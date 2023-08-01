Эксперт рассказал о том, сколько Россия будет перемалывать ВСУ и почему нам не нужна "вторая Прохоровка"
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Если российские войска начнут выдавливать противника поспешными темпами, это приведет к неоправданным потерям. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
Командование ВС РФ прекрасно знает, что ВСУ не могут проводить полноценные наступательные действия по прорыву эшелонированной обороны. Натовские инструкторы их этому не учили, потому что сами не умеют, рассказал эксперт.
"Если закончится Украина, возможно, нам придется воевать с Польшей. А наша [российская] армия как была одна, так она одна и останется. Нам другую армию не дадут. Мы должны обучать и беречь личный состав", - подчеркнул Полищук.
И если еще две-три недели или даже месяц российским войскам придется перемалывать ВСУ в оборонительных боях, то они будут это делать. Нам не нужны встречные сражения лоб в лоб вроде танковой битвы под Прохоровкой, отметил Полищук.
Лобовые сражения - это всегда красивая картинка и шикарные мемуары, но это и бессмысленные жертвы. Противника необходимо изматывать и уничтожать дистанционно, подчеркнул собеседник издания.
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Вчера, 14:35Дмитрий Бабич: После Украины Россия сделает с Евросоюзом то же, что сделал СССР с Италией и ФинляндиейЧем успешнее будет "контрнаступ" ВСУ, тем сильнее будет выглядеть позиция США и Евросоюза, и тем слабее будет позиция России и Китая. Если наступление будет буксовать, то и все будут стоять на месте, считает редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич