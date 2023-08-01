https://ukraina.ru/20230801/1048394357.html

Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета

Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета - 01.08.2023 Украина.ру

Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета

Бывший министр строительства и ЖКХ Луганской Народной Рсеупблики (ЛНР) предстанет перед судом за хищение бюджетных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей. Об этом сообщает 1 августапресс-служба Следственного комитета России

2023-08-01T10:46

2023-08-01T10:46

2023-08-01T10:46

хищение

министр

лнр

миллионы

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новые регионы

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Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по материалам УФСБ России по ЛНР, в отношении бывшего министра и его четверых подельников.В период с 2019 по 2020 год обвиняемый получал взятки от коммерсантов и заключал с ними фиктивные договоры на оказание услуг в сфере благоустройства и содержания Луганска. Собранную доказательную базу следователи направят в суд.

https://ukraina.ru/20230721/1048157643.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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хищение, министр, лнр, миллионы, новости, новые регионы