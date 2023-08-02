https://ukraina.ru/20230802/1048394490.html

"Уставшие" мосты. Почему Украине сложно увеличить сухопутные перевозки зерна и оружия

"Уставшие" мосты. Почему Украине сложно увеличить сухопутные перевозки зерна и оружия - 02.08.2023 Украина.ру

"Уставшие" мосты. Почему Украине сложно увеличить сухопутные перевозки зерна и оружия

Пока власти Украины мечтают окончательно подорвать Крымский мост и бьют по Чонгарскому мосту, на подконтрольных Киеву территориях мосты приходят в упадок, а некоторые из них "устают", как выразился когда-то киевский мэр Виталий Кличко.

2023-08-02T08:04

2023-08-02T08:04

2023-08-02T08:04

эксклюзив

мосты

украина

виталий кличко

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снбо

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россия

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перевозки

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В конце июля украинское Министерство развития территорий и инфраструктуры огласило результаты своей проверки состояния украинских мостов. Комиссия министерства работала с июня по требованию Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Всего на Украине более 28 тысяч мостов. По предварительным данным, из 24 тысяч обследованных мостов 9% (около 2 тысяч) находятся в нерабочем состоянии и вообще не могут использоваться. При этом половина из аварийных мостов не обследовалась последние три года, поэтому по ним нет конкретных данных. Еще 16% мостов – в состоянии ограниченной работоспособности, близкой к аварийному состоянию.Наихудшее состояние у мостов, которые находятся вдали от зоны боевых действий – в Киевской, Житомирской, Ровненской, Черкасской и Кировоградской области. В Киеве наибольше претензии имеются к состоянию двух критических мостов с высокой интенсивностью движения – мосту Патона и мосту Метро. За сутки по ним проходит 150 тысяч транспортных единиц. С киевскими мостами всё очень непросто – их перекидывают друг другу разные ветви власти. Кабмин утверждает, что они находятся на балансе Киевской горадминистрации, а у Кличко говорят, что давно передали их в Министерство инфраструктуры.Выводы комиссии свидетельствуют, что на большинстве аварийных мостов наблюдается частичное разрушение береговых опор, прогибы и сквозная коррозия балок, трещины и отслаивание бетона, оголенная и ржавая арматура. Для начала рекомендовано хотя бы покрыть металлические части мостов антикоррозийными красками. Однако обычно на Украине на покраске (желательно в цвета национального флага) дело и заканчивается.Как утверждают сами члены комиссии, при обследовании мостов они ограничились лишь поверхностным внешним осмотром, то есть приехали, пофотографировали трещины и уехали. Такой поверхностный осмотр не может дать полной информации о состоянии объекта и процессах "усталости", которые происходят под слоем краски.Почти все аварийные мосты находятся на балансе местных властей, поэтому комиссия рекомендовала передать их областным администрациям или в недавно созданное Агентство восстановления, что предполагает перераспределение бюджетов в пользу центральной власти, хотя и не гарантирует ремонт аварийных мостов. Агентство восстановления Украины сейчас возглавляет организатор Евромайдана Мустафа Найем, а через эту структуру должны проходить крупные средства западных доноров.В данном случае прослеживается стремление Офиса президента подавить местное самоуправление и присвоить средства муниципалитетов и территориальных общин. На прошлой неделе, выступая на Конгрессе местных и региональных властей в Ивано-Франковске Зеленский заявил, что местные бюджеты имеют существенные ресурсы, которые надо тратить на государственные проблемы, первым делом, на оборону."С сокращением финансовой помощи союзников и началом их аудита из-за коррупционных скандалов с использованием западных поставок центральная власть очевидно решила мобилизовать бюджеты областей и громад. Бесспорно, местные чиновники нередко позволяют себе возмутительные траты вроде известного скандала с барабанами для столичных бомбоубежищ. Но изъятие на войну местных бюджетов неизбежно приведет к коммунальной и социальной катастрофе", - комментирует инициативы Зеленского одесский анархист Вячеслав Азаров.Вопрос о состоянии мостов для Украины приобрел особую важность после прекращения зерновой сделки. Страны НАТО пока не горят желанием обеспечивать сопровождение морских судов боевыми кораблями. Весь упор теперь делается на сухопутном экспорте зерна и завозе боеприпасов, который проходит по многочисленным мостам.Инфраструктура, которую не ремонтировали, но нещадно эксплуатировали последние 30 лет, просто не выдерживает. В конце июля в Закарпатской области произошел обвал трех секций аварийного моста возле села Тересва Тячевского района на автодороге Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов. Как выяснилось, построен он был в 1957 году и с тех пор ни разу не был в капитальном ремонте. Обрушил мост грузовик с песком – 45 тонн при ограничениях аварийного моста в 7 тонн.С другой стороны, ремонт мостов предполагает временное перекрытие движения по ним с перенаправлением транспорта на другие мостовые переходы. Однако сейчас это невозможно, утверждает глава Всеукраинского совета реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов. "Об этой проблеме знали давно, но почему-то не реагировали. Вероятно, не хватало политической воли. Ведь это надо перекрывать критически важные мосты и быстро делать капитальный ремонт и брать на себя ответственность. А пока мост стоит, то может и еще простоит, а потом преемники будут решать эту проблему", - говорит Наумов. Он убежден, что, несмотря на то, что мост имени Патона и мост Метро признаны аварийными, ремонтировать их во время боевых действий не будут. "В мирное время эти мосты можно было перекрыть на три года, организовать движение по оставшимся, возможно, сделать временную паромную переправу. Но в военное время это невозможно, потому что это пробки и скопления людей", - считает эксперт.Центральная власть, несомненно, попытается выбить у западных партнеров еще больше денег на починку мостов. По крайней мере, представители Зеленского уже жалуются на их состояние в западных СМИ. Увеличение количества фур с зерном и танковых транспортёров, несомненно, будет добивать инфраструктуру и мосты в частности. Западные партнеры Киева в номенклатуре своих поставок чаще упоминают понтонные переправы и технику для наведения временных мостов, что связано не только с планами штурмовать российские позиции на левом берегу Днепра, но и с обеспечением поставок через западную Украину.

https://ukraina.ru/20230731/1048373252.html

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