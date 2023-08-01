https://ukraina.ru/20230801/1048396916.html

Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ

Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ - 01.08.2023 Украина.ру

Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ

Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв 1 августа в своем телеграм-канале прокомментировал информацию о том, что часть беспилотников для атаки на Москву и область запускали из Тверской области

2023-08-01T12:37

2023-08-01T12:37

2023-08-01T12:37

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беспилотники

депутат

диверсии

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"Подождём официальные выводы ответственных структур, но я давно говорил, что явно не все из них летят к нам с самой Украины. Плюсом берём участившиеся случаи атак на военные комиссариаты по всей РФ. Внутри страны много сволочи, которая готова и работает против нас. Кто продался за 30 сребреников, кто-то просто тупой и не понимает, что пытается работать на разрушение своей страны. Считаю, что по каждому из этих случаев нужна публичная порка", - предложил политик.Он заверил, что украинские диверсии никак не повлияют на исход специальной военной операции, "враг будет разбит".В минувшие выходные мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". Были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.

https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html

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москва-сити, новости, беспилотники, депутат, диверсии