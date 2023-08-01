Александр Носович: Пока Украина пытается взять НАТО в заложники, Польша и Литва снова кусают друг друга - 01.08.2023 Украина.ру
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Александр Носович: Пока Украина пытается взять НАТО в заложники, Польша и Литва снова кусают друг друга
Александр Носович: Пока Украина пытается взять НАТО в заложники, Польша и Литва снова кусают друг друга - 01.08.2023 Украина.ру
Александр Носович: Пока Украина пытается взять НАТО в заложники, Польша и Литва снова кусают друг друга
Киевский режим хочет, чтобы за него воевали. А западные союзники воевать за него не хотят. Их идеально устраивает нынешняя схема, когда они поставляют Украине... Украина.ру, 01.08.2023
2023-08-01T03:55
2023-08-01T03:55
интервью
калининград
польша
литва
сша
нато
россия
украина
варшава
вильнюс
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Киевский режим хочет, чтобы за него воевали. А западные союзники воевать за него не хотят. Их идеально устраивает нынешняя схема, когда они поставляют Украине оружие, а потом требуют от Киева отчитываться за результат. Они не допустят ситуации, когда они будут вынуждены отчитываться перед Киевом, почему они не помогают Украине и не воюют за нее, считает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр НосовичОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры Украины и США по гарантиям безопасности начнутся уже на этой неделе. По его словам, гарантии будут действовать до вступления Киева в НАТО — они предполагают оборонную и финансовую поддержку Украины, а также санкции против России.- Александр, к каким практическим последствиям могут привести эти гарантии? Станет ли Украина хотя бы частично членом НАТО в ближайшие годы?- Я напомню заявления Резникова, который сказал, что нужно переписать украинскую конституцию, изъяв из нее 17-ый пункт о запрете размещения на территории страны иностранных военных баз. Сейчас этот закон действует, поэтому формально натовское присутствие на Украине никак не оформлено и не легализовано. Хотя фактически оно давно есть. Активное развертывание инфраструктуры Альянса в широких масштабах началось еще в 2021 году. Это было одной из главных причин начала СВО. Поэтому есть доля правды в словах украинских чиновников, которые говорили о том, что Украина де-факто является членом НАТО.Более того, во время переговоров о гарантиях безопасности России в российских СМИ выходили расследования о том, сколько на Украине натовских военных баз, которые замаскированы под учебные центры и центры военной помощи. Такие базы были едва ли не в каждом украинском регионе.Почему сейчас Киев намекает на то, чтобы отказаться от этой схемы и легализовать натовское присутствие на Украине? Для того, чтобы получить себе гарантии, которых Украина пытается добиться, когда лезет в НАТО.В Альянс ее не берут. Саммит в Вильнюсе стал для Зеленского полным провалом. Поэтому план Б - легализовать присутствие НАТО на Украине, чтобы сделать страны Альянса заложником.Одно дело, когда Россия бьет по штабам в Днепропетровске и в Запорожье, а спустя неделю западные СМИ пишут, что такой-то американский генерал погиб в авиакатастрофе, когда летел на частном самолете с одного ранчо на другое. А другое дело, когда американцы там присутствуют официально и Россия официально по ним бьет.Короче говоря, Украина пытается втянуть НАТО в войну с Россией, официально сделав ее стороной конфликта, против чего НАТО всячески открещивается. Именно по этой причине Киев не берут в НАТО.А те гарантии безопасности, про которые вы спрашиваете, это по сути 5-ая статья устава НАТО. Киевский режим хочет, чтобы за него воевали. А западные союзники воевать за него не хотят. Их идеально устраивает нынешняя схема, когда они поставляют Украине оружие, а потом требуют от Киева отчитываться за результат. Они не допустят ситуации, когда они будут вынуждены отчитываться перед Киевом, почему они не помогают Украине и не воюют за нее.- Переходим к теме Прибалтики. В Вильнюсе собираются менять канализационные люки с надписью: "Литовская ССР". Вы по этому поводу написали у себя в ТГ, что в Литве уже 30 лет никак не могут избавиться от всего советского. Почему? Это советского так много? Или в независимой Литве так мало создано своего?- Дело в том, что "прибалтийским патриотам" нечем заняться. Поэтому их борьба с "наследием советской оккупации" должна длиться вечно. Снос советских памятников и замена советских люков будет вечной.