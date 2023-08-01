Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета - 01.08.2023 Украина.ру
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Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета
Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета - 01.08.2023 Украина.ру
Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета
Бывший министр строительства и ЖКХ Луганской Народной Рсеупблики (ЛНР) предстанет перед судом за хищение бюджетных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает 1 августапресс-служба Следственного комитета России
2023-08-01T10:46
2023-08-01T10:46
хищение
министр
лнр
миллионы
новости
новые регионы
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Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по ЛНР, в отношении бывшего министра и его четверых подельников.В период с 2019 по 2020 год обвиняемый получал взятки от коммерсантов и заключал с ними фиктивные договоры на оказание услуг в сфере благоустройства и содержания Луганска. Собранную доказательную базу следователи направят в суд.
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хищение, министр, лнр, миллионы, новости, новые регионы
хищение, министр, ЛНР, миллионы, Новости, Новые регионы

Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета

10:46 01.08.2023
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Бывший министр строительства и ЖКХ Луганской Народной Рсеупблики (ЛНР) предстанет перед судом за хищение бюджетных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает 1 августапресс-служба Следственного комитета России
Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по ЛНР, в отношении бывшего министра и его четверых подельников.

"В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении двух взяток в особо крупном размере, 10 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, 19 эпизодах получения взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством и в крупном размере, получении взятки должностным лицом в значительном размере, посредничестве во взяточничестве", - говорится в сообщении.

В период с 2019 по 2020 год обвиняемый получал взятки от коммерсантов и заключал с ними фиктивные договоры на оказание услуг в сфере благоустройства и содержания Луганска. Собранную доказательную базу следователи направят в суд.
Пентагон
21 июля, 10:14
Пентагон сообщил о хищении переданного Украине вооружения - CNN Часть западного оружия и снаряжения, отправленного в распоряжение украинской армии, была украдена преступными организациями, служащими-добровольцами и торговцами оружием. Об этом говорится в отчете генерального инспектора Пентагона США, сообщили 20 июля журналисты телеканала CNN
 
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