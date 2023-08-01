Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники - 01.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230801/1048394090.html
Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники
Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники - 01.08.2023 Украина.ру
Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники
Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин полагает, что главная цель подобных нападений – нанесение ударов по мирным жителям в глубине нашей страны
2023-08-01T10:17
2023-08-01T10:35
новости
бпла
москва-сити
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048392932_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_2d9e3ae25aadb20a160a055b292c6260.jpg
При таких атаках, как последние нападения дронов на Москву и Московскую область, страшно не столько само событие, сколько паника, которую оно может вызвать среди мирного населения. Такое мнение Украина.ру высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин."Основное поведение у нас – это отсутствие паники, и это хорошо. Я считаю, что население достаточно сдержано реагирует на подобные события. Это потому что оно хорошо мобилизовано и прекрасно понимает, с какой угрозой мы столкнулись", - отметил Аничкин.По его словам, дроны запускаются на Москву в рамках планов нанесения ударов вглубь нашей страны по мирному населению."Население России должно быть уверено в том, что все действия государства достаточно эффективны. У нас есть силовые органы, которые обязаны выявлять и пересекать деятельность тех элементов, которые способствуют нанесению ущерба нашей стране", - подчеркнул Михаил Аничкин.Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 1 августа в одну из башен офисного комплекса "Москва-Сити" врезался беспилотник, еще несколько БПЛА были уничтожены средствами ПВО при попытке пролета в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На поврежденную башня "Москва Сити" в ночь на 30 августа уже обрушился дрон, атаковавший Москву и потерявший управление в результате действия средств радиоэлектронной борьбы.
https://ukraina.ru/20230801/1048389096.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048392932_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_6716388e8f8b59decc9da6472c96551e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, москва-сити
Новости, БПЛА, Москва-Сити

Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники

10:17 01.08.2023 (обновлено: 10:35 01.08.2023)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкВ одну из башен "Москва-Сити" попал беспилотник
В одну из башен Москва-Сити попал беспилотник - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин полагает, что главная цель подобных нападений – нанесение ударов по мирным жителям в глубине нашей страны
При таких атаках, как последние нападения дронов на Москву и Московскую область, страшно не столько само событие, сколько паника, которую оно может вызвать среди мирного населения. Такое мнение Украина.ру высказал председатель Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин.
"Основное поведение у нас – это отсутствие паники, и это хорошо. Я считаю, что население достаточно сдержано реагирует на подобные события. Это потому что оно хорошо мобилизовано и прекрасно понимает, с какой угрозой мы столкнулись", - отметил Аничкин.
По его словам, дроны запускаются на Москву в рамках планов нанесения ударов вглубь нашей страны по мирному населению.
"Население России должно быть уверено в том, что все действия государства достаточно эффективны. У нас есть силовые органы, которые обязаны выявлять и пересекать деятельность тех элементов, которые способствуют нанесению ущерба нашей стране", - подчеркнул Михаил Аничкин.
Как сообщало издание Украина.ру, в ночь на 1 августа в одну из башен офисного комплекса "Москва-Сити" врезался беспилотник, еще несколько БПЛА были уничтожены средствами ПВО при попытке пролета в Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. На поврежденную башня "Москва Сити" в ночь на 30 августа уже обрушился дрон, атаковавший Москву и потерявший управление в результате действия средств радиоэлектронной борьбы.
04:20
Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"Почему видео происшествий, связанных с падением украинских беспилотников, нельзя публиковать в сетях. И еще как c дронами бороться
 
НовостиБПЛАМосква-Сити
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
12:21Я получил свободу благодаря России. Как одесский журналист сидел в тюрьме, а после обмена уехал в Москву
12:17"Потуги можно понять": депутат Гурулев объяснил, почему Киев попытался атаковать московские небоскребы
12:00"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных
11:59Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности
11:57Magyar Nemzet: сила российской армии в том, что она саму себя снабжает оружием
11:25"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео
10:58Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
10:52На концерте украинской артистки в Нидерландах прозвучали выстрелы
10:46Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета
10:44Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
10:30Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ
10:17Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники
10:12Киевских депутатов обвинили в уклонении от военной службы - ГБР
10:01Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии
09:33Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
09:13Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
08:00Первая Мировая война: самая краткая история
Лента новостейМолния