Если бы они на самом деле хотели от этого избавиться, они бы сделали это еще в 1990 году, когда провозгласили выход своих стран из состава Советского Союза. Территория Литвы не многим больше территории Калининградской области. Заменить люки можно было бы за несколько месяцев. Например, когда у нас решили поменять инфраструктуру в небольшом 30-тысячном городке на границе с Литвой, это было сделано за несколько дней.И если в Литве не смогли за 30 лет заменить советские люки, значит, им выгодно, чтобы они были. Потому что когда они не могут решить настоящие социально-экономические проблемы литовцев, то они вспоминают про люки и начинают с ними бороться.Таких анекдотов было много. Точно так же литовские политики "боролись" с игрушечными советскими солдатиками в детских магазинах и изымали с прилавков сосиски марки "Советская". Снимали звезды и ордена с первых страниц "Комсомольской правды". Они вынуждали издание пойти на такой шаг, угрожая запретом, но в итоге все равно запретили. С советской водкой они тоже боролись. Они организовывали целую кампанию по ее переименованию.Но самый главный анекдот связан с тем, что в Литве запрещена красная пятиконечная звезда как символ оккупации. Но если вспоминать все пятиконечные звезды, то Вильнюсу придется запрещать вообще все пятиконечные звезды – от кубка УЕФА до морской звезды.У всех этих анекдотов есть объяснение. Нужно продавать антисоветскую и антироссийскую идеологию и нужно отвлекать литовское население, которое воет от социально-экономической ситуации в стране, а также от ситуации в регионе, сложившейся в результате конфликта России и Евросоюза, который активно провоцировала та же самая Литва.- В чем главная сложность польско-литовских отношений? Какую роль в этом играет Россия?- Современная литовская нация возникла на противопоставлении Польше.Историческая Литва была полонизирована польской шляхтой в 16 веке, утратила свою государственность и идентичность, а в Польше Литва до сих пор воспринимается как один из исторических регионов Польши. Почитайте того же Генрика Сенкевича. Он в своих книгах изображал литовцев как немного диковатых и смешных поляков.Проект литовского государства возник из того, чтобы доказывать самим себе, что литовцы – никакие не поляки, а особый народ со своей историей и культурой. И литовское национальное движение возникло как антипольское движение. Местная гуманитарная интеллигенция несколько поколений посвятила тому, чтобы из сельских диалектов взращивать особенный литовский язык и отдельную от польской культуры. В 1918 году очередное поколение этой интеллигенции провозгласило Литовскую республику, которая тут же начала войну с Польшей.Вся Литовская республика до Второй мировой войны – это официально объявленная или гибридная война с Польшей. Главный вопрос, вокруг которого образовалось литовское государство между войнами – это вопрос Вильнюса, который был оккупирован Польшей в этот период, но считался исторической столицей официальной Литвы.То есть если современная Украина строится на формуле "Украина-не Россия", то современная Литва строится на формуле "Литва – не Польша".Польско-литовские противоречия вечные. Другое дело, что у них бывают стадии обострения и стадии ремиссии. Последнее серьезное обострение произошло 12-13 лет назад, когда по всей Литве была кампания со снятием польских табличек на улицах городов и с принуждением местных поляков писать свои фамилии на литовский манер (не "Мицкевич, а Мицкевичус").Это привело к очень серьезному обострению отношений между Вильнюсом и Варшавой. Тогда эти отношения называли худшими отношениями между странами НАТО (даже хуже отношений между Турцией и Грецией).Сейчас, когда у Вильнюса и Варшавы есть общий враг в лице России и общее дело в поддержку Украины, их отношения находятся в стадии ремиссии. На первый взгляд – Польша и Литва самые верные союзники, у которых все прекрасно. Но родовая травма этих отношений и антипольский фундамент литовской государственности рано или поздно приведет к обострению.Если у Польши и Литвы исчезнет общая рамка в виде НАТО и Евросоюза, и если США перестанет быть интересна Европа, когда Вашингтон не будет разруливать такие конфликты между своими сателлитами, у Польши и Литвы отношения снова будут очень плохими.- Насколько у США получается навязать Украину России? Насколько нам получается диктовать новые условия многополярного мира?- США не удалось полностью навязать России украинскую проблему. Ни в 2014 году, ни сейчас. Да, сейчас мы не можем окончательно сказать, что им это не удалось. Но первые признаки появляются.Саммит "Россия-Африка", который состоялся на прошлой неделе – это признак того, что американцам не удалось замкнуть Россию на украинской проблеме, когда ни на что у нее не останется времени, желания и ресурсов. По замыслу США, Россия должна перестать быть глобальным игроком, а у них должен остаться только один противник в лице Китая.