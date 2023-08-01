Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета
Бывший министр строительства и ЖКХ Луганской Народной Рсеупблики (ЛНР) предстанет перед судом за хищение бюджетных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает 1 августапресс-служба Следственного комитета России
Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по ЛНР, в отношении бывшего министра и его четверых подельников.
"В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении двух взяток в особо крупном размере, 10 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, 19 эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством и в крупном размере, получении взятки должностным лицом в значительном размере, посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.
В период с 2019 по 2020 год обвиняемый получал взятки от коммерсантов и заключал с ними фиктивные договоры на оказание услуг в сфере благоустройства и содержания Луганска. Собранную доказательную базу следователи направят в суд.
21 июля, 10:14Пентагон сообщил о хищении переданного Украине вооружения - CNN Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США, сообщили 20 июля журналисты телеканала CNN