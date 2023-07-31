https://ukraina.ru/20230731/1048388120.html

Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба

Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба - 31.07.2023 Украина.ру

Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с Хорватией о вывозе украинского зерна через хорватские порты. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе МИД Украины

2023-07-31T18:16

2023-07-31T18:16

2023-07-31T18:16

новости

украина

хорватия

зарубежье

зерно

зерновая сделка

дмитрий кулеба

порт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048388001_15:0:820:453_1920x0_80_0_0_b33b7a3a886bbfa9991afdcd2a3b401d.jpg

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных и европейских дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита на Украину. Кулеба подключился к переговорам по видео. Сообщается, что Кулеба принял участие в онлайн-формате из-за того, что находится на самоизоляции, так как подхватил коронавирус.Кулеба напомнил хорватам, что, несмотря на все военные вызовы, Хорватия вступила и в ЕС, и в НАТО, и выразил убеждение, что Украина тоже обязательно пройдет этот путь, в частности при последовательной и сильной поддержке хорватских друзей.Одной из тем переговоров стала "зерновая сделка".По его словам, сейчас будет вестись активная работа, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты к хорватским портам.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из Черноморской зерновой инициативы.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Российский лидер заявил о готовности в ближайшие месяцы поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и по сухопутному маршруту в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.

https://ukraina.ru/20230728/1048341554.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, хорватия, зарубежье, зерно, зерновая сделка, дмитрий кулеба, порт