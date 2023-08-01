"Потуги можно понять": депутат Гурулев объяснил, почему Киев попытался атаковать московские небоскребы

"Во-первых, этого не будет, наш народ вообще не из пугливых. Во-вторых, предлагаю брать тем же методом, но делать это намного жёстче. Понятно, что чисто "информационные" удары далеко не наш профиль, ВС РФ работают на эффективность. Но, думаю, искореженный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности. Про удары по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров", - предложил депутат.