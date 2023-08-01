https://ukraina.ru/20230801/1048404269.html

ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников

ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников - 01.08.2023 Украина.ру

ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников

Брюссель считает, что действия украинских БПЛА на территории Москвы не являются поводом для эскалации СВО

2023-08-01T15:33

2023-08-01T15:33

2023-08-01T15:33

новости

ес

беспилотники

россия

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Евросоюз призывает Россию не использовать атаки беспилотников в Москве для эскалации специальной военной операции. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали 1 августа.При этом Массрали добавила, что у Евросоюза "нет никакой информации о происхождении беспилотников", которые в ночь на 30 июля и 1 августа атаковали Москву.Представитель ЕС также отметила, что оружие, которое Брюссель поставляет Киеву, может быть использовано только в целях защиты территории Украины, передает "Парламентская газета".Как сообщало издание Украина.ру, один из беспилотников, атаковавших российскую столицу в ночь на 1 августа, потерял управление у упал на комплекс офисных задний "Москва-Сити". Еще два БПЛ были уничтожены средствами ПВО в Одинцовском и Нарофоминском районах Московской области.До этого киевский режим совершил попытку атаковать Москву в ночь на 30 июля. Тогда два беспилотника, нейтрализованных средствами радиоэлектронной борьбы, также упали на башню "Москва-Сити" и незначительно повредили фасад.

https://ukraina.ru/20230730/1048352146.html

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новости, ес, беспилотники, россия