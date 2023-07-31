https://ukraina.ru/20230731/1048385602.html
Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ
Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру
Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ
Российские военнослужащие уничтожили в Харьковской области цех по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
2023-07-31T17:47
2023-07-31T17:47
2023-07-31T17:47
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Также в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.В сводке Министерства обороны от 31 июля также говорится об уничтожении 23 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.Накануне в ведомстве сообщили об уничтожении центра переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников для ВСУ в Днепропетровской области.
https://ukraina.ru/20230730/1048353985.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, харьковская область, беспилотник
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, Харьковская область, беспилотник
Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ
Российские военнослужащие уничтожили в Харьковской области цех по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
В сводке Министерства обороны от 31 июля также говорится об уничтожении 23 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.
Накануне в ведомстве сообщили об уничтожении центра переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников для ВСУ в Днепропетровской области.