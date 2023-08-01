https://ukraina.ru/20230801/1048406896.html

Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео

Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео - 01.08.2023 Украина.ру

Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о цифровом рубле, дал прогноз по... Украина.ру, 01.08.2023

2023-08-01T16:45

2023-08-01T16:45

2023-08-01T16:45

дмитрий голубовский

россия

украина

видео

зерновая сделка

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доллар

брикс

валюта

запад

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о цифровом рубле, дал прогноз по созданию валюты БРИКС, объяснил, как именно США уничтожают мировую гегемонию доллара и предсказал поведение курса рубля в ближайшем будущем. 0:40 – что такое цифровой рубль, чем он интересен для физических и юридических лиц;5:00 – Валюта БРИКС: как скоро это может случиться и как ударит по Западу; 9:03 – как проходит дедолларизация мировой экономики; 15:58 - что ждёт курс рубля в ближайшем будущем.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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