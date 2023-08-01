Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов - 01.08.2023 Украина.ру
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Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов
Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов - 01.08.2023 Украина.ру
Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов
В Крыму сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов
2023-08-01T14:26
2023-08-01T14:26
вода
крым
северо-крымский канал
новости
всу
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"На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", - заверил он.По его словам, в то же время уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации.В июне украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Понижение уровня Каховского водохранилища привело к тому, что вода из него перестала поступать в Северо-Крымский канал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
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вода, крым, северо-крымский канал, новости, всу
вода, Крым, Северо-Крымский канал, Новости, ВСУ

Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов

14:26 01.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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В Крыму сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов
"На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", - заверил он.
По его словам, в то же время уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.
"Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5–3 месяца. При этом построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал напрямую в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет", - написал политик.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации.
В июне украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Понижение уровня Каховского водохранилища привело к тому, что вода из него перестала поступать в Северо-Крымский канал.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 13:14
Хуснуллин рассказал, как подрыв Каховской ГЭС повлияет на ситуацию с питьевой водой в КрымуВ РФ на протяжении двух последних лет занимались созданием дополнительных каналов и бурением источников для снабжения Крымского полуострова питьевой водой, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Его слова прозвучали 9 июня в эфире телеканала "Россия 1"
 
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