Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба - 31.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230731/1048388120.html
Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба
Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба - 31.07.2023 Украина.ру
Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с Хорватией о вывозе украинского зерна через хорватские порты. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе МИД Украины
2023-07-31T18:16
2023-07-31T18:16
новости
украина
хорватия
зарубежье
зерно
зерновая сделка
дмитрий кулеба
порт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048388001_15:0:820:453_1920x0_80_0_0_b33b7a3a886bbfa9991afdcd2a3b401d.jpg
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных и европейских дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита на Украину. Кулеба подключился к переговорам по видео. Сообщается, что Кулеба принял участие в онлайн-формате из-за того, что находится на самоизоляции, так как подхватил коронавирус.Кулеба напомнил хорватам, что, несмотря на все военные вызовы, Хорватия вступила и в ЕС, и в НАТО, и выразил убеждение, что Украина тоже обязательно пройдет этот путь, в частности при последовательной и сильной поддержке хорватских друзей.Одной из тем переговоров стала "зерновая сделка".По его словам, сейчас будет вестись активная работа, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты к хорватским портам.Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из Черноморской зерновой инициативы.Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.Российский лидер заявил о готовности в ближайшие месяцы поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и по сухопутному маршруту в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
https://ukraina.ru/20230728/1048341554.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1f/1048388001_122:0:726:453_1920x0_80_0_0_e47bf4153d9b6b5f6445c9372fbe40eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, хорватия, зарубежье, зерно, зерновая сделка, дмитрий кулеба, порт
Новости, Украина, Хорватия, Зарубежье, зерно, зерновая сделка, Дмитрий Кулеба, порт

Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба

18:16 31.07.2023
 
© mfa.gov.uaКулеба провел переговоры с Хорватией
Кулеба провел переговоры с Хорватией
© mfa.gov.ua
Читать в
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с Хорватией о вывозе украинского зерна через хорватские порты. Об этом сообщили 31 июля в пресс-службе МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провёл переговоры с министром иностранных и европейских дел Хорватии Гордоном Гирличем-Радманом во время его визита на Украину. Кулеба подключился к переговорам по видео. Сообщается, что Кулеба принял участие в онлайн-формате из-за того, что находится на самоизоляции, так как подхватил коронавирус.
Кулеба напомнил хорватам, что, несмотря на все военные вызовы, Хорватия вступила и в ЕС, и в НАТО, и выразил убеждение, что Украина тоже обязательно пройдет этот путь, в частности при последовательной и сильной поддержке хорватских друзей.
Одной из тем переговоров стала "зерновая сделка".
"Мы договорились о возможности использования хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна", - заявил Кулеба.
По его словам, сейчас будет вестись активная работа, чтобы проложить наиболее эффективные маршруты к хорватским портам.
Действие "зерновой сделки" прекратилось 18 июля. Россия заранее уведомила Турцию, Украину и ООН о выходе из Черноморской зерновой инициативы.
Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была выполнена.
Российский лидер заявил о готовности в ближайшие месяцы поставить странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна бесплатно.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин также отмечал, что через Чёрное море было вывезено 32 млн тонн зерновых, столько же было вывезено и по сухопутному маршруту в соседние европейские страны. Однако, отметил Вершинин, этот маршрут европейские власти развивать не хотят, так как боятся волны негодования местных аграриев.
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что киевский режим, пользуясь действием "зерновой сделки", вывозил наркотики и нефть в Европу.
28 июля, 18:08
Не зерном единым. НАТО ищет новые пути для поставок вооружения на УкраинуЭксперты рассмотрели итоги заседания Совета Украина-НАТО
 
НовостиУкраинаХорватияЗарубежьезернозерновая сделкаДмитрий Кулебапорт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Хорватия даст Киеву миллион евро на разминирование "ради зерна". Что это значит?
18:36Спор о "Вагнере", угроза Зеленского флоту. Итоги 31 июля на Украине
18:27Одетый как нищий Зеленский ходит по миру с протянутой рукой: что говорили об Украине в мире 31 июля
18:16Хорватия предоставит порты для вывоза украинского зерна - Кулеба
18:09Удары по Харькову, Украина может попросить ядерную бомбу. О чём говорили эксперты 31 июля
18:08Полковник Геннадий Алехин: Россия устроила огневой налет на Харьков, чтобы отрезать ВСУ от Днепра
18:00Как львовяне изобрели керосиновую лампу
17:5617-летнего политзаключенного довели до мысли о суициде. Киев срывает диалог об обмене гражданскими
17:47Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ
17:15Парламент Венгрии не проголосовал за вступление Швеции в НАТО из-за отсутствия кворума
16:55Сюй Цзицзюнь: Атаки на Москву – часть информационной войны, цель которой – деморализовать Россию
16:39Патрушев: Россию не победить военными действиями, поэтому Запад использует террористические методы
16:39Самоубийственная война или переговоры на условиях Путина. К чему Запад готовит Украину из-за провала ВСУ
16:29"Украина-мать" выглядит не так: споры о "Родине-матери" привели к новому витку переименований на Украине
16:05В Госдуме отреагировали на победу русско-украинской команды Team Spirit
16:04Науседа узрел угрозу в "вагнеровцах" в Белоруссии
16:01О самой кровавой битве в СВО и "британцах", которые придут на помощь "итальянцам" из ВСУ - Копылов. Видео
15:38Алла Шеляпина: Казахстан и Киргизия пошли по пути Прибалтики и Украины
15:26Дело Харлан. Как Украина отменила мировой спорт
14:49Благодаря Путину: Володин рассказал, как СВО объединила депутатов
Лента новостейМолния