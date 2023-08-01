https://ukraina.ru/20230801/1048406896.html
Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео
Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео - 01.08.2023 Украина.ру
Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о цифровом рубле, дал прогноз по... Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T16:45
2023-08-01T16:45
2023-08-01T16:45
дмитрий голубовский
россия
украина
видео
зерновая сделка
рубль
доллар
брикс
валюта
запад
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о цифровом рубле, дал прогноз по созданию валюты БРИКС, объяснил, как именно США уничтожают мировую гегемонию доллара и предсказал поведение курса рубля в ближайшем будущем. 0:40 – что такое цифровой рубль, чем он интересен для физических и юридических лиц;5:00 – Валюта БРИКС: как скоро это может случиться и как ударит по Западу; 9:03 – как проходит дедолларизация мировой экономики; 15:58 - что ждёт курс рубля в ближайшем будущем.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий голубовский, россия, украина, видео, зерновая сделка, рубль, доллар, брикс, валюта, запад, юань, банки, золото, видео
Дмитрий Голубовский, Россия, Украина, Видео, зерновая сделка, рубль, доллар, БРИКС, валюта, Запад, юань, банки, золото
Что такое цифровой рубль и когда ждать валюту БРИКС - Голубовский. Видео
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру рассказал о цифровом рубле, дал прогноз по созданию валюты БРИКС, объяснил, как именно США уничтожают мировую гегемонию доллара и предсказал поведение курса рубля в ближайшем будущем.
0:40 – что такое цифровой рубль, чем он интересен для физических и юридических лиц;
5:00 – Валюта БРИКС: как скоро это может случиться и как ударит по Западу;
9:03 – как проходит дедолларизация мировой экономики;
15:58 - что ждёт курс рубля в ближайшем будущем.