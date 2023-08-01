https://ukraina.ru/20230801/1048400286.html
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша" - 01.08.2023 Украина.ру
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:23
2023-08-01T14:23
танк
дмитрий песков
награда
новости
кремль
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Пескова спросили, видели ли в Кремле запись с геройским поступком экипажа танка.Он выразил уверенность в том, что с экипаж наградят."С большой долей уверенности могу сказать, что да", – сказал Песков.В минувшие выходные в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.
https://ukraina.ru/20230728/1048330038.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
танк, дмитрий песков, награда, новости, кремль
танк, Дмитрий Песков, награда, Новости, Кремль
В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пескова спросили, видели ли в Кремле запись с геройским поступком экипажа танка.
"Конечно, видели. Конечно, такой героизм, такой профессионализм, он вызывает восхищение и чувство гордости нашими военными. Это совершенно уникальные кадры, и ситуацию можно почти в учебниках разбирать", - ответил Песков.
Он выразил уверенность в том, что с экипаж наградят.
"С большой долей уверенности могу сказать, что да", – сказал Песков.
В минувшие выходные в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.