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Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"

Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити" - 01.08.2023 Украина.ру

Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"

Почему видео происшествий, связанных с падением украинских беспилотников, нельзя публиковать в сетях. И еще как c дронами бороться

2023-08-01T04:20

2023-08-01T04:20

2023-08-01T04:20

москва-сити

беспилотники

атака

россия

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спецоперация

бпла

москва

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"Ой, мамочки!". Этими словами две девушки, оказавшись в ночь на 30 июля под башнями "Москва-Сити", оповестили все телеграм-сообщество о попадании украинского дрона в фасад офисного здания. В одной башне, между прочим, располагаются три российских министерства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. Пока сильно взволнованная девушка плакала и кричала, ее подруга продолжила вещать – мы находимся в таком и таком месте, прямо перед нами в здание врезались беспилотники.Чуть позже группа молодых людей сняла и опубликовала видео, на котором показано как документы, разлетевшиеся из офисов одного или нескольких министерств после взрыва, намокают в луже на асфальте.Проявив хладнокровие достойное выдающегося нейрохирурга и сняв эксклюзивный материал с места происшествия, девушка, державшая в момент взрыва телефон в руках, могла бы быть удостоена высшей журналистской награды. Если бы не несколько "но". Первое – стоит ли из-за видео, которое потом будет "репостить" куча телеграм-каналов, подвергать свою жизнь опасности. Второе – надо предполагать, что это видео посмотрят не только жители Москвы, но и сотрудники украинских спецслужб, которые проанализируют подаренный им материал и сделают выводы."Сегодня все телеграм-каналы со всех ракурсов показывают нашим врагам, куда их беспилотник долетел. Такое надо пресекать, думаю, мы к этому придём", - заявил по этому поводу один из инициаторов законопроекта, запрещающего вести видеосъемку полетов БПЛА, депутат Государственной думы Андрей Гурулев в своем телеграм-канале.Дрон рыщет - в Москву лазейку ищетВ интервью изданию Украина.ру военнослужащий одного из разведподразделений согласился с тем, что видеосъемка прилетов беспилотников идет на руку врагу."Он посмотрит на результат, посмотрит насколько не долетел дрон, и будет работать над ошибками. Если Госдума запретит это на законодательном уровне, это будет правильно", - полагает военнослужащий.По его словам, это в интересах безопасности не только государства, но и тех, кто проводит эту съему в момент чрезвычайного происшествия. Летящий дрон в любой момент может поменять траекторию и упасть рядом с человеком, который снимает его на видео. В такой момент правильно бросать все и искать укрытие, полагает собеседник Украина.ру."Неизвестно, какой тип взрывчатки и какой мощности этот дрон на себе несет. Он бахнуть может так, что небоскреб сложится. Как минимум, после этого разлетится куча осколков. Люди еще не столкнулись с серьезными последствиями, и не дай Бог, чтобы они столкнулись с тем, что видели мы", – рассказал военный.Для многих нападение беспилотников на Москву – это все еще кино, поэтому с людьми нужно работать, считает он."По-моему, какая-то работа по информированию населения должна вестись. Звук летающего дрона тут же должен человека насторожить. Пока идет СВО, ничего нигде не должно жужжать в воздухе – самолеты и вертолеты такой звук не издают. Если вы услышите звук как у детской игрушки или как у работающего двигателя мопеда, это тут же должно вас насторожить. Человек должен принять какие-то меры – упасть, прижаться к земле, найти какое-то укрытие. Это может спасти ему жизнь", - предположил наш собеседник.Тем более, киевский режим не скрывает, что подобные акции планирует устраивать и в будущем, при этом с большей интенсивностью. Стратегическое командование ВСУ 30 июля анонсировало массированную атаку БПЛА по России к 24 августа – Дню независимости Украины. Сделано это было в весьма циничной форме. В ролике, выполненном в формате анимации, мальчик находит в траве рисунок с семьей на фоне украинского флага, складывает рисунок в бумажный самолетик и запускает его в небо. Во время полета бумажный самолет превращается в ударный беспилотник.