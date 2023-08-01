https://ukraina.ru/20230801/1048402603.html

Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам

Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам - 01.08.2023 Украина.ру

Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам

Председатель правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе 1 августа раскритиковал местные СМИ за провокационные вопросы российским туристам, передает грузинский телеканал mtavari.tv

2023-08-01T14:44

2023-08-01T14:44

2023-08-01T14:44

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На брифинге ему задали вопрос о заявлениях приехавших в Грузию российских туристов, которые признают Абхазию независимым государством и говорят, что Грузия не "оккупирована" Россией.Политик в ответ обвинил критически настроенных журналистов. По его словам, они задавали туристам провокационные вопросы.Ранее он отмечал, что годовой ущерб экономике Грузии в отсутствии российских туристов составит $1 млрд. Столько Грузия недосчитается, если будет введен запрет на въезд для россиян, как того требует оппозиция.Накануне сторонники оппозиционной партии "Единое национальное движение" устроили акцию протеста в порту Батуми в связи с заходом в порт иностранного лайнера с российскими туристами. Порт был оцеплен правоохранителями, оппозиционеры устраивали стычки с полицией и бросали яйца в автобусы с туристами. В результате круизный лайнер покинул Батуми раньше намеренного срока. По некоторым данным, компания может убрать остановку судна в Грузии из маршрута из-за поведения оппозиции.

https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html

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2023

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грузия, зарубежье, новости, туристы, журналисты