То, что Россия параллельно проведению СВО демонстративно и с видимым результатом работает в Африке, уже показывает, что ставка США не сыграла.Еще одним подтверждением этому является переворот в Нигере, который тоже произошел на прошлой неделе. Он носил антизападный и антифранцузский характер и прошел под российскими флагами. Это не значит, что Москва организовала этот переворот. Это значит, что в мире отношение к России не такое однозначное, как это видно из американских, украинских или польских СМИ.Так что Россия выходит из ситуации, когда на нее надели украинские наручники. И российский вопрос скоро вновь выйдет за пределы украинских проблем. Это уже было после 2014-2015 годов. Тогда в самой России не было дел ни до чего, кроме Украины. Даже внутренняя политика отошла на второй план. Но потом началась операция в Сирии, потом был Brexit, потом избрание Трампа (в котором обвинили Россию), а потом Россия вошла в Африку.Я не сомневаюсь, что то же самое будет происходить и сейчас.- В воскресенье мы отметили день Военно-Морского флота. Как этот праздник прошел в Калининградской области?- В Калининградской области это один из главных праздников. Балтийск – это база Балтийского флота. Наш регион очень милитаризирован, много военных, много служивших на флоте. Поэтому день ВМФ традиционно отметили с большим размахом. По моей оценке, в этот год в Калининграде праздник отмечался гораздо ярче и масштабнее, чем во все предыдущие годы. Был не только парад кораблей, но и вальс буксиров. Хотя я не знаю, с чем именно это связано.
https://ukraina.ru/20230222/1043835071.html
https://ukraina.ru/20230731/1048358651.html
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Александр Порунов
Александр Порунов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, калининград, польша, литва, сша, нато, россия, украина, варшава, вильнюс, африка
Интервью, Калининград, Польша, Литва, США, НАТО, Россия, Украина, Варшава, Вильнюс, Африка

Александр Носович: Пока Украина пытается взять НАТО в заложники, Польша и Литва снова кусают друг друга

03:55 01.08.2023
 
© РИА Новости . Александр НатрускинАлександр Носович интервью
Александр Носович интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Александр Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Киевский режим хочет, чтобы за него воевали. А западные союзники воевать за него не хотят. Их идеально устраивает нынешняя схема, когда они поставляют Украине оружие, а потом требуют от Киева отчитываться за результат. Они не допустят ситуации, когда они будут вынуждены отчитываться перед Киевом, почему они не помогают Украине и не воюют за нее, считает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что переговоры Украины и США по гарантиям безопасности начнутся уже на этой неделе. По его словам, гарантии будут действовать до вступления Киева в НАТО — они предполагают оборонную и финансовую поддержку Украины, а также санкции против России.
- Александр, к каким практическим последствиям могут привести эти гарантии? Станет ли Украина хотя бы частично членом НАТО в ближайшие годы?
- Я напомню заявления Резникова, который сказал, что нужно переписать украинскую конституцию, изъяв из нее 17-ый пункт о запрете размещения на территории страны иностранных военных баз. Сейчас этот закон действует, поэтому формально натовское присутствие на Украине никак не оформлено и не легализовано. Хотя фактически оно давно есть. Активное развертывание инфраструктуры Альянса в широких масштабах началось еще в 2021 году. Это было одной из главных причин начала СВО. Поэтому есть доля правды в словах украинских чиновников, которые говорили о том, что Украина де-факто является членом НАТО.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 13:29
Александр Носович: кто онГлавный редактор аналитического портала "Рубалтик.ру"
Более того, во время переговоров о гарантиях безопасности России в российских СМИ выходили расследования о том, сколько на Украине натовских военных баз, которые замаскированы под учебные центры и центры военной помощи. Такие базы были едва ли не в каждом украинском регионе.
Почему сейчас Киев намекает на то, чтобы отказаться от этой схемы и легализовать натовское присутствие на Украине? Для того, чтобы получить себе гарантии, которых Украина пытается добиться, когда лезет в НАТО.
В Альянс ее не берут. Саммит в Вильнюсе стал для Зеленского полным провалом. Поэтому план Б - легализовать присутствие НАТО на Украине, чтобы сделать страны Альянса заложником.
