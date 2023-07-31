https://ukraina.ru/20230731/1048388608.html

Спор о "Вагнере", угроза Зеленского флоту. Итоги 31 июля на Украине

Спор о "Вагнере", угроза Зеленского флоту. Итоги 31 июля на Украине - 31.07.2023 Украина.ру

Спор о "Вагнере", угроза Зеленского флоту. Итоги 31 июля на Украине

В Прибалтике разошлись во мнениях по поводу опасности ЧВК "Вагнер". Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил утопить российский флот при приближении к украинским портам

2023-07-31T18:36

2023-07-31T18:36

2023-07-31T18:36

эксклюзив

хроники

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Как заявил замглавы министерства внутренних дел и администрации Польши в эфире "Радио Тройка" Мацей Васик, польские спецслужбы следят за действиями ЧВК "Вагнер" в Белоруссии."Да, у польских служб есть такая информация (о местонахождении бойцов группы "Вагнер". - Ред.). Мы следим за этим процессом. У них есть специальное место в центре Белоруссии, где располагается их полигон. На самом деле их цели точно неизвестны, но польские спецслужбы отслеживают процесс перемещения вагнеровцев по Белоруссии", - рассказал Васик.Он призвал не недооценивать бойцов "Вагнера". Васик напомнил, что это - опытные военные, поработавшие в Сирии, Африке и в Артёмовске."Группа "Вагнера" более многочисленна, чем литовская армия. И в Белоруссии они ради чего-то. Вряд ли ради того, чтобы помочь с урожаем. Лукашенко хочет их использовать. Мы не знаем его планов, и поэтому нам нужно внимательно следить за этим вопросом", - подчеркнул Васик.По словам замминистра, президент Белоруссии Александр Лукашенко "понимает только грубую силу", поэтому польским властям стоит исходить из самого плохого из всех возможных вариантов развития событий, а также подумать о полной изоляции Минска.В этот же день министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в комментарии немецким СМИ заявил, что присутствие бойцов ЧВК "Вагнер", по его мнению, существенно не меняет ситуацию с безопасностью для его страны.Он отметил, что по подсчётам Минобороны Литвы, сейчас на территории Белоруссии находится примерно 2-3 тыс. "вагнеровцев". Ранее Госпогранслужба Украины оценивала их число в более, чем 5 тыс."Мы не собираемся вздрагивать из-за того, что в Белоруссии появились какие-то российские наёмники. Существенно ситуацию с безопасностью для нас это не меняет... То, что появились наёмники, которых мы обобщаем названием "вагнеровцы"... Знаете, Литва, как и другие члены НАТО, имеет и военные, и другие возможности обеспечить свою безопасность, даже без помощи своих союзников. Это существенно вообще ничего не меняет. В Вооружённых силах Белоруссии 40 тыс. человек. Вот это существенно может изменить ситуацию. Например, если Белоруссии выдвинет свои вооружённые силы к нашим границам, тогда будет реакция НАТО. Но, как я и говорил, вздрагивать из-за этих "вагнеровцев" мы не собираемся", - заявил Анушаускас.Примечательно, что президент Литвы Гитанас Науседа ранее расценил присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии как "серьёзную угрозу" для его страны.А вот начальник Васика — министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский ранее заявлял, что поляки "будут адекватно и как положено" встречать вагнеровцев."Враги нашей страны с востока хотели бы, чтобы наши граждане были встревожены и лишены чувства безопасности... Мы не воспринимаем это (слова президента Белоруссии Лукашенко о том, что "вагнеровцы" просят им разрешить поход на Запад – Ред.) серьёзно. И всех потенциальных туристов будем принимать адекватно и как положено", – подчеркнул он.Каминский добавил, что в Польше "не будет зелёных человечков, которые безнаказанно будут осуществлять свою деятельность на нашей границе", а любая армия НАТО способна "в кратчайшие сроки" победить "вагнеровцев".Министр заявлял, что Польша ведёт переговоры с Латвией и Литвой о том, как реагировать на присутствие бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии, и страны допускают возможное закрытие границ с Белоруссией в случае необходимости."Если будут серьезные инциденты, связанные с "вагнеровцами"... на границах стран НАТО и ЕС, как-то Польша, Литва и Латвия, мы, несомненно, будем принимать меры вместе. И я не исключаю, что если мы будем считать, что это правильная реакция в данный момент, то это приведёт к полной изоляции Белоруссии", - заявил Каминский.Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с ВСУ усилит меры для обеспечения кибербезопасности в граничащих с Белоруссией регионах."Кибердепартамент СБУ совместно с [командованием] ООС ВСУ [Операция объединенных сил Вооруженных сил Украины] усилит сотрудничество для противодействия угрозам в северной оперативной зоне, которые связаны с передислокацией подразделений ЧВК "Вагнер" в Белоруссию", - сообщила спецслужбы.СБУшники заявили, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует хакерские группы и медиа, которые вызывают опасения в спецслужбе.Угроза флотуВ интервью бразильским СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные потопят российский флот, если тот приблизится к украинским портам."То есть он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) не может высадиться у нас в портах. Невозможно. У него нет возможности. Мы просто потопим весь его флот, если он подойдет к нам близко. И он это прекрасно знает", - заявил Зеленский.Он также заявил, что украинские порты не являются военными целями.Ранее Украина уже угрожала нанести удары по российскому флоту и его базам. Так, министерство обороны Украины выпустило заявление, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Чёрного моря в направлении морских портов России, "могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками". Постфактум с 05:00 20 июля Украина запретила т ввиду опасности судоходство в районах северо-восточной части Чёрного моря и Керчь-Еникальского канала.Позже, 29 июля, американская телекомпания CNN показала репортаж с украинской секретной базы, где испытывают морские беспилотники, при помощи которых в т.ч. и атаковали Крымский мост, а также Севастополь и суда ВМФ РФ."Эти военно-морские беспилотники, которые никогда раньше не показывали журналистам, все чаще позволяют украинцам атаковать россиян в Чёрном море и на Крымском полуострове и вести наблюдение за ними", - сообщил телеканал.Оператор морского БПА, который назвался "Акулой", показал журналистам изготовленный на заказ многоэкранный пульт управления дроном, укомплектованный рычагами, джойстиками, монитором и кнопками, которые имели крышки над переключателями, чтобы их нельзя было случайно нажать, с надписями "взрыв".Украина заявила, что беспилотники — полностью её разработка."Эти дроны - полностью украинское производство. Они спроектированы, изготовлены и протестированы здесь. Это наше собственное производство корпусов, электроники и программного обеспечения. Более 50% производства оборудования происходит здесь", - заявил разработчик.Однако эксперты отмечают, что скорее всего морские дроны поставила Украине Великобритания. Последние версии беспилотников, которые видели журналисты CNN, весят до 1000 кг, со взрывной нагрузкой до 300 кг, дальностью а до 800 км и максимальной скоростью до 80 км/ч.Как сообщили каналу, источники в украинском оборонном ведомстве, эти морские беспилотники были задействованы как минимум в двух недавних атаках: на Крымский мост в июле этого года и в порту Севастополя в октябре прошлого года.Позже британское издание Daily Express со ссылкой на источник сообщило, что Минобороны Великобритании готовит украинский спецназ к захвату Крыма до наступления Рождества. Операция якобы будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря с использованием ракет большой дальности, переданными Британией, США и Германией.

https://ukraina.ru/20230731/1048372314.html

https://ukraina.ru/20230731/1048363780.html

https://ukraina.ru/20230728/1048343535.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники