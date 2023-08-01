Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности - 01.08.2023 Украина.ру
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Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности
Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности - 01.08.2023 Украина.ру
Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 1 августа написал в своих соцсетях, что министра обороны Украины Алексея Резникова в скором времени могут снять с должности и назначить послом в Британии
2023-08-01T11:59
2023-08-01T12:00
новости
новости украины
украина
резников
увольнение
должность
министр
посол
британия
гончаренко
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Бывший адвокат и вице-премьер Резников до своего назначения на пост министра обороны Украины был известен своей ненавистью к русским и непримиримой позицией по Донбассу, который он сравнивал с "раковой опухолью".Славится нынешний глава украинского оборонного ведомства и своими агрессивными высказываниями. Например, буквально на днях он заявил, что Киев продолжит атаковать Крым и Крымский мост, а неделю назад объявил, что конфликт на Украине закончится к лету 2024 года и тогда Украину примут в НАТО на саммите в Вашингтоне.После, утверждал он, вступление Украины в НАТО будет уже в интересах Альянса, так как Украина "станет восточным щитом НАТО, щитом Европы".
https://ukraina.ru/20230706/1047843937.html
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новости, новости украины, украина, резников, увольнение, должность, министр, посол, британия, гончаренко
Новости, Новости Украины, Украина, Резников, увольнение, должность, министр, посол, Британия, Гончаренко

Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности

11:59 01.08.2023 (обновлено: 12:00 01.08.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады
Министр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 1 августа написал в своих соцсетях, что министра обороны Украины Алексея Резникова в скором времени могут снять с должности и назначить послом в Британии
Бывший адвокат и вице-премьер Резников до своего назначения на пост министра обороны Украины был известен своей ненавистью к русским и непримиримой позицией по Донбассу, который он сравнивал с "раковой опухолью".
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
6 июля, 12:40
"Украина — идеальный полигон для испытаний западного оружия". Эксперты об откровениях Резникова
Славится нынешний глава украинского оборонного ведомства и своими агрессивными высказываниями. Например, буквально на днях он заявил, что Киев продолжит атаковать Крым и Крымский мост, а неделю назад объявил, что конфликт на Украине закончится к лету 2024 года и тогда Украину примут в НАТО на саммите в Вашингтоне.
После, утверждал он, вступление Украины в НАТО будет уже в интересах Альянса, так как Украина "станет восточным щитом НАТО, щитом Европы".
Министр обороны Украины А. Резников выступил на заседании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
25 июля, 09:45
Резников: Киев продолжит атаковать КрымУкраина продолжит атаковать Крым и Крымский мост. Такое заявление 24 июля в интервью американскому телеканалу CNN сделал министр обороны Алексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
24 июля, 08:58
Резников рассчитывает, что Украину примут в НАТО в 75-летие создания альянса Конфликт на Украине закончится к лету 2024 года и тогда Украину примут в НАТО на саммите в Вашингтоне, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN
 
НовостиНовости УкраиныУкраинаРезниковувольнениедолжностьминистрпосолБританияГончаренко
 
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