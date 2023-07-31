Спор о "Вагнере", угроза Зеленского флоту. Итоги 31 июля на Украине
© ВоенТВ Беларусь Телеграм-каналВС Белоруссии продолжают совместные тренировки с бойцами ЧВК "Вагнер"
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В Прибалтике разошлись во мнениях по поводу опасности ЧВК "Вагнер". Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил утопить российский флот при приближении к украинским портам
Как заявил замглавы министерства внутренних дел и администрации Польши в эфире "Радио Тройка" Мацей Васик, польские спецслужбы следят за действиями ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.
"Да, у польских служб есть такая информация (о местонахождении бойцов группы "Вагнер". - Ред.). Мы следим за этим процессом. У них есть специальное место в центре Белоруссии, где располагается их полигон. На самом деле их цели точно неизвестны, но польские спецслужбы отслеживают процесс перемещения вагнеровцев по Белоруссии", - рассказал Васик.
Он призвал не недооценивать бойцов "Вагнера". Васик напомнил, что это - опытные военные, поработавшие в Сирии, Африке и в Артёмовске.
"Группа "Вагнера" более многочисленна, чем литовская армия. И в Белоруссии они ради чего-то. Вряд ли ради того, чтобы помочь с урожаем. Лукашенко хочет их использовать. Мы не знаем его планов, и поэтому нам нужно внимательно следить за этим вопросом", - подчеркнул Васик.
По словам замминистра, президент Белоруссии Александр Лукашенко "понимает только грубую силу", поэтому польским властям стоит исходить из самого плохого из всех возможных вариантов развития событий, а также подумать о полной изоляции Минска.
В этот же день министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в комментарии немецким СМИ заявил, что присутствие бойцов ЧВК "Вагнер", по его мнению, существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.
Он отметил, что по подсчётам Минобороны Литвы, сейчас на территории Белоруссии находится примерно 2-3 тыс. "вагнеровцев". Ранее Госпогранслужба Украины оценивала их число в более, чем 5 тыс.
"Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Белоруссии появились какие-то российские наёмники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет... То, что появились наёмники, которых мы обобщаем названием "вагнеровцы"... Знаете, Литва, как и другие члены НАТО, имеет и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников. Это существенно вообще ничего не меняет. В Вооружённых силах Белоруссии 40 тыс. человек. Вот это существенно может изменить ситуацию. Например, если Белоруссии выдвинет свои вооружённые силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, вздрагивать из-за этих "вагнеровцев" мы не собираемся", - заявил Анушаускас.
Примечательно, что президент Литвы Гитанас Науседа ранее расценил присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии как "серьёзную угрозу" для его страны.
А вот начальник Васика — министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский ранее заявлял, что поляки "будут адекватно и как положено" встречать вагнеровцев.
"Враги нашей страны с востока хотели бы, чтобы наши граждане были встревожены и лишены чувства безопасности... Мы не воспринимаем это (слова президента Белоруссии Лукашенко о том, что "вагнеровцы" просят им разрешить поход на Запад – Ред.) серьёзно. И всех потенциальных туристов будем принимать адекватно и как положено", – подчеркнул он.
Каминский добавил, что в Польше "не будет зелёных человечков, которые безнаказанно будут осуществлять свою деятельность на нашей границе", а любая армия НАТО способна "в кратчайшие сроки" победить "вагнеровцев".
09:45Встреча в Саудовской Аравии, в ожидании прорыва. Главное на Украине на утро 31 июляГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил встречу в Саудовской Аравии и переговоры с США по гарантиям безопасности. Командующий украинской Нацгвардии Александр Пивненко рассказал о том, стоит ли ожидать прорыва ВСУ на южном направлении
Министр заявлял, что Польша ведёт переговоры с Латвией и Литвой о том, как реагировать на присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, и страны допускают возможное закрытие границ с Белоруссией в случае необходимости.
"Если будут серьезные инциденты, связанные с "вагнеровцами"... на границах стран НАТО и ЕС, как-то Польша, Литва и Латвия, мы, несомненно, будем принимать меры вместе. И я не исключаю, что если мы будем считать, что это правильная реакция в данный момент, то это приведёт к полной изоляции Белоруссии", - заявил Каминский.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с ВСУ усилит меры для обеспечения кибербезопасности в граничащих с Белоруссией регионах.
"Кибердепартамент СБУ совместно с [командованием] ООС ВСУ [Операция объединенных сил Вооруженных сил Украины] усилит сотрудничество для противодействия угрозам в северной оперативной зоне, которые связаны с передислокацией подразделений ЧВК "Вагнер" в Белоруссию", - сообщила спецслужбы.
СБУшники заявили, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует хакерские группы и медиа, которые вызывают опасения в спецслужбе.
Угроза флоту
В интервью бразильским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные потопят российский флот, если тот приблизится к украинским портам.
"То есть он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает", - заявил Зеленский.
Он также заявил, что украинские порты не являются военными целями.
Ранее Украина уже угрожала нанести удары по российскому флоту и его базам. Так, министерство обороны Украины выпустило заявление, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России, "могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками". Постфактум с 05:00 20 июля Украина запретила т ввиду опасности судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского канала.
Позже, 29 июля, американская телекомпания CNN показала репортаж с украинской секретной базы, где испытывают морские беспилотники, при помощи которых в т.ч. и атаковали Крымский мост, а также Севастополь и суда ВМФ РФ.
"Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Чёрном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними", - сообщил телеканал.
Оператор морского БПА, который назвался "Акулой", показал журналистам изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном, укомплектованный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, которые имели крышки над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с надписями "взрыв".
Украина заявила, что беспилотники — полностью её разработка.
"Эти дроны - полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь", - заявил разработчик.
Однако эксперты отмечают, что скорее всего морские дроны поставила Украине Великобритания. Последние версии беспилотников, которые видели журналисты CNN, весят до 1000 кг, со взрывной нагрузкой до 300 кг, дальностью а до 800 км и максимальной скоростью до 80 км/ч.
Как сообщили каналу, источники в украинском оборонном ведомстве, эти морские беспилотники были задействованы как минимум в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года.
Позже британское издание Daily Express со ссылкой на источник сообщило, что Минобороны Великобритании готовит украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества. Операция якобы будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией.