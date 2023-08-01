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Как строили памятник русской славы на поле Кагульской битвы

Как строили памятник русской славы на поле Кагульской битвы - 01.08.2023 Украина.ру

Как строили памятник русской славы на поле Кагульской битвы

Поле Кагульской битвы – одно из главных ратных полей в российской истории (наряду Куликовским полем, Бородино и Прохоровкой). Правда, после крушения в 1917 году империи ему было суждено оказаться за пределами Российского государства. Ныне эта территория находится на юге Республики Молдова, вблизи гагаузского города Вулканешты

2023-08-01T18:00

2023-08-01T18:00

2023-08-01T18:00

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1 августа 1770 года русские войска под командованием Петра Румянцева разбили здесь османскую армию. Русских в том сражении было до 23 200 человек, а турок – 150 тысяч. Разгром стал возможен благодаря отличной выучке россиян, их высокому моральному духу, использованию Румянцевым инновационной тактики дивизионных каре.Кагульская виктория имела грандиозные последствия. Османские войска были отброшены за Дунай, оставив Молдавию, Бессарабию и Валахию. Лишённые турецкой опеки, ногайские орды Северного Причерноморья обратились за покровительством к Екатерине II. Бегство турок на Балканы открыло дорогу для наступления второй русской армии Василия Долгорукова на Крымское ханство. Символическое значение Кагула состояло в возвращении Русского государства на Нижний Дунай, строительстве первой в Новой истории русской Дунайской флотилии.По условиям Кучук-Кайнарджийского мира 1774 года Бессарабия и Дунайские княжества Россия вернула Порте (хотя Румянцев выступал против этого, считая протекторат над Крымским ханством неравноценным разменом Подунавья). За тем последовала "Потёмкинская" русско-турецкая война с аналогичным для Придунайского края результатом. Под российскую юрисдикцию местность у селения Вулканешты перешла вместе со всей Бессарабией в 1812 году по Бухарестскому договору.Долгое время идеи обустройства воинского мемориала в честь грандиозной победы в Бессарабии были неактуальны в силу безлюдности этой местности. Османские подданные ушли, процесс христианской колонизации юга Бессарабской области при Александре I только начинался. Да и у властей нового российского региона были явно более насущные заботы, чем строительство памятников.Вопрос о возведении воинского монумента на поле Кагульской битвы был решён в 1842 году, когда на российском престоле был Николай I, а во главе Новороссийского и Бессрабского генерал-губернаторства – деятельный Михаил Воронцов. Тогда же с подачи Воронцова император одобрил идею памятника в виде колонны и определил бюджет строительства в 11 тысяч рублей серебром.Проект монумента в 1843 году разработал архитектор при канцелярии Новороссийско-Бессарабского генерал-губернатора Франческо Боффо. Этот уроженец Сардинии и выпускник Туринского университета внёс большой вклад в обустройство Одессы и всей Новороссии, работая в традициях русского классицизма.Зодчий спроектировал памятник в форме колонны портика, воздвигнутого в Олимпии древнегреческим архитектором Динокритом в честь побед Александра Македонского.Колонну высотой 25 метров он задумал установить на пяти-метровый пьедестал с пирамидальным завершением. Верху колонны на чугунной капители архитектор размещал православный крест над опрокинутым полумесяцем.Надзор за строительством и финансированием работ поручался Бессарабской областной строительной комиссии. Контролировал этот проект лично военный губернатор Бессарабии Павел Фёдоров (именно он руководил проектом возведения триумфальной арки – визитной карточки современного Кишинёва).Строительные чиновники, сопоставив утверждённый проект и смету к нему, пришли к выводу, что на работы потребуется всего 9071 рубль (на две тысячи меньше, чем закладывал архитектор).За тем смета и чертежи прошли согласование в Департаменте искусственных дел Министерства внутренних дел России. В феврале 1844 году в Кишинёве прошли торги на этот строительный подряд. В них участвовали четыре кандидата, а победу одержал купец первой гильдии Герша Перпер.На последнем этапе произошло новое удешевление проекта, поскольку подрядчик вызвался осуществить стройку за 7490 рублей. Её требовалось завершить к первому октября 1844 года (меньше чем за девять месяцев!).Видимо местные чиновники не особо верили в столь быстрое согласование проекта, поскольку точное место для возведения памятника определили лишь в мае. Сделали это архитектор Боффо и смотритель казённых построек Измаильского градоначальства Ипполит фон дер Шкруф. Благодаря одному из старожилов "из болгар" (Вулканешты были основаны в начале XVIII века балканскими переселенцами) было определено точное место Кагульской битвы. Там на подходящей возвышенности и решили строить, пометив выбор забитым в землю колом.