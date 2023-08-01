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Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам
Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам - 01.08.2023 Украина.ру
Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам
Председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 августа раскритиковал местные СМИ за провокационные вопросы российским туристам, передает грузинский телеканал mtavari.tv
2023-08-01T14:44
2023-08-01T14:44
2023-08-01T14:44
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новости
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журналисты
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На брифинге ему задали вопрос о заявлениях приехавших в Грузию российских туристов, которые признают Абхазию независимым государством и говорят, что Грузия не "оккупирована" Россией.Политик в ответ обвинил критически настроенных журналистов. По его словам, они задавали туристам провокационные вопросы.Ранее он отмечал, что годовой ущерб экономике Грузии в отсутствии российских туристов составит $1 млрд. Столько Грузия недосчитается, если будет введен запрет на въезд для россиян, как того требует оппозиция.Накануне сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста в порту Батуми в связи с заходом в порт иностранного лайнера с российскими туристами. Порт был оцеплен правоохранителями, оппозиционеры устраивали стычки с полицией и бросали яйца в автобусы с туристами. В результате круизный лайнер покинул Батуми раньше намеренного срока. По некоторым данным, компания может убрать остановку судна в Грузии из маршрута из-за поведения оппозиции.
https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
грузия, зарубежье, новости, туристы, журналисты
Грузия, Зарубежье, Новости, туристы, журналисты
Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам
Председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 августа раскритиковал местные СМИ за провокационные вопросы российским туристам, передает грузинский телеканал mtavari.tv
На брифинге ему задали вопрос о заявлениях приехавших в Грузию российских туристов, которые признают Абхазию независимым государством и говорят, что Грузия не "оккупирована" Россией.
Политик в ответ обвинил критически настроенных журналистов. По его словам, они задавали туристам провокационные вопросы.
"Это была провокация. Когда человек приезжает из России, и журналист задает об этом вопрос, это само по себе является провокацией. Если, например, в Сербию приехали французские, немецкие и американские туристы, и если журналист остановил их и, задав вопрос о Косово, больше половины сказали бы, что Косово независимое государство, а не часть Сербии... Это не значит, что эти немецкие, французские и американские туристы плохие люди, они повторяют то, что им говорят. <...> Это обычная провокация", — сказал Кобахидзе.
Ранее он отмечал, что годовой ущерб экономике Грузии в отсутствии российских туристов составит $1 млрд. Столько Грузия недосчитается, если будет введен запрет на въезд для россиян, как того требует оппозиция.
Накануне сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста в порту Батуми в связи с заходом в порт иностранного лайнера с российскими туристами. Порт был оцеплен правоохранителями, оппозиционеры устраивали стычки с полицией и бросали яйца в автобусы с туристами. В результате круизный лайнер покинул Батуми раньше намеренного срока. По некоторым данным, компания может убрать остановку судна в Грузии из маршрута из-за поведения оппозиции.