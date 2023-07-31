https://ukraina.ru/20230731/1048385602.html

Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ

Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру

Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили в Харьковской области цех по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ

2023-07-31T17:47

2023-07-31T17:47

2023-07-31T17:47

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Также в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.В сводке Министерства обороны от 31 июля также говорится об уничтожении 23 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.Накануне в ведомстве сообщили об уничтожении центра переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников для ВСУ в Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20230730/1048353985.html

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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, харьковская область, беспилотник