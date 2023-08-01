"Потуги можно понять": депутат Гурулев объяснил, почему Киев попытался атаковать московские небоскребы
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Участившиеся атаки Киева на Москву и область носят исключительно информационный характер. Таким мнением поделился 1 августа в своем телеграм-канале депутат Госдумы России Андрей Гурулёв
"Враг воюет с нашими символами. Ранее они атаковали одну из башен Кремля, теперь поняли, что куда более жирная и доступная цель – московские небоскребы. Москва-Сити – символ новой столицы, успешной России, строящейся уже в XXI веке. У хохлов этого нет, поэтому их потуги можно понять", - написал политик.
По его словам, так Украина пытается посеять страх и сомнения в головах россиян.
"Во-первых, этого не будет, наш народ вообще не из пугливых. Во-вторых, предлагаю брать тем же методом, но делать это намного жёстче. Понятно, что чисто "информационные" удары далеко не наш профиль, ВС РФ работают на эффективность. Но, думаю, искореженный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности. Про удары по Банковой я уже язык счесал говорить, чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров", - предложил депутат.
В минувшие выходные мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники совершили атаку на комплекс офисных зданий "Москва-Сити". При этом были незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.