В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша" - 01.08.2023 Украина.ру
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В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша" - 01.08.2023 Украина.ру
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:23
танк
дмитрий песков
награда
новости
кремль
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Пескова спросили, видели ли в Кремле запись с геройским поступком экипажа танка.Он выразил уверенность в том, что с экипаж наградят."С большой долей уверенности могу сказать, что да", – сказал Песков.В минувшие выходные в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.
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танк, дмитрий песков, награда, новости, кремль
танк, Дмитрий Песков, награда, Новости, Кремль

В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"

14:23 01.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пескова спросили, видели ли в Кремле запись с геройским поступком экипажа танка.
"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать", - ответил Песков.
Он выразил уверенность в том, что с экипаж наградят.
"С большой долей уверенности могу сказать, что да", – сказал Песков.
В минувшие выходные в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.
28 июля, 13:41
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танкДмитрий ПесковнаградаНовостиКремль
 
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