https://ukraina.ru/20230801/1048400286.html

В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"

В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша" - 01.08.2023 Украина.ру

В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"

Поступок экипажа танка с позывным "Алеша", который остановил украинскую колонну на Запорожском направлении, вызывает в Кремле восхищение и чувство гордости. Об этом заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:23

2023-08-01T14:23

танк

дмитрий песков

награда

новости

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101918/92/1019189217_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_339c4d05c9b47f830db86f46c3829c12.jpg

Пескова спросили, видели ли в Кремле запись с геройским поступком экипажа танка.Он выразил уверенность в том, что с экипаж наградят."С большой долей уверенности могу сказать, что да", – сказал Песков.В минувшие выходные в Сети появилось видео, на котором российский танк в одиночку вступил в бой с украинской колонной бронетехники на Запорожском направлении и уничтожил ее. Среди пораженных машин, по одним данным, были американские БМП, а по другим — два танка и восемь бронетранспортеров.

https://ukraina.ru/20230728/1048330038.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

танк, дмитрий песков, награда, новости, кремль