Между тем, областная строительная комиссия вынуждена была продлить срок работ по причине задержки с заготовкой стройматериалов. Камень для памятника предстояло заготовить в каменоломнях у поселения балканских колонистов Девлет Агач (в 80-ти километрах от места строительства). Соответственно колонисты обязались заготовить 1655 известняковых блоков.Такое количество камня предполагало строительство не одного, а двух памятников. Дело в том, что граф Воронцов за личный счёт хотел возвести обелиск в память о своём отце – Семёне Воронцове, участнике Кагульской битвы.Командуя пехотным батальоном премьер-майор С. Воронцов взял вражеский редут, где захватил 40 пушек. Офицер был отмечен Румянцевым в реляции императрице, награждён орденом "Святого Георгия" третьей степени и повышен в полковники. Впоследствии он стал дипломатическим представителем России в Англии и прославился тем, что не допустил вмешательства Британии на стороне османов в русско-турецкую войну 1787-91 годов.После того как организационные вопросы строительства были решены возникла новая напасть. В начале 1845 года в Бессарабии распространился мор рогатого скота. Это осложнило доставку известняка к Вулканештам.Тем временем генерал-губернатор Воронцов вновь вернулся к проекту монумента. По его инициативе была спроектирована ограда, а также памятные доски (из металла). Отливка цепей для ограды, памятных досок и креста для памятника была произведена на Одесском литейном заводе. Средства в основном были взяты из денег, сэкономленных при проведении торгов за право строительства.Установка ограды, снесение соседнего кургана потребовали больших земляных работ, что продлило сроки строительства. В итоге оно продолжалось до августа 1847 года. Параллельно решался вопрос о присмотре за монументом. За счёт канцелярии управляющего задунайскими переселенцами была выделена штатная единица постоянного сторожа.Церемония торжественного открытия памятника в честь Кагульской победы состоялась в сентябре 1849 года. На неё прибыли высшие чиновники региона во главе с царским наместником, графом Воронцовым, церковные иерархи, армейские, казачьи и жандармские подразделения.На постаменте монумента были установлены две мемориальные доски. Одна – с изображением родового герба Румянцевых и информацией о победе русских войск на этом месте в 1770 году. Другая – со словами, что памятник воздвигнут по велению Николая I, Воронцовым и Фёдоровым.В пятистах метрах от колонны открыли и обелиск (высотой в 6,5 метров) в честь подвига Семёна Воронцова. Его выполнили по образцу знаменитого памятника в честь царицы Клеопатры. Памятная доска на нём гласит: "памятник сей обожаемому родителю поставил благодарный сын Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор граф Михаил Воронцов". На другой стороне монумента размещён фамильный герб Воронцовых и информация о подвиге.В первозданном виде Кагульский мемориал простоял недолго. По условиям Парижского мира 1856 года Придунайский край вернулся под власть Османской империи. В тот период с главного монумента сняли табличку о победе русских войск под командованием Румянцева. Её впоследствии вернули, но в 1940 году на колонне появились трещины из-за разрушительного землетрясения. Свои отметины на ней оставили бои Великой Отечественной войны. В советский период с восставленной мемориальной таблички было сбито имя Николая I (его нет и по сей день).В 1955-57 годах была проведена первая реставрация памятника. А в 1987-88 годах – вторая, по причине нового сильного землетрясения. 15 октября 2002 году в присутствии посла России и вице-мэра Москвы монумент был вновь открыт по итогам последней на данный момент реставрации.В 2010 году неизвестные обстреляли памятник из автомата. Однако то был едва ли не единственный акт вандализма в отношении "Кагульской" колонны. Более того, памятник нашёл отражение на городском гербе Вулканешт, его уменьшенная копия установлена в городе Кагуле.Это объясняется очень почтительным отношением жителей юга Буджакских степей (в особенности гагаузов и болгар) ко всему, что связано с Россией. Потомки балканских переселенцев и сегодня продолжают сохранять памятник русской славы на месте Кагульской битвы.

https://ukraina.ru/20200115/1026309685.html

https://ukraina.ru/20190530/1023733209.html

https://ukraina.ru/20221102/1040355891.html

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2023

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, история новороссии, бессарабия, михаил воронцов, петр румянцев, xix век