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"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве - 01.08.2023 Украина.ру
"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
Угроза ударов беспилотников в Москве существует. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-08-01T12:48
2023-08-01T12:48
2023-08-01T12:48
москва
москва-сити
дмитрий песков
кремль
атаки
новости
украина
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"Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", - сказал официальный представитель Кремля.Он уточнил, что комментировать данную тему с экспертной точки зрения могут и должны только военные.В ночь на вторник Минобороны России сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в одну из башень "Москва-Сити".Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.
https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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москва, москва-сити, дмитрий песков, кремль, атаки, новости, украина
Москва, Москва-Сити, Дмитрий Песков, Кремль, атаки, Новости, Украина
"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
Угроза ударов беспилотников в Москве существует. Об этом 1 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Действительно, угроза существует, она очевидна, и меры принимаются", - сказал официальный представитель Кремля.
Он уточнил, что комментировать данную тему с экспертной точки зрения могут и должны только военные.
В ночь на вторник Минобороны России сообщило, что киевский режим пытался тремя беспилотниками атаковать объекты в Москве и Подмосковье. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами, один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и врезался в одну из башень "Москва-Сити".
Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что этот дрон "долетел до той же башни в "Сити", что и в прошлый раз". По его словам, поврежден фасад на уровне 21-го этажа, нарушено остекление 150 квадратных метров, информации о пострадавших нет.