ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников - 01.08.2023 Украина.ру
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ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников - 01.08.2023 Украина.ру
ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
Брюссель считает, что действия украинских БПЛА на территории Москвы не являются поводом для эскалации СВО
2023-08-01T15:33
2023-08-01T15:33
новости
ес
беспилотники
россия
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Евросоюз призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали 1 августа.При этом Массрали добавила, что у Евросоюза "нет никакой информации о происхождении беспилотников", которые в ночь на 30 июля и 1 августа атаковали Москву.Представитель ЕС также отметила, что оружие, которое Брюссель поставляет Киеву, может быть использовано только в целях защиты территории Украины, передает "Парламентская газета".Как сообщало издание Украина.ру, один из беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на 1 августа, потерял управление у упал на комплекс офисных задний "Москва-Сити". Еще два БПЛ были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области.До этого киевский режим совершил попытку атаковать Москву в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника, нейтрализованных средствами радиоэлектронной борьбы, также упали на башню "Москва-Сити" и незначительно повредили фасад.
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новости, ес, беспилотники, россия
Новости, ЕС, беспилотники, Россия

ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников

15:33 01.08.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Брюссель считает, что действия украинских БПЛА на территории Москвы не являются поводом для эскалации СВО
Евросоюз призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали 1 августа.
При этом Массрали добавила, что у Евросоюза "нет никакой информации о происхождении беспилотников", которые в ночь на 30 июля и 1 августа атаковали Москву.
Представитель ЕС также отметила, что оружие, которое Брюссель поставляет Киеву, может быть использовано только в целях защиты территории Украины, передает "Парламентская газета".
Как сообщало издание Украина.ру, один из беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на 1 августа, потерял управление у упал на комплекс офисных задний "Москва-Сити". Еще два БПЛ были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области.
До этого киевский режим совершил попытку атаковать Москву в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника, нейтрализованных средствами радиоэлектронной борьбы, также упали на башню "Москва-Сити" и незначительно повредили фасад.
Учения МЧС в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
30 июля, 09:19
Собянин сообщил об атаке украинских дронов на "Москва-Сити"Украинские беспилотники совершили атаку на Москву, жертв нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин 30 июля
 
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