Одно дело, когда Россия бьет по штабам в Днепропетровске и в Запорожье, а спустя неделю западные СМИ пишут, что такой-то американский генерал погиб в авиакатастрофе, когда летел на частном самолете с одного ранчо на другое. А другое дело, когда американцы там присутствуют официально и Россия официально по ним бьет.
Короче говоря, Украина пытается втянуть НАТО в войну с Россией, официально сделав ее стороной конфликта, против чего НАТО всячески открещивается. Именно по этой причине Киев не берут в НАТО.
А те гарантии безопасности, про которые вы спрашиваете, это по сути 5-ая статья устава НАТО. Киевский режим хочет, чтобы за него воевали. А западные союзники воевать за него не хотят. Их идеально устраивает нынешняя схема, когда они поставляют Украине оружие, а потом требуют от Киева отчитываться за результат. Они не допустят ситуации, когда они будут вынуждены отчитываться перед Киевом, почему они не помогают Украине и не воюют за нее.
- Переходим к теме Прибалтики. В Вильнюсе собираются менять канализационные люки с надписью: "Литовская ССР". Вы по этому поводу написали у себя в ТГ, что в Литве уже 30 лет никак не могут избавиться от всего советского. Почему? Это советского так много? Или в независимой Литве так мало создано своего?
- Дело в том, что "прибалтийским патриотам" нечем заняться. Поэтому их борьба с "наследием советской оккупации" должна длиться вечно. Снос советских памятников и замена советских люков будет вечной.
Если бы они на самом деле хотели от этого избавиться, они бы сделали это еще в 1990 году, когда провозгласили выход своих стран из состава Советского Союза. Территория Литвы не многим больше территории Калининградской области. Заменить люки можно было бы за несколько месяцев. Например, когда у нас решили поменять инфраструктуру в небольшом 30-тысячном городке на границе с Литвой, это было сделано за несколько дней.
И если в Литве не смогли за 30 лет заменить советские люки, значит, им выгодно, чтобы они были. Потому что когда они не могут решить настоящие социально-экономические проблемы литовцев, то они вспоминают про люки и начинают с ними бороться.
Таких анекдотов было много. Точно так же литовские политики "боролись" с игрушечными советскими солдатиками в детских магазинах и изымали с прилавков сосиски марки "Советская". Снимали звезды и ордена с первых страниц "Комсомольской правды". Они вынуждали издание пойти на такой шаг, угрожая запретом, но в итоге все равно запретили. С советской водкой они тоже боролись. Они организовывали целую кампанию по ее переименованию.
Но самый главный анекдот связан с тем, что в Литве запрещена красная пятиконечная звезда как символ оккупации. Но если вспоминать все пятиконечные звезды, то Вильнюсу придется запрещать вообще все пятиконечные звезды – от кубка УЕФА до морской звезды.
У всех этих анекдотов есть объяснение. Нужно продавать антисоветскую и антироссийскую идеологию и нужно отвлекать литовское население, которое воет от социально-экономической ситуации в стране, а также от ситуации в регионе, сложившейся в результате конфликта России и Евросоюза, который активно провоцировала та же самая Литва.
- В чем главная сложность польско-литовских отношений? Какую роль в этом играет Россия?
- Современная литовская нация возникла на противопоставлении Польше.
Историческая Литва была полонизирована польской шляхтой в 16 веке, утратила свою государственность и идентичность, а в Польше Литва до сих пор воспринимается как один из исторических регионов Польши. Почитайте того же Генрика Сенкевича. Он в своих книгах изображал литовцев как немного диковатых и смешных поляков.
Проект литовского государства возник из того, чтобы доказывать самим себе, что литовцы – никакие не поляки, а особый народ со своей историей и культурой. И литовское национальное движение возникло как антипольское движение. Местная гуманитарная интеллигенция несколько поколений посвятила тому, чтобы из сельских диалектов взращивать особенный литовский язык и отдельную от польской культуры. В 1918 году очередное поколение этой интеллигенции провозгласило Литовскую республику, которая тут же начала войну с Польшей.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 03:38
Ростислав Ищенко о будущем ЧВК "Вагнер", что происходит в Африке и о том, можно ли лишать гражданства РФЕсли глава ЧВК "Вагнер" Пригожин обуздает свой характер и начнет нормально работать в интересах государства, то его прошлые художества забудут, во всяком случае, не будут ему об этом напоминать. И будут с ним конструктивно сотрудничать, считает политолог Ростислав Ищенко.
