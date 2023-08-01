https://ukraina.ru/20230801/1048404269.html
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников - 01.08.2023 Украина.ру
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
Брюссель считает, что действия украинских БПЛА на территории Москвы не являются поводом для эскалации СВО
2023-08-01T15:33
2023-08-01T15:33
2023-08-01T15:33
новости
ес
беспилотники
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_899489c173cb801db4ece6bd25c782e4.jpg
Евросоюз призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали 1 августа.При этом Массрали добавила, что у Евросоюза "нет никакой информации о происхождении беспилотников", которые в ночь на 30 июля и 1 августа атаковали Москву.Представитель ЕС также отметила, что оружие, которое Брюссель поставляет Киеву, может быть использовано только в целях защиты территории Украины, передает "Парламентская газета".Как сообщало издание Украина.ру, один из беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на 1 августа, потерял управление у упал на комплекс офисных задний "Москва-Сити". Еще два БПЛ были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области.До этого киевский режим совершил попытку атаковать Москву в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника, нейтрализованных средствами радиоэлектронной борьбы, также упали на башню "Москва-Сити" и незначительно повредили фасад.
https://ukraina.ru/20230730/1048352146.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_b00cd54295f3a52e85bc7769cc6b2d4f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ес, беспилотники, россия
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
Брюссель считает, что действия украинских БПЛА на территории Москвы не являются поводом для эскалации СВО
Евросоюз призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали 1 августа.
При этом Массрали добавила, что у Евросоюза "нет никакой информации о происхождении беспилотников", которые в ночь на 30 июля и 1 августа атаковали Москву.
Представитель ЕС также отметила, что оружие, которое Брюссель поставляет Киеву, может быть использовано только в целях защиты территории Украины, передает "Парламентская газета".
Как сообщало издание Украина.ру, один из беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на 1 августа, потерял управление у упал на комплекс офисных задний "Москва-Сити". Еще два БПЛ были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области.
До этого киевский режим совершил попытку атаковать Москву в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника, нейтрализованных средствами радиоэлектронной борьбы, также упали на башню "Москва-Сити" и незначительно повредили фасад.