда (на Купянское направление. - Ред.) специалистов по саперному делу из США, Польши и Великобритании. Еще противник перебрасывает туда боеспособные подразделения с Запорожского направления, чтобы залатать бреши в обороне", - подчеркнул Алёхин.
Поэтому на Купянском направлении в ближайшее время произойдут большие события. Пока неизвестно, когда и как российские подразделения овладеют этим городам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 10:10Чем воюют на Украине
Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войнеПроблема обеспечения активного передвижения, маневрирования на линии фронта своих наземных войск и препятствование подобным действиям противника приобрела особую значимость и актуальность в современной войне.
 
НовостиВСУКупянсксаперыоборонатероборона
 
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Заголовок открываемого материала
20:00Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ перебрасывают под Купянск сапёров из Польши и США
19:57Сценарии войны Польши с Белоруссией, превосходство России над ВСУ. О чём говорили эксперты 2 августа
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