Вся Литовская республика до Второй мировой войны – это официально объявленная или гибридная война с Польшей. Главный вопрос, вокруг которого образовалось литовское государство между войнами – это вопрос Вильнюса, который был оккупирован Польшей в этот период, но считался исторической столицей официальной Литвы.
То есть если современная Украина строится на формуле "Украина-не Россия", то современная Литва строится на формуле "Литва – не Польша".
Польско-литовские противоречия вечные. Другое дело, что у них бывают стадии обострения и стадии ремиссии. Последнее серьезное обострение произошло 12-13 лет назад, когда по всей Литве была кампания со снятием польских табличек на улицах городов и с принуждением местных поляков писать свои фамилии на литовский манер (не "Мицкевич, а Мицкевичус").
Это привело к очень серьезному обострению отношений между Вильнюсом и Варшавой. Тогда эти отношения называли худшими отношениями между странами НАТО (даже хуже отношений между Турцией и Грецией).
Сейчас, когда у Вильнюса и Варшавы есть общий враг в лице России и общее дело в поддержку Украины, их отношения находятся в стадии ремиссии. На первый взгляд – Польша и Литва самые верные союзники, у которых все прекрасно. Но родовая травма этих отношений и антипольский фундамент литовской государственности рано или поздно приведет к обострению.
Если у Польши и Литвы исчезнет общая рамка в виде НАТО и Евросоюза, и если США перестанет быть интересна Европа, когда Вашингтон не будет разруливать такие конфликты между своими сателлитами, у Польши и Литвы отношения снова будут очень плохими.
- Насколько у США получается навязать Украину России? Насколько нам получается диктовать новые условия многополярного мира?
- США не удалось полностью навязать России украинскую проблему. Ни в 2014 году, ни сейчас. Да, сейчас мы не можем окончательно сказать, что им это не удалось. Но первые признаки появляются.
Саммит "Россия-Африка", который состоялся на прошлой неделе – это признак того, что американцам не удалось замкнуть Россию на украинской проблеме, когда ни на что у нее не останется времени, желания и ресурсов. По замыслу США, Россия должна перестать быть глобальным игроком, а у них должен остаться только один противник в лице Китая.
То, что Россия параллельно проведению СВО демонстративно и с видимым результатом работает в Африке, уже показывает, что ставка США не сыграла.
Еще одним подтверждением этому является переворот в Нигере, который тоже произошел на прошлой неделе. Он носил антизападный и антифранцузский характер и прошел под российскими флагами. Это не значит, что Москва организовала этот переворот. Это значит, что в мире отношение к России не такое однозначное, как это видно из американских, украинских или польских СМИ.
Так что Россия выходит из ситуации, когда на нее надели украинские наручники. И российский вопрос скоро вновь выйдет за пределы украинских проблем. Это уже было после 2014-2015 годов. Тогда в самой России не было дел ни до чего, кроме Украины. Даже внутренняя политика отошла на второй план. Но потом началась операция в Сирии, потом был Brexit, потом избрание Трампа (в котором обвинили Россию), а потом Россия вошла в Африку.
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 14:35
Дмитрий Бабич: После Украины Россия сделает с Евросоюзом то же, что сделал СССР с Италией и ФинляндиейЧем успешнее будет "контрнаступ" ВСУ, тем сильнее будет выглядеть позиция США и Евросоюза, и тем слабее будет позиция России и Китая. Если наступление будет буксовать, то и все будут стоять на месте, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
Я не сомневаюсь, что то же самое будет происходить и сейчас.
- В воскресенье мы отметили день Военно-Морского флота. Как этот праздник прошел в Калининградской области?
- В Калининградской области это один из главных праздников. Балтийск – это база Балтийского флота. Наш регион очень милитаризирован, много военных, много служивших на флоте. Поэтому день ВМФ традиционно отметили с большим размахом. По моей оценке, в этот год в Калининграде праздник отмечался гораздо ярче и масштабнее, чем во все предыдущие годы. Был не только парад кораблей, но и вальс буксиров. Хотя я не знаю, с чем именно это связано.
 
ИнтервьюКалининградПольшаЛитваСШАНАТОРоссияУкраинаВаршаваВильнюсАфрика
 
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