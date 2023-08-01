https://ukraina.ru/20230801/1048409448.html

Фархад Ибрагимов: Саудовская Аравия взялась за "формулу мира" Зеленского и нарушила правила игры

Фархад Ибрагимов: Саудовская Аравия взялась за "формулу мира" Зеленского и нарушила правила игры - 01.08.2023 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: Саудовская Аравия взялась за "формулу мира" Зеленского и нарушила правила игры

Саудовская Аравия хочет показать региону Ближнего Востока и всему миру, что способны быть эффективной переговорной площадкой, на которой будут обсуждаться сложные проблемы такие как украинский кризис, считает политолог, специалист по Ближнему Востоку, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов

2023-08-01T18:17

2023-08-01T18:17

2023-08-01T18:17

интервью

саудовская аравия

владимир зеленский

нефть

россия

сво

украина

брикс

шос

меморандум

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.По данным The Wall Street Journal, 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится встреча представителей около 30 государств. В том числе страны Евросоюза, Великобритания, Индонезия, Египет, Мексика, Чили, Замбия, ЮАР и ряд других стран.Предметом обсуждения станут 10 пунктов так называемой Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Она предусматривает отвод российских войск до границ 1991 года. О гарантиях безопасности для России, которые являются задачами СВО, речь не идет.- Фархад, что может Запад предложить в обмен на антироссийский курс странам БРИКС?- Запад предложит всем этим странам отказаться от сотрудничества с нами, принять полностью украинскую сторону. Запад пытается консолидировать всех наших партнеров, страны, с которыми у нас выстраиваются прагматичные последовательные отношения. Запад это прекрасно понимает, и не оставляет попыток нас изолировать - не оставляет их с самого начала спецоперации на Украине.Но наши партнеры должны понимать, что нельзя обсуждать украинский кризис без участия России. Это невозможно, неприемлемо, ненормально. Все, что связано с Украиной, затрагивает сферу интересов российского государства. Мы там присутствуем, уходить не собираемся, и весь мир должен это понять. В том числе и страны БРИКС и тем более арабские монархии Залива.Формула мира на Украине должна обсуждаться с учетом того, что все цели СВО будут достигнуты. Запад это понимает, и использует все рычаги воздействия на наших партнеров в виде шантажа, экономического давления. Те же монархии Залива могут испытать очень серьезные проблемы, если Запад перестанет в них инвестировать или введет санкции. Например, Саудовской Аравии будет очень непросто.- Еще в марте Саудовская Аравия подписала меморандум о сотрудничестве с ШОС, а сегодня предоставляет площадку для антироссийских переговоров.- Саудовская Аравия пытается представить себя как актора, который способен играть роль медиатора-переговорщика. Они хотят показать региону Ближнего Востока и всему миру, что способны быть эффективной переговорной площадкой, на которой будут обсуждаться сложные проблемы, такие как украинский кризис.Они хотят показать американцам, что не отказываются от взаимодействия с ними. В последнее время американцы обвиняли саудитов в том, что они чрезмерно пренебрегают США и больше внимания уделяют восточному вектору, нежели западному. И Мухаммед ибн Салман (наследный принц Саудовской Аравии) хочет показать, что не с теми и не с другими, что он исходит из своих интересов.Но эта площадка для переговоров в Саудовской Аравии нарушает правила игры, потому что не учитывает интересов России. И наверняка Эр-Рияд должен это прекрасно понимать, что если на этой площадке будут предприниматься решения о действиях, которые так или иначе нацелены на то, чтобы нанести ущерб России и ее интересам, это скажется на российско-саудовских отношениях.Это не самый благоприятный сценарий, и он играет в пользу американцев, но у нас не останется другого выхода, кроме как пересмотреть некоторые аспекты наших взаимоотношений. Нас с Саудовской Аравией сближает то, что мы договариваемся с ней в рамках ОПЕК+, когда снижение уровня добычи энергоресурсов сказывается на ценах на энергоресурсы, что приводит к раздражению Запада. Запад решил таким образом мстить.А Саудовская Аравия хочет показать, что она на что-то способна, то есть она не ограничивается региональными особенностями и дискуссиями в рамках Ближнего Востока, а замахнулась на глобальные проблемы, которые находятся вдалеке от ее региона.- В последние недели обострилась ситуация в причерноморском регионе после выхода России из зерновой сделки в связи с невыполнением обязательство по отношению к российской стороне. Западные СМИ сообщили о подготовке в Британии 2000 человек украинского спецназа, якобы предназначенного для вторжения в Крым "по суше, морю и воздуху". Как в Турции оценивают перспективу крупного конфликта у ее берегов?- Турция старается вести себя дистанцированно. Она хотя и принимает активное участие в дискуссии по зерновой сделке, но, хотя я могу и ошибаться, Турция не будет поддерживать своих союзников по НАТО в горячем противостоянии с Россией, тем более если речь идет об Украине.Они не хотят, чтобы у их берегов разворачивалась крупномасштабная война. Турки прекрасно понимают, что ситуация и так оставляет желать лучшего и может перейти к катастрофическому сценарию.Поэтому Эрдоган надеется на то, что сможет договориться с президентом Путиным, а потому уже и с западными союзниками о том, что надо остудить свои головы, попытаться договориться, потому что ситуация - очень опасная.Но Анкару вынуждают идти на горячие шаги, Эрдогана обвиняют в том, что он не совсем ведет себя по-союзнически, по-натовски, и вынуждают его идти на конфликт с Россией. При этом Эрдоган понимает, что его хотят использовать и как отработанный материал выбросить.Анкара попытается дистанцироваться от новых столкновений между Западом и Востоком и проявить свою миротворческую инициативу. Но любые инициативы Турции оборачиваются крахом, мы видим это на примере зерновой сделки, когда изначально все было неплохо и в рамках интересов всех сторон, в том числе и российской.А по результатам зерновая сделка нарушила правила игры и так или иначе нарушила вопросы безопасности на наших южных границах. Турция понимает, что сейчас она - в очень непростом положении, и ей нужно выкарабкиваться из неприятной для нее истории. Но она будет вести себя более последовательно, так как не заинтересована в военном конфликте у своего побережья.

https://ukraina.ru/20221028/1040265307.html

https://ukraina.ru/20230731/1048365736.html

https://ukraina.ru/20230731/1048366051.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

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