https://ukraina.ru/20230801/1048409047.html

Иван Скориков: России пора стать непредсказуемой для Киева и его союзников на Западе

Иван Скориков: России пора стать непредсказуемой для Киева и его союзников на Западе - 01.08.2023 Украина.ру

Иван Скориков: России пора стать непредсказуемой для Киева и его союзников на Западе

Только такой подход сможет обезопасить население России от посягательств Киева на гражданскую инфраструктуру

2023-08-01T17:47

2023-08-01T17:47

2023-08-01T17:47

новости

беспилотники

москва-сити

атака

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Только асимметричные действия России могли бы заставить киевский режим опомниться и прекратить провокации, направленные против мирного населения России. Об этом заявил Украина.ру политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.В ночь на 1 августа киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в одну из башен "Москва-Сити". Схожая попытка атаки произошла в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника упали в районе "Москва Сити" и повредили фасад здания.Украина совершила удары не по военным объектам в Москве, а по гражданской инфраструктуре. В том числе, в комплексе зданий бизнес-центра "Москва-Сити" расположены три федеральных министерства, напомнил эксперт."Соответственно, это удары террористического и политического характера. Уже и Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки украинских беспилотников на башни "Москва-Сити". Здесь возникает вопрос, когда те, кто отдает приказы и совершает против мирных граждан России такие действия, получат соответствующую характеристику не на словах, а в юридически", - заявил Скориков.Он напомнил, что этот вопрос поднимался как экспертами, так и депутатами Госдумы России."Если нельзя назвать Украину террористической организацией, то конкретные лица из военно-политического руководства Украины и конкретные службы безопасности можно. Например, это та же СБУ или Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР). Почему-то это не происходит", - продолжил эксперт.По его словам, российской общественности говорят, что ликвидация высокопоставленных лиц в Киеве, которых давно пора объявить террористами, не приведет к решению вопросов безопасности России и к завершению СВО."На мой взгляд это оговорка за которой стоит, как в политической конспирологии принято говорить, некая башня примирения в Кремле, которая хочет вернуть все назад, вернуть свои активы, дождаться снятия персональных западных санкций, в целом – платить и каяться". – заявил Иван Скориков.Эксперт сомневается, что такие уступки соответствуют интересам безопасности России. Это понятно по общественному запросу на совершение удара по центрам принятий решений в Киеве, полагает он."Пока что ни одного удара по реальному центру принятия решений не было. Даже символического, политического характера. Такие же вопросы возникают по поводу мостов, железнодорожных путей. В связи с прекращением зерновой сделки ВС РФ стали бить по портам, тем не менее мосты через Днепр остаются невредимыми. Именно через эти объекты поступают смертоносные орудия, которые бьют по нашим городам, по мирным гражданам и даже по федеральным министерствам в столице России", - рассказал политолог.Не видя мощного ответа с российской стороны, украинское руководство продолжает наносить удары по мирным объектам в России, отметил Скориков. При этом действия Москвы, что в Киеве, что на Западе в целом, оцениваются как предсказуемые, так как каждый раз вслед за каким-то терактом, будь это "Москва-Сити" или Крымский мост, следует мощная атака по военным объектам

https://ukraina.ru/20230801/1048404269.html

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новости, беспилотники, москва-сити, атака