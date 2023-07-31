https://ukraina.ru/20230731/1048385734.html

Удары по Харькову, Украина может попросить ядерную бомбу. О чём говорили эксперты 31 июля

Удары по Харькову, Украина может попросить ядерную бомбу. О чём говорили эксперты 31 июля - 31.07.2023 Украина.ру

Удары по Харькову, Украина может попросить ядерную бомбу. О чём говорили эксперты 31 июля

Украина.ру, 31.07.2023

2023-07-31T18:09

2023-07-31T18:09

2023-07-31T18:09

эксклюзив

андрей суздальцев

всу

f-16

атомная бомба

дмитрий кулеба

наступление

контрнаступление

виктор баранец

лнр

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Удары по Харьковской и Сумской областямМинистр обороны РФ Сергей Шойгу накануне заявил, что интенсивность российских ударов по украинским военным объектам выросла в разы. При этом, по его словам, с российской стороны приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений противника с воздуха и моря.Полковник запаса, пресс-секретарь Объединенной группировки федеральных сил во время Второй чеченской кампании Геннадий Алехин рассказал, насколько интенсивно российские силы сейчас наносят удары по территории Харьковской и Сумской областей.По словам эксперта, за последние полтора месяца мы действительно стали наносить больше комплексных огневых ударов по военным объектам, расположенных на территории между Харьковом и Белгородом, а также в самом Харькове."Что такое комплексный огневой налет? Мы используем ствольную артиллерию, РСЗО, оперативно-тактические комплексы "Искандер", САУ "МСТА-С", а также самоходные 204-мм минометы "Тюльпан". Его снаряды позволяют пробивать броню толщиной до 3 метров.Естественно, мы используем и авиацию. У нас активно работают ударные вертолеты "Ка-52" и самолеты Су-35.Почему мы стали наносить такие эффективные удары именно сейчас? Напомню, что в Харькове еще в советское время располагалось пять военных училищ. От них остались казармы, учебные полигоны, парки боевой техники, а также старый аэродром.В частности, мы нанесли два мощных удара по ангарам, где ВСУ в срочном порядке собирали беспилотники", – заявил Алёхин.ВС РФ также поразили казармы бывшего военного училища МВД и логистические центры, продолжил эксперт. В Харькове полно крупных железнодорожных станций (Основа, Левада, Балашовка), куда поступают натовские техника и вооружения, которые приходят из центра и с запада Украины. Все это транзитом идет через Чугуев и направляется в сторону Купянска."Есть такой населенный пункт с названием Великий Бурлук недалеко от границы с Белгородской областью. Там противник пытался создать бронированный кулак, куда стягивались наиболее боеспособные подразделения для действий на Купянском направлении. Мы тоже разбили эту логистическую цепь.Что касается Сумской области, то мы нанесли удар по казармам бывшего артиллерийского училища. ВСУ несут большие потери на юге, и там они спешно формировали боеспособные бригады для работы на Запорожье и под Купянском.Я не скажу, что мы полностью ликвидировали эту логистическую цепь. Но у противника с ней начались большие проблемы", – пояснил Алехин.В целом, отмечает он, Харьковско-Купянское направление будет иметь приоритетное значение для дальнейшего хода СВО."Нам в любом случае придется создавать зону безопасности между Харьковом и Белгородом, потому что ВСУ каждый день наносят удары по приграничным населенным пунктам российских регионов. Но это зависит от общей ситуации на линии фронта длинной более чем в 1 000 километров", – сказал военный эксперт.Уничтожить крупнейшую группировку и перерезать поставки оружияСейчас минимальная задача для российских войск – уничтожить самую крупную украинскую группировку, уверен военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.При этом, как сообщается, у Киева есть в резерве еще девять бригад. Начинается схватка, по своей логике напоминает Сталинградскую или Курскую битву."Если противник хочет назвать это решающей фазой, пусть называет. Мы ее будем называть решающей битвой за перехват стратегической инициативы. Но даже когда мы перехватим эту стратегическую инициативу – у нас будет очень много работы.Мы будем максимально ослаблять боевой потенциал этой группировки (я специально не говорю про разгром). Если нам это удастся, мы направим свои главные усилия на два главных вектора", – сообщил Баранец.Первый вектор: нужно изгнать противника из Донецкой и Луганской областей. Пока на 60% освобождена ДНР, на 90% освобождена ЛНР. Там ВСУ установили "линию Маннергейма" в Славянске и Краматорске. Противник готовится к обороне не на дни, а на годы.Второй вектор: есть много работы на югах. России принципиально важно отрубить Украину от Черного моря, взяв под полный контроль Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, заявил Баранец.Что касается поставок западного оружия на Украину – это одна из стратегических проблем, который до конца не решен, отмечает эксперт."Мы можем сколько угодно уничтожать западную технику на поле боя. И даже если мы уничтожим 16 "Леопардов" сегодня, то завтра на их место придет еще 30. СВО так может длиться вечно.Мы должны сделать так, чтобы поставки натовского оружия превратились в ведро без дна, которое невозможно наполнить водой.Было бы хорошо, если бы мы уничтожали эти караваны с оружием, как только они пересекли польскую границу. Хорошо бы там крошить эти эшелоны. Пускайте их под откос, рубите мосты, доведите врага до понимания, когда эти поставки окажутся бесполезными.Дальнейший ход СВО и ее сроки будут зависеть от того, насколько эффективно мы научимся уничтожать западное оружие, которое только-только заходит на Украину со стороны Польши, Словакии и Румынии", – считает Баранец.Сначала самолёты, потом – ядерная бомба?По информации американских СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне, в конце минувшей недели начался главный этап наступления ВСУ. Российское Минобороны сообщало об упорных боях с бронегруппами ВСУ на Ореховском и Донецком направлениях.Политолог Андрей Суздальцев в этой связи напоминает о заявлении главы МИД Украины Николая Кулебы, сказавшем, что наступление ВСУ будут проводить столько, сколько нужно, пока не победят.Суздальцев уверен: это заявление говорит о том, что у них проблемы. Если там идет контрнаступление, то зачем говорить, что оно будет бесконечным? Победы нет."Прорвать фронт не получилось ни на одном участке 1200-километовой линии боевого соприкосновения. Я думаю, что очередная попытка будет длиться пару недель, а потом будут активно ждать самолеты F-16", – прогнозирует эксперт.Он также прокомментировал мнение, что несколько десятков самолетов не дадут ВСУ никакого превосходства в воздухе."Это не очень волнует западных стратегов. Их волнует, что всякая техника, которая приходит с запада на Украину – на вес золота, превращается в оружие победы для украинцев. Это хорошие истребители, но они выпущены 40 лет назад, и это не современное оружие.Когда начнут сбивать F-16, а я уверен, что они появятся на фронте, поднимется новая волна: дайте F-35, то есть истребители пятого поколения. Пока не дойдет до требования: дайте ядерную бомбу", – заявил Суздальцев.

https://ukraina.ru/20230731/1048386838.html

https://ukraina.ru/20230728/1048327615.html

https://ukraina.ru/20230731/1048344051.html

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Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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