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В Туле осудили вандала, который пакостил во имя ВСУ

В Туле осудили вандала, который пакостил во имя ВСУ - 01.08.2023 Украина.ру

В Туле осудили вандала, который пакостил во имя ВСУ

Житель Тульской области исписывал стены и пытался жечь патриотические банеры. Такие задания ему давали сотрудники украинских спецслужб

2023-08-01T17:24

2023-08-01T17:24

2023-08-01T17:24

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вандал

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легион

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В Туле 31-летнего жителя города Алексин приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Мужчина писал на стенах военкомата и купюрах антироссийские лозунги, рисовал на фасадах зданий пенсионного фонда и городской администрации. Два патриотических банера, посвященных участникам специальной военной операции, он попытался сжечь. Силовики вычислили вандала и привлекли к уголовной ответственности тогда, когда он попытался покинуть Россию. "По месту жительства у него обнаружены флаги Украины и украинского военизированного объединения "Легион свобода России"*, который в настоящее время признан террористической организацией, а также переписка с участниками указанной организации", - сообщили авторы телеграм-канала "Тула. Экстремизм". Осужденный вступил в переписку с членами "Легиона Свободы России"* в прошлом году. Он общался с неизвестными с помощью мессенджеров. Изначально у него поинтересовались, на что он способен. Мужчине предложили различный набор тестовых заданий - от слежки за передвижением военной техники до надписей на стенах. Он согласился на "мелкие пакости", за выполнение которых ему присылали небольшую сумму денег, уточнил редакции "Украина.ру" осведомленный источник. На "ЛСР"* мужчина вышел с единственной целью - заработать деньги. Мотивация - увлекался националистической тематикой, придерживался "правых" взглядов. После тестовых заданий он якобы заявил, что готов совершить подрыв здания администрации, и попросил прислать ему взрывчатку. Даже сотрудники СБУ и ГУР Минобороны Украины, которые с ним общались от имени "ЛСР"*, опешили от такой прыти еще вчерашнего вандала, и с посылкой не стали торопиться. Никакого внятного ответа, как и денег, мужчина не получил, и купил билет в Грузию. Силовики сняли мужчину с поезда, задержали, допросили и провели обыск. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за дискредитацию российской армии и участие в несогласованной проектной акции. На этот раз его осудили за пять эпизодов вандализма и тайное сотрудничество с иностранными государствами. В суде мужчина раскаялся.*террористическая организация, запрещена в России

https://ukraina.ru/20230623/1047498592.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вандал, суд, легион, гур моу