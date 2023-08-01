https://ukraina.ru/20230801/1048393776.html

Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии

Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии - 01.08.2023 Украина.ру

Оголтелая декоммунизация: российский сенатор заподозрила власти Киева в сумасшествии

Демонтаж советского герба на щите киевского монумента "Родина-мать" и его замена на украинский трезубец подтверждает сумасшествие людей, которые находятся у власти на Украине. Таким мнением поделилась 1 августа сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева, передает РИА Новости

2023-08-01T10:01

2023-08-01T10:01

2023-08-01T10:01

родина-мать

декоммунизация

новости

украина

киев

сенатор

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"Телодвижения украинской власти каждый раз вызывают чувство очень сложное, состоящее из жалости, удивления и гнева. Потому что то, чем они сейчас занимаются, (этим) здравомыслящие люди заниматься не должны были бы. В такой сложнейшей социальной ситуации находится украинское общество, экономика в состоянии полной деградации, жизнь только за счет выплат МВФ и западных кураторов. И в этих условиях тратить миллионы, чтобы заменить один герб на другой, причем герб СССР, когда Украинская ССР процветала, это часть ее истории - это говорит о том, что у власти просто сумасшедшие", - сказала Алтабаева.По мнению сенатора, происходящее трудно осознать здравомыслящим людям.Несмотря на потери ВСУ на поле боя и критическое состояние армии украинские власти занимаются так называемой декоммунизацией: сносят памятники, меняют названия улиц и т.п. Монумент "Родина-мать" в Киеве решили переименовать в "Украину-мать". Начаты работы по демонтажу герба СССР на щите скульптуры, вместо него планируется установить малый герб Украины - трезубец. Общая стоимость работ составит 28 миллиона гривен ($765 тыс.).Скульптура "Родина-мать" расположена на правом берегу Днепра. Памятник считается самым высоким в Европе - высота с постаментом достигает 102 метров. Монумент представляет собой статую женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом работал советский скульптор Евгений Вучетич.В 2019 году директор Института нацпамяти Украины Антон Дробович заявлял, что герб СССР, несмотря на требования местных националистов, на неопределенное время останется частью памятника "Родина-мать" из-за дороговизны и сложности демонтажа. Если убрать герб, то устойчивость статуи может быть нарушена, пояснял он.

https://ukraina.ru/20230731/1048383403.html

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родина-мать, декоммунизация, новости, украина, киев, сенатор