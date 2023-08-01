https://ukraina.ru/20230801/1048405034.html

"Слышу, взбесилась Польша": Лукашенко рассказал, что делают "вагнеровцы" в Белоруссии

"Слышу, взбесилась Польша": Лукашенко рассказал, что делают "вагнеровцы" в Белоруссии - 01.08.2023 Украина.ру

"Слышу, взбесилась Польша": Лукашенко рассказал, что делают "вагнеровцы" в Белоруссии

Бойцы группы "Вагнер", которые сейчас находятся в Белоруссии, передают опыт местным военным. Причем совершенно бесплатно. Такое заявление на фоне недавних высказываний польских властей сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко

2023-08-01T15:51

2023-08-01T15:51

2023-08-01T15:51

новости

лукашенко

польша

чвк "вагнер"

белоруссия

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Глава республики отметил, что ему хотелось бы сохранить это подразделение, состоящее из "настоящих бойцов", которые имеют серьезный боевой опыт."Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно. Я должен учить своих военных, потому что армия, которая не воюет, - это наполовину армия, вы тоже это прекрасно понимаете. Воевать я не хочу. Я не хочу, чтобы гибли наши ребята. Поэтому надо их учить. Вот они и передают свой опыт. Поэтому, находясь под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ", - сказал Лукашенко.В субботу, 29 июля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился усилить представительство ВС страны на польско-белорусской границе из-за того, что ЧВК "Вагнер" "могут пробить Сувалкский коридор".По мнению Моравецкого, бойцы "Вагнера" будут проникать в Польшу под видом нелегальных мигрантов и следующим их шагом станет гибридная атака на территорию Польши.В понедельник, 31 июля, польское минобороны обнародовало информацию о том, что Варшава разместила на границе с Белоруссией снайперов.В тот же день замглавы МВД и администрации Мацей Васик заявил, что польские пограничники следят за тем, где именно в Белоруссии находятся "вагнеровцы", которые "очевидно не урожай туда приехали убирать".Он добавил, что Лукашенко понимает только грубую силу, поэтому польским властям стоит исходить из самого плохого из всех возможных вариантов развития событий, а также подумать о полной изоляции Минска.Ранее Лукашенко отмечал в беседе с российским коллегой Владимиром Путиным, что бойцы "Вагнера" "в плохом настроении и хотят на Запад".

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новости, лукашенко, польша, чвк "вагнер", белоруссия