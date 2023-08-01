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Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники

Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники - 01.08.2023 Украина.ру

Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин полагает, что главная цель подобных нападений – нанесение ударов по мирным жителям в глубине нашей страны

2023-08-01T10:17

2023-08-01T10:17

2023-08-01T10:35

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При таких атаках, как последние нападения дронов на Москву и Московскую область, страшно не столько само событие, сколько паника, которую оно может вызвать среди мирного населения. Такое мнение Украина.ру высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин."Основное поведение у нас – это отсутствие паники, и это хорошо. Я считаю, что население достаточно сдержано реагирует на подобные события. Это потому что оно хорошо мобилизовано и прекрасно понимает, с какой угрозой мы столкнулись", - отметил Аничкин.По его словам, дроны запускаются на Москву в рамках планов нанесения ударов вглубь нашей страны по мирному населению."Население России должно быть уверено в том, что все действия государства достаточно эффективны. У нас есть силовые органы, которые обязаны выявлять и пересекать деятельность тех элементов, которые способствуют нанесению ущерба нашей стране", - подчеркнул Михаил Аничкин.Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 1 августа в одну из башен офисного комплекса "Москва-Сити" врезался беспилотник, еще несколько БПЛА были уничтожены средствами ПВО при попытке пролета в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На поврежденную башня "Москва Сити" в ночь на 30 августа уже обрушился дрон, атаковавший Москву и потерявший управление в результате действия средств радиоэлектронной борьбы.

https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html

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новости, бпла, москва-сити