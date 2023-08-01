Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии - 01.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230801/1048393776.html
Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии
Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии - 01.08.2023 Украина.ру
Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии
Демонтаж советского герба на щите киевского монумента "Родина-мать" и его замена на украинский трезубец подтверждает сумасшествие людей, которые находятся у власти на Украине. Таким мнением поделилась 1 августа сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА Новости
2023-08-01T10:01
2023-08-01T10:01
родина-мать
декоммунизация
новости
украина
киев
сенатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037927994_0:137:1920:1217_1920x0_80_0_0_009108668f08aad2a6faa1ed64a74fb1.jpg
"Телодвижения украинской власти каждый раз вызывают чувство очень сложное, состоящее из жалости, удивления и гнева. Потому что то, чем они сейчас занимаются, (этим) здравомыслящие люди заниматься не должны были бы. В такой сложнейшей социальной ситуации находится украинское общество, экономика в состоянии полной деградации, жизнь только за счет выплат МВФ и западных кураторов. И в этих условиях тратить миллионы, чтобы заменить один герб на другой, причем герб СССР, когда Украинская ССР процветала, это часть ее истории - это говорит о том, что у власти просто сумасшедшие", - сказала Алтабаева.По мнению сенатора, происходящее трудно осознать здравомыслящим людям.Несмотря на потери ВСУ на поле боя и критическое состояние армии украинские власти занимаются так называемой декоммунизацией: сносят памятники, меняют названия улиц и т.п. Монумент "Родина-мать" в Киеве решили переименовать в "Украину-мать". Начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
https://ukraina.ru/20230731/1048383403.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037927994_0:0:1695:1271_1920x0_80_0_0_636f9863649c81204cf0cb3f779484cc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
родина-мать, декоммунизация, новости, украина, киев, сенатор
Родина-мать, декоммунизация, Новости, Украина, Киев, сенатор

Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии

10:01 01.08.2023
 
© CC0, Pixabay
© CC0, Pixabay
Читать в
Демонтаж советского герба на щите киевского монумента "Родина-мать" и его замена на украинский трезубец подтверждает сумасшествие людей, которые находятся у власти на Украине. Таким мнением поделилась 1 августа сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА Новости
"Телодвижения украинской власти каждый раз вызывают чувство очень сложное, состоящее из жалости, удивления и гнева. Потому что то, чем они сейчас занимаются, (этим) здравомыслящие люди заниматься не должны были бы. В такой сложнейшей социальной ситуации находится украинское общество, экономика в состоянии полной деградации, жизнь только за счет выплат МВФ и западных кураторов. И в этих условиях тратить миллионы, чтобы заменить один герб на другой, причем герб СССР, когда Украинская ССР процветала, это часть ее истории - это говорит о том, что у власти просто сумасшедшие", - сказала Алтабаева.
По мнению сенатора, происходящее трудно осознать здравомыслящим людям.

"Чем быстрее все это закончится для Украины, я имею в виду, что существующая власть там будет ликвидирована, тем скорее, возможно, наступит облегчение для всех. То, что они делают - это не комичная ситуация, сумасшедший дом, это не смешно", - подчеркнула Алтабаева.

Несмотря на потери ВСУ на поле боя и критическое состояние армии украинские власти занимаются так называемой декоммунизацией: сносят памятники, меняют названия улиц и т.п.
Монумент "Родина-мать" в Киеве решили переименовать в "Украину-мать". Начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).
Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.
В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.
Вчера, 16:29
"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на УкраинеНациональный музей истории Украины во Второй Мировой войне переименуют в Музей войны за независимость. Об этом 31 июля сообщил гендиректор музея Юрий Савчук, передает "360"
 
Родина-матьдекоммунизацияНовостиУкраинаКиевсенатор
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
12:21Я получил свободу благодаря России. Как одесский журналист сидел в тюрьме, а после обмена уехал в Москву
12:17"Потуги можно понять": депутат Гурулев объяснил, почему Киев попытался атаковать московские небоскребы
12:00"Стоят до смерти": ВСУшники пожаловались американцам на хитрость и стойкость российских военных
11:59Гончаренко: министра обороны Резникова могут уволить ради новой должности
11:57Magyar Nemzet: сила российской армии в том, что она саму себя снабжает оружием
11:25"Трудного - ничего": наши миномётчики рассказали о том, как бьют ВСУ. Видео
10:58Сосиски, люки и водка: как в Литве 30 лет борются с СССР и какая травма у стран НАТО - Носович. Видео
10:52На концерте украинской артистки в Нидерландах прозвучали выстрелы
10:46Бывшего министра строительства ЛНР осудят за хищение более 40 млн рублей из бюджета
10:44Балицкий рассказал о перегруппировке ВСУ на Ореховском направлении
10:30Полковник Баранец о том, что предпримет Россия, когда разгромит главную группировку ВСУ
10:17Аничкин об атаках украинских дронов по Москве: главное - отсутствие паники
10:12Киевских депутатов обвинили в уклонении от военной службы - ГБР
10:01Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии
09:33Киев попытался атаковать корабли Черноморского флота беспилотными катерами
09:13Атака на корабли, предупреждение Госдепа, захват натовского оружия. Главное на Украине на утро 1 августа
08:00Первая Мировая война: самая краткая история
Лента новостейМолния