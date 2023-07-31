Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру
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Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ
Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ - 31.07.2023 Украина.ру
Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ
Российские военнослужащие уничтожили в Харьковской области цех по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
2023-07-31T17:47
2023-07-31T17:47
новости
россия
вс рф
минобороны рф
всу
харьковская область
беспилотник
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Также в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.В сводке Министерства обороны от 31 июля также говорится об уничтожении 23 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.Накануне в ведомстве сообщили об уничтожении центра переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников для ВСУ в Днепропетровской области.
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новости, россия, вс рф, минобороны рф, всу, харьковская область, беспилотник
Новости, Россия, ВС РФ, Минобороны РФ, ВСУ, Харьковская область, беспилотник

Войска уничтожили цех по сборке беспилотников в Харьковской области – Минобороны РФ

17:47 31.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
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© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие уничтожили в Харьковской области цех по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны РФ
"В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Также в районе населенного пункта Дачное Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
В сводке Министерства обороны от 31 июля также говорится об уничтожении 23 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Донецк, Соледар, Новопетриковка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики, Пологи, Чапаевка и Чубаревка Запорожской области.
Накануне в ведомстве сообщили об уничтожении центра переучивания и пункта хранения, обслуживания и ремонта беспилотников для ВСУ в Днепропетровской области.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Вчера, 11:27
ВС РФ уничтожили пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области - МО РФВооруженные силы РФ уничтожили центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщили в Минобороны РФ
 
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