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Колебание цен на нефть из-за украинского конфликта лишило "Бритиш Петролеум" половины прибыли

Колебание цен на нефть из-за украинского конфликта лишило "Бритиш Петролеум" половины прибыли - 01.08.2023 Украина.ру

Колебание цен на нефть из-за украинского конфликта лишило "Бритиш Петролеум" половины прибыли

Компания во втором квартале этого года заработала вдвое меньше, чем в первом

2023-08-01T14:20

2023-08-01T14:20

2023-08-01T14:20

новости

нефть

прибыль

сво

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Нефтегазовой гигант "Бритиш Петролеум" (ВР) заработал во втором квартале этого года вдвое меньше, чем в первом. Это следует из отчета, опубликованного 1 августа на сайте компании. Доходы сократились из-за падения цен на нефть, вызванного ситуацией на Украине.Базовая прибыль ВР во втором квартале составила 2,6 млрд долларов по сравнению с 5,0 млрд долларами за предыдущий квартал. Отчетная прибыль за квартал составила 1,8 миллиарда долларов по сравнению с 8,2 миллиардами долларов за первый квартал 2023 года."По сравнению с первым кварталом 2023 года полученный результат отражает значительно более низкую маржу переработки, значительно более высокий уровень стоимости ремонтных работ и технического обслуживания и слабые результаты торговли нефтью", - отмечается в отчете компании.Несмотря на препятствия, BP заявила, что увеличивает квартальные дивиденды на 10% и планирует выкупить акции у акционеров еще на 1,5 миллиарда долларов.Цены на нефть и природный газ, которые резко выросли после начала специальной военной операции России на Украине, упали. Это отрицательно сказалось на прибыль и других больших нефтегазовых компаний, таких как французская Total Energies и американская ExxonMobil.

https://ukraina.ru/20230615/1047270339.html

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новости, нефть, прибыль, сво