Залетит в подъезд, а вылетит в чердакПо словам собеседника Украина.ру, против современных небольших, низколетящих беспилотников чрезвычайно сложно бороться, так как российская система ПВО и ПРО не ориентирована на цели, которые летят на небольшой высоте."Когда эта система создавалась, она была направлена на борьбу с высоколетящими, крупными целями, такими как ракеты, самолеты, вертолеты. На территории Донбасса, например, довольно успешно сбиваются даже маленькие беспилотники, но летящие на большой высоте. Вы представьте себе, ракета, которая должна сбить летательный аппарат, сначала должна вылететь, затем развить скорость, запустить двигатель и на сверхзвуковой скорости уже догонять цель. Если цель летит 20, 30 метров над землей, ракета к этому моменту даже свой двигатель не успевает запустить", - рассказал военный.Поэтому большие беспилотные летательные аппараты, в том числе турецкие "Байрактары", потеряли свою актуальность. На большой высоте они заметны и их легко сбить ракетой. Поэтому сейчас акцент делается на небольшие БПЛА, которые можно запустить на небольшой высоте, по необходимости поднять и снова опустить там, где это нужно, отметил собеседник Украина.ру."Например, в Москве дрон может пролететь между домами, и что ты ему сделаешь? Какой ракетой на него пойдешь? Вы видели, как люди сидят и играют в видеоигры в очках-симуляторах? Примерно также работают операторы дронов в реальной жизни. Дрон может залететь в окно, в двери. На высокой скорости, он может залететь в подъезд и вылететь в окно чердака, поворачивая на каждом лестничном повороте", - сказал он.Задачка инженерамПо его мнению, здесь можно использовать системы радиоэлектронной борьбы, которые эффективно "глушат" беспилотники. Поэтому они и падают хаотично, не долетев до цели, допустил российский военный. Также он добавил, что перед инженерами-конструкторами сегодня стоит задача разработать какие-то более совершенные методы борьбы с БПЛА. Эта задача никогда не ставилась перед их предшественниками, работающими в советское время – тогда никто даже представить не мог, что в будущем война превратиться в сражение беспилотниками, отметил он.Еще один метод борьбы применяли собеседник нашего издания и его сослуживцы в Донбассе, но этот метод неприменяемый в большом городе. Они просто сбивали низколетящие беспилотники из стрелкового оружия."Сбить дрон из стрелкового оружия сложно, но реально. Мне всего лишь один раз удалось сбить дрон трассерами, со второго магазина [автомата]. Это было ночью, и я ориентировался по включенной камере дрона. Повезло. Но в городских условиях это нереально", - поделился российский военнослужащий.Оператор БПЛА знает, где РЭБ стоитСобеседник также высказал подозрение, что беспилотники, атакующие Москву, взлетают не с территории Украины, а из Подмосковья или близлежащих областей. По его предположениям, делают это хорошо обученные люди, которые знают, когда нужно поднять дрон, когда его опустить, чтобы обойти российские средства радиоэлектронной борьбы или средства ПВО.Такую возможность не исключил и Андрей Гурулев в своем комментарии в телеграме. "Мы понимаем, что кругом шпионы, они есть в Крыму, они есть в Москве, они работают по всей России, корректируют и наводят, уверен, что и какая-то часть беспилотников запускается именно с нашей территории. Понятно, что всю Москву закрыть средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поэтому будет правильно, если мы будем жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке", - отметил депутат.Поэтому войну нельзя воспринимать как то, что происходит с другими. Однако не нужно впадать в другую крайность и поддаваться панике. Это порадует разве что мечтателей в Киеве, которые спят и видят все российское небо от Смоленска до Владивостока покрытое жужжащей саранчой. Ой, мамочки, не дождутся.

https://ukraina.ru/20230731/1048359991.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

москва-сити, беспилотники, атака, россия, эксклюзив, спецоперация, бпла, москва