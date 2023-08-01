https://ukraina.ru/20230801/1048380404.html

Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"

Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка" - 01.08.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"

Если российские войска начнут выдавливать противника поспешными темпами, это приведет к неоправданным потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук

2023-08-01T06:15

2023-08-01T06:15

2023-08-01T06:15

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сражение

наступление

украина

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Командование ВС РФ прекрасно знает, что ВСУ не могут проводить полноценные наступательные действия по прорыву эшелонированной обороны. Натовские инструкторы их этому не учили, потому что сами не умеют, рассказал эксперт.И если еще две-три недели или даже месяц российским войскам придется перемалывать ВСУ в оборонительных боях, то они будут это делать. Нам не нужны встречные сражения лоб в лоб вроде танковой битвы под Прохоровкой, отметил Полищук.Лобовые сражения - это всегда красивая картинка и шикарные мемуары, но это и бессмысленные жертвы. Противника необходимо изматывать и уничтожать дистанционно, подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230731/1048373417.html

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новости, оборона, вс рф, всу, сражение, наступление, украина