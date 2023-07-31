Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит? - 31.07.2023 Украина.ру
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Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?
Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит? - 31.07.2023 Украина.ру
Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?
Правительство Хорватии 31 июля пожертвовало миллион евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. На эти деньги планируют в том числе разминировать территории, чтобы "помочь производителям продуктов питания возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных пережитков войны", говорится на сайте ООН
2023-07-31T18:37
2023-07-31T18:37
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хорватия
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разминирование
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"Взнос в размере 1 миллиона евро является крупнейшим пожертвованием Хорватии во Всемирную продовольственную программу ООН. Эти средства пойдут на поддержку совместного проекта, возглавляемого Всемирной продовольственной программой ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с партнером ВПП по разминированию — Швейцарским фондом разминирования", - говорится в публикации.В ней уточняется также, что соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман и страновой директор Всемирной продовольственной программы на Украине Мэтью Холлингворт в присутствии первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко.К слову, еще весной текущего года издание "Украинская правда" обнародовало примерные расценки разминирования. По информации издания, такая работа на черном рынке Украины составляет порядка 1-3 тысяч долларов за гектар, то есть до 2,7 тысяч евро."Работа сертифицированных саперов стоит еще дороже", - констатировали украинские журналисты.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия договоренностей в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Параллельно в Киеве заговорили о том, что Украина нуждается в разминировании территорий, так как новые посевы зерна могут быть опасными в условиях войны.И для этого, разумеется, необходимы средства. Говорят о разминировании на Украине и в контексте провала контрнаступления. Из Киева многократно звучала мысль о том, что атаке ВСУ помешали минные поля.Так, в понедельник, 31 июля, это заключение прозвучало от грузинского наемника, исполняющего обязанности командира инженерной группы "Кавказского легиона" Малхаза Кавтарадзе.Он заявил, что главным препятствием на пути контрнаступления ВСУ, является колоссальное количество мин и большая площадь заминированной территории.
https://ukraina.ru/20230731/1048388120.html
https://ukraina.ru/20230728/1048341554.html
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новости, новости украины, украина, хорватия, евро, миллионы, разминирование
Новости, Новости Украины, Украина, Хорватия, Евро, миллионы, разминирование

Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?

18:37 31.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Правительство Хорватии 31 июля пожертвовало миллион евро Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций. На эти деньги планируют в том числе разминировать территории, чтобы "помочь производителям продуктов питания возобновить работу в регионах, наиболее пострадавших от взрывоопасных пережитков войны", говорится на сайте ООН
"Взнос в размере 1 миллиона евро является крупнейшим пожертвованием Хорватии во Всемирную продовольственную программу ООН. Эти средства пойдут на поддержку совместного проекта, возглавляемого Всемирной продовольственной программой ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) совместно с партнером ВПП по разминированию — Швейцарским фондом разминирования", - говорится в публикации.
В ней уточняется также, что соответствующее соглашение подписали министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман и страновой директор Всемирной продовольственной программы на Украине Мэтью Холлингворт в присутствии первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины Юлии Свириденко.
К слову, еще весной текущего года издание "Украинская правда" обнародовало примерные расценки разминирования. По информации издания, такая работа на черном рынке Украины составляет порядка 1-3 тысяч долларов за гектар, то есть до 2,7 тысяч евро.
"Работа сертифицированных саперов стоит еще дороже", - констатировали украинские журналисты.
"Это не более, чем символический жест политической и финансовой поддержки Украины, но в реальной реализации и сумма ни о чем, и возможности ни о чем. Дешевый жест, просто политическое бла-бла-бла. Никто ничего разминировать не будет. Идут боевые действия. Как в этих условиях разминировать? Что закупать? В какие сроки? Вся эта история ни о чем", - заявил в комментарии изданию Украина.ру главный редактор журнала "Национальная оборона".
Кулеба провел переговоры с Хорватией
18:16
Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - КулебаМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с Хорватией о вывозе украинского зерна через хорватские порты. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе МИД Украины
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия договоренностей в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Параллельно в Киеве заговорили о том, что Украина нуждается в разминировании территорий, так как новые посевы зерна могут быть опасными в условиях войны.
И для этого, разумеется, необходимы средства.
Говорят о разминировании на Украине и в контексте провала контрнаступления. Из Киева многократно звучала мысль о том, что атаке ВСУ помешали минные поля.
Так, в понедельник, 31 июля, это заключение прозвучало от грузинского наемника, исполняющего обязанности командира инженерной группы "Кавказского легиона" Малхаза Кавтарадзе.
Он заявил, что главным препятствием на пути контрнаступления ВСУ, является колоссальное количество мин и большая площадь заминированной территории.
28 июля, 18:08
Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на УкраинуЭксперты рассмотрели итоги заседания Совета Украина-НАТО
 
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Заголовок открываемого материала
18:37Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?
18:36Спор о "Вагнере", угроза Зеленского флоту. Итоги 31 июля на Украине
18:27Одетый как нищий Зеленский ходит по миру с протянутой рукой: что говорили об Украине в мире 31 июля
18:16Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба
18:09Удары по Харькову, Украина может попросить ядерную бомбу. О чём говорили эксперты 31 июля
18:08Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от Днепра
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