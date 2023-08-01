https://ukraina.ru/20230801/1048397620.html

Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов

Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов - 01.08.2023 Украина.ру

Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов

В Крыму сохраняется достаточное количество запасов воды для бытовых нужд. Об этом 1 августа заявил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов

2023-08-01T14:26

2023-08-01T14:26

2023-08-01T14:26

вода

крым

северо-крымский канал

новости

всу

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"На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет", - заверил он.По его словам, в то же время уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, в том числе из-за того, что продолжается орошение сельскохозяйственных земель.До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Разблокировать канал удалось после начала российской спецоперации.В июне украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Понижение уровня Каховского водохранилища привело к тому, что вода из него перестала поступать в Северо-Крымский канал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что одна из целей подрыва Каховской ГЭС - лишить Крым воды.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

вода, крым, северо-крымский канал, новости, всу