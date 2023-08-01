Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка" - 01.08.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"
Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка" - 01.08.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"
Если российские войска начнут выдавливать противника поспешными темпами, это приведет к неоправданным потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
2023-08-01T06:15
2023-08-01T06:15
новости
оборона
вс рф
всу
сражение
наступление
украина
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Командование ВС РФ прекрасно знает, что ВСУ не могут проводить полноценные наступательные действия по прорыву эшелонированной обороны. Натовские инструкторы их этому не учили, потому что сами не умеют, рассказал эксперт.И если еще две-три недели или даже месяц российским войскам придется перемалывать ВСУ в оборонительных боях, то они будут это делать. Нам не нужны встречные сражения лоб в лоб вроде танковой битвы под Прохоровкой, отметил Полищук.Лобовые сражения - это всегда красивая картинка и шикарные мемуары, но это и бессмысленные жертвы. Противника необходимо изматывать и уничтожать дистанционно, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230731/1048373417.html
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Украина.ру
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5
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новости, оборона, вс рф, всу, сражение, наступление, украина
Новости, Оборона, ВС РФ, ВСУ, сражение, наступление, Украина

Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"

06:15 01.08.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Если российские войска начнут выдавливать противника поспешными темпами, это приведет к неоправданным потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Командование ВС РФ прекрасно знает, что ВСУ не могут проводить полноценные наступательные действия по прорыву эшелонированной обороны. Натовские инструкторы их этому не учили, потому что сами не умеют, рассказал эксперт.
"Если закончится Украина, возможно, нам придется воевать с Польшей. А наша [российская] армия как была одна, так она одна и останется. Нам другую армию не дадут. Мы должны обучать и беречь личный состав", - подчеркнул Полищук.
И если еще две-три недели или даже месяц российским войскам придется перемалывать ВСУ в оборонительных боях, то они будут это делать. Нам не нужны встречные сражения лоб в лоб вроде танковой битвы под Прохоровкой, отметил Полищук.
Лобовые сражения - это всегда красивая картинка и шикарные мемуары, но это и бессмысленные жертвы. Противника необходимо изматывать и уничтожать дистанционно, подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Бабич интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вчера, 14:35
Дмитрий Бабич: После Украины Россия сделает с Евросоюзом то же, что сделал СССР с Италией и ФинляндиейЧем успешнее будет "контрнаступ" ВСУ, тем сильнее будет выглядеть позиция США и Евросоюза, и тем слабее будет позиция России и Китая. Если наступление будет буксовать, то и все будут стоять на месте, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич
 
НовостиОборонаВС РФВСУсражениенаступлениеУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
06:15Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"
06:10Военный эксперт объяснил, почему СВО - это "не освобождение Украины, а заход в Восточную Пруссию"
06:00"У них нет резервов". Полковник Баранец, где ВСУ собрали силы для решающего удара
05:45Военный эксперт о том, когда выдохнется наступление ВСУ и завершится спецоперация на Украине
05:30"Нам отвели три месяца". Полковник Баранец сообщил, сколько военнослужащих ВСУ кинули на прорыв обороны
05:15"Это не месть Одессе". Военный эксперт раскрыл, зачем ВС РФ уничтожают украинские порты
05:06Дело не в "захвате Жмеринки". Военный эксперт назвал главное условие освобождения Донбасса
05:00Дело не в рельсах. Военный эксперт объяснил, куда должна бить Россия, чтобы перерубить логистику ВСУ
04:56"Их этому не учили". Военный эксперт объяснил, почему ВСУ не могут "прогрызть" первую линию обороны
04:52Хроника энергетической войны. Цены на нефть растут, как и спрос на уголь
04:40Повышение налогов и вторая попытка контрнаступления. Что ожидает Украину в августе
04:27Политэксперт о том, почему Польша любит Львов, а нужны- ей колонии в Белоруссии и Прибалтике
04:24Военный эксперт рассказал, как Россия "длинной рукой" уничтожает дальние тылы ВСУ
04:20Жужжащая саранча наступает. Несколько секретов и советов про дроны, атаковавшие "Москва-Сити"
04:02"Украина в тупике". Эксперты в Киеве гадают о будущем – оно может быть страшным
03:55Александр Носович: Пока Украина пытается взять НАТО в заложники, Польша и Литва снова кусают друг друга
18:37Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?
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